¿Listo para jubilarse? Piense de nuevo mientras los expertos advierten a los propietarios que todavía están pagando hipotecas que ‘Es mucho más probable que sean demasiado confiados’

“

¿Listo para la jubilación? Piénsalo de nuevo, ya que los expertos advierten a los propietarios que todavía están pagando hipotecas que ‘es mucho más probable que estén sobreconfiados’

Ser propietario de una casa puede darle a algunas personas confianza en sus perspectivas de jubilación, pero los expertos advierten que esta confianza podría estar equivocada.

Según la Encuesta de Jubilación de Su Dinero realizada por SurveyMonkey y CNBC.com, alrededor del 37% de los trabajadores, incluidos aquellos empleados a tiempo parcial, a tiempo completo, autónomos o propietarios de negocios, creen que están “adelantados” (7%) o “en tiempo” (30%) con sus ahorros de jubilación.

No te pierdas:

Entre aquellos que se sienten en camino, el 42% atribuye su progreso a comenzar a ahorrar para la jubilación temprano. Otros factores clave que contribuyen a su preparación incluyen tener poca o ninguna deuda (38%) y tener patrimonio neto o propiedad de una vivienda (37%).

La encuesta de agosto recopiló respuestas de 6,657 adultos, incluidos 2,603 jubilados y 4,054 adultos en edad laboral.

Ver también: La pareja promedio estadounidense ha ahorrado esta cantidad de dinero para la jubilación, ¿cómo te comparas?

Angie Chen, economista senior de investigación y directora asistente de investigación sobre ahorros en el Centro de Investigación sobre la Jubilación de la Universidad de Boston, señala que la confianza de los propietarios en el valor de su hogar como fuente de riqueza para la jubilación puede estar equivocada.

“Los propietarios de viviendas son en realidad más propensos a estar sobreconfiados en su preparación para la jubilación”, dijo Chen a CNBC. “Hay mucha confusión en términos de cómo la gente evalúa si están adelantados o no en la jubilación.”

Sin embargo, Winnie Sun, cofundadora y directora gerente de Sun Group Wealth Partners en Irvine, California, señala que ser propietario de una vivienda puede ofrecer otros beneficios durante la jubilación.

Tendencia: Este fondo multimillonario ha invertido en el próximo gran auge inmobiliario, así es como puedes unirte por $10.

El Índice de Riesgo Nacional de Jubilación del Centro de Investigación sobre la Jubilación (CRR) mide el porcentaje de hogares en edad laboral en riesgo de estar financieramente desprevenidos para la jubilación. Un análisis de 2023 del CRR reveló que el 28% de las personas cree que no están en riesgo, a pesar de que el NRRI indique lo contrario.

“Las personas que son propietarias de casas pero aún deben mucho en sus casas son mucho más propensas a estar sobreconfiadas o a no preocuparse lo suficiente”, dijo Chen.

Tendencia: Esta startup respaldada por Jeff Bezos te permitirá convertirte en propietario en solo 10 minutos, y solo necesitas $100.

Para evaluar con precisión la preparación para la jubilación, Chen enfatiza la importancia de considerar no solo el valor de tu hogar sino también la cantidad que has pedido prestada y aún debes.

Por ejemplo, si compraste una casa de $500,000 pero aún debes $400,000, tu capital real es de $100,000. Los expertos advierten que acceder a este capital puede ser costoso y arriesgado, ya que pedir prestado contra tu hogar no siempre es sencillo.

“La vivienda no es líquida”, dijo Chen. “Puedes sentirte bien por tener este gran activo, pero no puedes consumirlo en la jubilación. No puedes gastarlo para que puedas gastar y consumir otros ahorros.”

Tendencia: El fundador de Personal Capital y exCEO de PayPal vuelve a diseñar la banca tradicional con esta nueva cuenta de alto rendimiento, comienza a ahorrar mejor hoy.

Los expertos también señalan algunas ventajas de ser propietario de una vivienda.

Ser dueño de una casa ofrece beneficios financieros incluso si no estás considerando el capital de tu casa para la jubilación. En primer lugar, acumulas patrimonio en tu hogar. Sun dijo que cuando vendes la propiedad, como al reducir el tamaño en la jubilación, puedes acceder a ese capital como suma global.

Además, mientras seas dueño de la propiedad, tienes un costo de vivienda fijo, que generalmente incluye un pago de hipoteca estable. A pesar del aumento de los costos del seguro de vivienda e impuestos sobre la propiedad en los últimos años, es posible que seas elegible para descuentos para personas mayores en servicios públicos para cuando te jubiles.

A pesar de que una casa no es un activo líquido, los expertos sugieren que aún puedes acceder al capital de tu vivienda si es necesario.

En la mayoría de los casos para los jubilados, consideran el capital como su fondo de emergencia,” dijo Sun.

Leer siguiente:

DESBLOQUEADO: 5 NUEVAS OPERACIONES CADA SEMANA. Haz clic ahora para obtener ideas de operaciones principales diarias, más acceso ilimitado a herramientas de vanguardia y estrategias para ganar una ventaja en los mercados.

¿Quieres recibir el último análisis de acciones de Benzinga?

Este artículo “¿Listo para la jubilación? Piénsalo de nuevo, ya que los expertos advierten a los propietarios que todavía están pagando hipotecas que ‘es mucho más probable que estén sobreconfiados'” apareció originalmente en Benzinga.com

© 2024 Benzinga.com. Benzinga no ofrece asesoramiento de inversión. Todos los derechos reservados.

“