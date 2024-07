Llamados demócratas aumentan para que Biden ponga fin a su campaña, pero él jura seguir luchando. Por Reuters

“

Por Makini Brice, Andy Sullivan y Trevor Hunnicutt

WASHINGTON (Reuters) – El presidente Joe Biden prometió el viernes continuar con su campaña de reelección, a pesar de que otros ocho demócratas del Congreso le urgieron a poner fin a su campaña tambaleante, temiendo que pudiera costarle caro al partido en las elecciones del 5 de noviembre.

Más de uno de cada diez demócratas del Congreso ha instado públicamente al actual titular de 81 años – que se encuentra aislado en su casa de Delaware con un caso de COVID – a abandonar la carrera tras un desastroso debate en junio contra el republicano Donald Trump que planteó dudas sobre la capacidad de Biden para ganar o cumplir con sus funciones durante otros cuatro años.

Biden se mantuvo desafiante, diciendo que pronto volverá a la campaña.

“Espero volver a la campaña la próxima semana para seguir exponiendo la amenaza de la agenda del Proyecto 2025 de Donald Trump mientras defiendo mi propio historial y la visión que tengo para Estados Unidos”, dijo en un comunicado, refiriéndose a un plan de política desarrollado por los aliados conservadores de Trump.

La división entre los demócratas contrastó fuertemente con las escenas que se vivieron en la Convención Nacional Republicana en Milwaukee esta semana, donde antiguos rivales del partido se unieron en torno a Trump, quien aceptó la nominación republicana en un discurso incoherente que presentaba su habitual mezcla de agravio y fanfarronería.

Hasta ahora, 31 de los 264 demócratas en el Congreso han pedido abiertamente a Biden que ponga fin a su campaña, mientras que otros líderes demócratas de alto rango le han instado a hacerlo tras bastidores, según fuentes y medios de comunicación.

Los demócratas están cada vez más preocupados por una victoria republicana en las elecciones del 5 de noviembre que podría dejar a Trump y sus aliados no solo al mando de la Casa Blanca, sino también con mayorías en ambas cámaras del Congreso.

“Tu candidatura está en una trayectoria para perder la Casa Blanca y potencialmente afectar crucialmente las elecciones a la Cámara y al Senado. Por estas razones, te insto a ceder”, escribió la Representante Zoe Lofgren, una de los ocho legisladores demócratas que pidieron a Biden que se retirara el viernes.

Lofgren es una estrecha aliada de la ex presidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi, una de las demócratas más influyentes. Pelosi no ha instado públicamente a Biden a retirarse, pero le ha dicho en privado que no puede ganar, según una fuente de la Casa Blanca que habló bajo condición de anonimato.

Después de semanas insistiendo en que seguirá en la carrera, las fuentes dicen que Biden está tomando en serio las llamadas para ceder el paso, y varios funcionarios demócratas creen que su salida es solo cuestión de tiempo.

Un grupo demócrata llamado Pass the Torch dijo que emitirá anuncios en televisión en “Morning Joe” de MSNBC, uno de los programas favoritos de Biden, instándole a retirarse.

‘MUCHO TRABAJO POR HACER’

Jen O’Malley Dillon, jefa de campaña de Biden, reconoció que Biden enfrenta un camino difícil hacia la reelección, pero dijo que su apoyo no ha caído significativamente en las últimas semanas.

“Tenemos mucho trabajo por hacer para asegurarnos de que estamos tranquilizando al pueblo estadounidense de que, sí, es mayor, pero puede hacer el trabajo y puede ganar”, dijo en MSNBC.

Aunque una encuesta de Reuters/Ipsos a principios de esta semana encontró que Biden y Trump están efectivamente empatados a nivel nacional, estrategas de ambos partidos dicen que el camino de Biden hacia la victoria se está estrechando, ya que se encuentra rezagado en la mayoría de los estados clave que decidirán la elección.

Si Biden se retirara como candidato, la vicepresidenta Kamala Harris, de 59 años, podría ocupar su lugar. Las encuestas de Reuters/Ipsos muestran que ella se desempeña ligeramente mejor contra Trump en un enfrentamiento teórico uno a uno.

Harris hablará a un grupo de donantes este viernes por la tarde, a petición de los principales asesores de Biden, según una fuente familiarizada con la situación.

Los demócratas podrían enfrentar algunos límites en lo que pueden hacer con los $91 millones que la campaña de Biden tenía en efectivo hasta finales del mes pasado si este decidiera retirarse, según expertos en finanzas de campaña.

TRUMP REFUERZA SU AGARRE EN LOS REPUBLICANOS

Trump entregó el jueves por la noche un relato dramático del intento en su vida por parte de un pistolero en un mitin en Pensilvania el sábado pasado y trató de apelar a los votantes indecisos al afirmar que sería un presidente para “toda América, no solo la mitad de América”.

Pero pasó gran parte de su discurso de aceptación, que duró 92 minutos, repitiendo los ataques habituales contra la administración de Biden y atacando a los migrantes, un tema que siempre ha animado sus campañas presidenciales.

Afirmó sin pruebas que sus acusaciones penales eran parte de una conspiración demócrata, predijo que Biden desataría la “Tercera Guerra Mundial” y describió lo que llamó una “invasión” de migrantes en la frontera sur.

Trump y su candidato a la vicepresidencia de 39 años, el senador de EE. UU. J.D. Vance, tienen previsto hacer campaña el sábado en Míchigan, uno de los tres estados del Rust Belt vistos como cruciales para la campaña de Biden.

