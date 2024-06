Llega el momento de la inteligencia artificial de Apple.

CUPERTINO — Para cuando Apple habló sobre inteligencia artificial el lunes, ya había entregado una serie de anuncios sobre mejoras en sus proliferantes sistemas operativos. Aquí teníamos una nueva aplicación matemática que resolvía tus ecuaciones escritas a mano en tiempo real; allí estaba una función que te permitiría operar tu iPhone desde tu Mac.

Estos son los tipos de mejoras bienvenidas pero modestas que la compañía a menudo muestra en su Conferencia Mundial de Desarrolladores: mejorando suavemente la experiencia del usuario en sus dispositivos, pero usualmente no ofreciendo nada que te haga correr a la tienda de Apple para actualizar a un dispositivo más nuevo y capaz.

Luego, a mitad de camino, la presentación pregrabada llegó al anuncio para el que la extraordinaria cobertura de Mark Gurman durante el fin de semana nos había preparado: Apple Intelligence, un conjunto de aplicaciones de inteligencia artificial a nivel del sistema operativo que representan el primer gran esfuerzo de la compañía para integrar modelos generativos en su línea de productos.

Fue un momento que parecía inevitable desde noviembre de 2022, cuando ChatGPT se lanzó y catalizó el interés global en cómo la IA puede mejorar los productos. En los 18 meses siguientes, los inversores impacientes han estado preocupados de que Apple podría estar dejando pasar el momento. Observadores más experimentados han notado que así es como Apple ha trabajado durante décadas: abordando nuevas tecnologías deliberadamente, y a su debido tiempo; desarrollando su enfoque distintivo sobre el producto; y lanzándolo solo cuando esté pulido a los estándares de calidad de la compañía.

Juzgando por la vista previa, Apple Intelligence fue creado de esta manera. La compañía se tomó el tiempo para desarrollar principios sobre lo que la IA debería hacer en sus dispositivos. Llegó a un conjunto de funciones de IA para el sistema operativo, diseñadas para hacer sus dispositivos más valiosos al aprovechar la gran cantidad de datos personalizados en sus dispositivos. (Sensible a las implicaciones de una tecnología tan invasiva, Apple también se esforzó por desarrollar un enfoque más privado para el procesamiento de datos en aplicaciones de IA también).

La pregunta ahora es qué tan pulidas se sentirán esas características en el lanzamiento. ¿La nueva Siri más natural cumplirá con su promesa ahora de 13 años de servir como una valiosa asistente digital? ¿O se encontrará rápidamente en un escenario al estilo Google donde está diciendo a cualquiera que pregunte que coma piedras?

Tardará un tiempo antes de que lo sepamos. A los periodistas no se les ofreció la oportunidad de probar ninguna de las nuevas características hoy, ni siquiera pudimos hacer preguntas a ninguno de los ejecutivos. (En su lugar, nos llevaron al Teatro Steve Jobs para ver a la YouTuber iJustine lanzar preguntas cuidadosamente seleccionadas a los ejecutivos de Apple Craig Federighi y John Giannandrea durante media hora).

Como resultado, por ahora no podemos responder a qué tan bien funciona. Y así, la pregunta más interesante disponible para discutir es más bien: ¿qué señala todo esto?

En la presentación, Federighi — el vicepresidente sénior de ingeniería de software de Apple — estableció los principios de la compañía para la IA. Debería ser útil; debería ser fácil de usar; debería estar integrada en los productos que ya estás usando; y debería ser personalizada basada en lo que sabe sobre ti.

Mucho de lo que Apple mostró hoy ha estado disponible durante mucho tiempo de forma gratuita en otras aplicaciones. (Quizás por eso, como señaló MG Siegler hoy, las acciones de la compañía realmente bajaron alrededor del 2 por ciento después del evento). Podrás generar texto automáticamente en casi cualquier parte donde puedas escribir en el sistema operativo, dijo Federighi, ya sea en Pages, Mail o una aplicación de terceros. Del mismo modo, puedes usar herramientas de texto a imagen para crear emojis personalizados o generar imágenes al estilo de DALL-E usando una nueva aplicación llamada Image Playground. (Notablemente, Image Playground no generará imágenes fotorrealistas, probablemente en un esfuerzo por evitar su mal uso).

Aquí el enfoque es menos sobre innovación que sobre conveniencia. La experiencia actual de la IA implica mucho copiar y pegar entre aplicaciones; Apple Intelligence promete hacer el trabajo directamente en tu dispositivo y dirigir los datos resultantes por todo el sistema operativo por ti.

Pero es en el último principio de Federighi — que la IA debería ser personalizada en función de lo que sabe sobre ti — donde se hace evidente la verdadera ventaja de Apple. Es cómo la compañía se distingue de rivales (amistosos) como OpenAI o Anthropic, que en este momento solo te ofrecen una caja para escribir, y tienen un recuerdo limitado de cómo has usado sus chatbots. Apple puede extraer de tu correo electrónico, tus mensajes, tus contactos y un sinfín de otras superficies en todo el sistema operativo, y — en teoría — puede extraer de ellos para ayudarte a navegar más fácilmente por el mundo.

Apple Intelligence también representa una oportunidad para reiniciar a Siri, su asistente de voz perpetuamente torpe y sin oído. La compañía demostró que Siri maneja una sintaxis más difícil de lo que hizo anteriormente, y con una memoria más extendida. También podrá controlar más partes del sistema operativo.

Sin embargo, no fue tan impresionante como lo que OpenAI mostró el mes pasado con su modo de voz emocionalmente inteligente, de baja latencia (y muy controvertido) para ChatGPT. Me quedé preguntándome si Apple podría estar abierta a una asociación más profunda con OpenAI para mejorar a Siri, o si la compañía todavía espera alcanzarlos con el tiempo.

Hablando de OpenAI, esa compañía tuvo algo de tiempo limitado en pantalla el lunes. ChatGPT se integrará en Siri, pero de manera algo tibia: Siri seguirá esforzándose por responder preguntas por su cuenta, enviando solo algunas consultas a OpenAI. En la demostración, Siri te hace tocar para confirmar que estás de acuerdo con que Siri lo haga — lo cual puede tener sentido desde un punto de vista de privacidad, pero se siente profundamente molesto como experiencia de usuario. (¿Por qué no asignar el botón de acción de tu iPhone al asistente de voz de ChatGPT y evitarlo por completo?)

En cualquier caso, si bien la asociación de Apple claramente representó una victoria para OpenAI después de unas semanas difíciles, también me sorprendió el grado en que Apple minimizó su importancia durante la presentación. Sam Altman no apareció en la presentación, aunque estuvo presente en el evento. Y en el evento de iJustine, Federighi dio el paso inusual de decir que es probable que otros modelos — incluido Google Gemini — lleguen al sistema operativo.

“Creemos que, en última instancia, las personas tendrán una preferencia por qué modelos quieren usar”, dijo.

La parte más desconcertante de la nueva Siri, al menos como se mostró, no es si funciona, sino qué puede hacer. La compañía mostró algunas pantallas de posibilidades: agregar una dirección a una tarjeta de contacto; mostrar fotos muy específicas; “hacer que esta foto destaque”. Pero ¿cómo recuerdas hacerlo en el momento? La interfaz invisible siempre ha sido el problema con los asistentes de voz, y me pregunto si Apple está haciendo lo suficiente para abordarlo. (Un empleado dijo durante la presentación que Siri ahora puede responder a miles de preguntas sobre cómo usar sistemas operativos de Apple, así que tal vez esa sea una manera).

También hubo — si te fijas bien — indicios de un futuro muy diferente para la informática. En la demostración que encontré más convincente, un empleado le preguntó a Siri “cuánto tiempo tomará llegar al restaurante” y el SO descubrió la respuesta consultando el correo electrónico, los mensajes de texto y los mapas para derivar la respuesta. He escrito algunas veces últimamente sobre cómo la IA (o al menos la versión de Google de ella) ha puesto a la web en un estado de declive gestionado; la presentación de hoy planteó la pregunta de si la IA inducirá una senescencia similar en la economía de aplicaciones.

Es una idea un poco sombría para una conferencia de desarrolladores, por lo que tal vez por eso Apple no se detuvo en ello.

Patrocinado

Alimenta todas tus operaciones financieras con Mercury

Las operaciones financieras son innecesariamente complejas. Los fundadores y los equipos financieros tienen que armar un conjunto de herramientas que no están integradas entre sí, lo que les cuesta tiempo valioso y lleva a errores.

Mercury resuelve este sistema roto con servicios bancarios y software que alimenta todos tus flujos financieros críticos —todo junto dentro de una sola cosa que toda empresa necesita — una cuenta bancaria. Y con nuevas capacidades de pagos de facturas y contabilidad, puedes pagar facturas más rápido, mantener el control del gasto de la empresa y acelerar la conciliación.

Simplifica tus finanzas con Mercury y experimenta lo que es ser más preciso, tener más control y trabajar más rápido que nunca.

* Mercury es una empresa de tecnología financiera, no un banco. Servicios bancarios proporcionados por Choice Financial Group y Evolve Bank & Trust®; Miembros FDIC. Platformer ha sido cliente de Mercury desde 2020.

Apple WWDC

Algunos otros aspectos destacados del evento de hoy.

iPadOS 18 tendrá una pantalla de inicio personalizable, Centro de Control y una aplicación de calculadora (finalmente). (Ryan Christoffel / 9to5Mac)iOS 18 también tendrá nueva personalización de la pantalla de inicio, un Centro de Control renovado, Tapbacks de emoji para mensajes y más. (Chance Miller / 9to5Mac)El visor Vision Pro se lanzará internacionalmente en ocho países nuevos – China, Japón, Singapur, Australia, Canadá, Francia, Alemania y el Reino Unido. (Ivan Mehta / TechCrunch)watchOS 11 tendrá nuevas funciones de salud junto con nuevas funciones de entrenamiento y Actividades en Vivo. (Victoria Song / The Verge)macOS Sequoia será la próxima iteración del sistema operativo de escritorio, con características como el espejo de iPhone y resúmenes de artículos en Safari. (Kyle Wiggers / TechCrunch)Los AirPods están recibiendo nuevos controles gestuales, nueva tecnología para mejorar la calidad de voz y Audio Espacial Personalizado para juegos. (Chris Welch y Umar Shakir / The Verge)tvOS 18 tendrá nuevas funciones, incluyendo InSight, que puede mostrar a los usuarios metadatos sobre una escena, junto con subtítulos activados automáticamente en momentos relevantes. (Benjamin Mayo / 9to5Mac)GobernandoLos chatbots Gemini de Google y Copilot de Microsoft se niegan a decir quién ganó las elecciones presidenciales de EE. UU. de 2020, o cualquier elección. (David Gilbert / WIRED)Los Canales de WhatsApp, que permiten a los usuarios en la aplicación de mensajería hacer plataformas de difusión, no tienen políticas explícitas de desinformación electoral, advierten expertos. (Rebecca Kern / Politico)Un juez de distrito de EE. UU. decidió que el caso del Departamento de Justicia que alega que Google violó las leyes antimonopolio con su negocio de publicidad en línea será juzgado por un juez, no por un jurado. (Matthew Barakat / Associated Press)La Corte Suprema de EE. UU. aceptó escuchar la solicitud de Facebook de desechar una demanda de fraude de valores privada que alega que la compañía engañó a los inversionistas en 2017 y 2018 sobre su mal uso de datos. (John Kruzel / Reuters)La presentación de OpenAI sobre cómo se está utilizando la IA para la propaganda debería ser la norma de la industria, dicen dos investigadores. (Josh A. Goldstein y Renée DiResta / MIT Technology Review)Una sesión de preguntas y respuestas con Eliot Higgins, fundador de la agencia de inteligencia de código abierto Bellingcat, sobre cómo investigar la verdad en la era de la IA. (Samanth Subramanian / WIRED)Los legisladores de Nueva York aprobaron un proyecto de ley que prohibiría a las plataformas de redes sociales mostrar contenido utilizando algoritmos de recomendación “adictivos” a los niños. (Kat Tenbarge / NBC News)Las empresas tecnológicas están protestando contra un proyecto de ley de California que requeriría marcos de seguridad más estrictos para empresas de IA y un “interruptor de apagado” para modelos de IA. (Hannah Murphy y Tabby Kinder / Financial Times)Cómo una aplicación de tablero de mensajes anónima Fizz creó una cultura tóxica en una escuela secundaria, convirtiéndose en la plaza del pueblo para la vergüenza y la especulación. Esto ha sucedido con cada aplicación anónima para adolescentes en la historia. Realmente desearía que la gente dejara de hacerlas. (Julie Jargon / Wall Street Journal)Un ex empleado de Amazon está acusando a la empresa de violar las sanciones del Reino Unido al proporcionar a Rusia su tecnología de reconocimiento facial. (Camilla Hodgson y Yasemin Craggs Mersinoglu / Financial Times)LinkedIn ya no permitirá a los anunciantes usar datos de Grupos de LinkedIn para dirigirse a los usuarios en la UE, dice. (Paul Sawers / TechCrunch)Un conjunto de datos de código abierto contiene más de 170 imágenes y detalles personales de niños de Brasil raspados sin su conocimiento o consentimiento, encontró un informe. (Vittoria Elliott / WIRED)Un exreportero y un abogado fueron arrestados por la policía en Vietnam con acusaciones de que estaban usando Facebook para abusar de las “libertades democráticas”. (Reuters)IndustriaEsos buenos posts

Para más buenos posts cada día, sigue las historias de Instagram de Casey.

(Enlace)

(Enlace)

(Enlace)

Háblanos

Envíanos tips, comentarios, preguntas e inteligencia sobre Apple Intelligence: [email protected] y [email protected].