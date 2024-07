Llega el primer ministro húngaro Viktor Orbán a Moscú en una visita polémica

El primer ministro de Hungría, Viktor Orban, ha llegado a Moscú para reunirse con el presidente ruso, Vladimir Putin, para discutir sobre la guerra en Ucrania. La visita ha sido criticada por líderes de la UE, quienes han enfatizado que el Sr. Orban no está actuando en nombre del bloque. El Sr. Orban es el único jefe de gobierno nacional de la UE que ha mantenido estrechos lazos con el Kremlin después de su invasión a gran escala de Ucrania en 2022. Describió el viaje como una “misión de paz” en una publicación en X. Viene días después de su visita a Kiev. En la primera etapa pasó tres horas con Volodymyr Zelensky en Kiev el martes, con ambas partes del viaje cuidadosamente coreografiadas para enfatizar al Sr. Orban como un estadista global, en lugar de una oveja negra. Como con movimientos anteriores del líder húngaro de 61 años, la visita a ambas capitales es un riesgo. En metraje de la reunión, Putin dijo que Orban estaba visitando “no solo como un socio de mucho tiempo”, sino como un representante de la Unión Europea. Hungría acaba de asumir la presidencia del Consejo de la Unión Europea y la mantendrá hasta finales de año. Viktor Orban, hablando en la reunión, dijo: “Hungría se convertirá lentamente en el último país europeo que puede hablar con todos”. El Kremlin dijo el viernes que las conversaciones entre el primer ministro húngaro, Viktor Orban, y el presidente ruso, Vladimir Putin, durarían al menos dos o tres horas, pero podrían durar “el tiempo necesario”. Los funcionarios acompañan a los dos líderes en las discusiones, pero existe la posibilidad de que puedan hablar uno a uno. Algunos líderes europeos condenaron abiertamente el viaje a Moscú. El primer ministro de Finlandia, Petteri Orpo, lo calificó de “noticia perturbadora”, mientras que el primer ministro de Polonia, Donald Tusk, tuiteó: “¿Los rumores sobre tu visita a Moscú no pueden ser ciertos, @PM_ViktorOrban, o sí?”. “Apaciguar no detendrá a Putin”, escribió la jefa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. “Solo la unidad y la determinación abrirán el camino hacia una paz integral, justa y duradera en Ucrania”. En un comunicado, el alto representante de la UE para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, dijo que el viaje “tiene lugar, exclusivamente, en el marco de las relaciones bilaterales entre Hungría y Rusia”. El presidente de Rusia le dijo a Orban que estaría feliz de discutir “los matices” de su reciente plan de solución para Ucrania, en el cual ofreció conversaciones si Ucrania se retiraba de las regiones ocupadas por Rusia. El líder del Kremlin planteó una serie de duras condiciones previas para las negociaciones, pero Kiev y sus aliados occidentales dicen que equivaldrían a la capitulación de Ucrania. A principios de esta semana, Orban visitó Kiev, diciendo que “un alto el fuego rápido podría usarse para acelerar las negociaciones de paz”. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, que ha tenido relaciones tensas con Orban, no respondió públicamente a la propuesta. Antes de la ofensiva de Ucrania el verano pasado, Orban advirtió que Ucrania no puede ganar en el campo de batalla. Desde el inicio de la invasión a gran escala de Rusia en febrero de 2022, el primer ministro húngaro ha subrayado que la ventaja de Rusia en recursos y hombres hacen a su país invencible. El tiempo parece darle la razón. Mirando hacia el difícil invierno de 2024, espera que el presidente Zelensky se vuelva más receptivo a intercambiar tierras por paz. Sin embargo, muchos ucranianos creen que cualquier alto el fuego simplemente consolidaría el control ruso sobre el territorio que ha tomado de Ucrania y, si las negociaciones tuvieran lugar, preferirían que se llevaran a cabo desde una posición de fuerza en lugar de en una posición débil. Orban ha sido un crítico vocal del apoyo occidental a Ucrania. Anteriormente, retrasó la aprobación de un paquete de ayuda de 50 mil millones de euros ($54 mil millones; £42 mil millones) de la UE destinado a apoyar a Ucrania en su defensa contra Rusia. La visita del martes a Kiev fue la primera en 12 años, mientras que se reunió con Putin en repetidas ocasiones durante ese tiempo. Durante la aparición conjunta de Orban con Zelensky, la actitud entre ellos no fue cálida, y ninguno de ellos respondió preguntas de los medios después de dar sus declaraciones. Pero durante los próximos seis meses, la posición de Orban como jefe del Consejo de la Unión Europea significa que tiene un papel influyente como figura representativa de Europa. Vino a Ucrania en su segundo día en ese cargo para discusiones, diciendo que era necesario resolver desacuerdos anteriores y enfocarse en el futuro.