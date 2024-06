Lista de trofeos de la edición especial del 20 aniversario de Beyond Good & Evil vista en línea, sugiriendo que el remaster del querido juego se lanzará pronto.

La lista de trofeos de PlayStation para Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition ha filtrado en línea, sugiriendo que el remaster del querido clásico de Gamecube, PS2 y Xbox original podría materializarse pronto.

Descubierto por VGC, el sitio web de seguimiento de logros Exophase actualmente tiene la lista de trofeos para Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition en vivo, y en el momento de la escritura no ha sido retirado. La lista de trofeos está acompañada de ilustraciones, un título, y una descripción para cada uno, lo que indica fuertemente que la lista es muy probable que sea legítima.

Hay 35 trofeos en total; 16 de bronce, 15 de plata, tres de oro, y por supuesto un trofeo de Platino ganado al recolectar todos ellos. Los trofeos parecen tener una buena mezcla de progresión en la historia principal, desafíos opcionales, y un puñado de divertidos easter eggs para que los jugadores descubran.

Ubisoft aún no ha comentado sobre la lista de trofeos, pero coincide con la lista de logros de Xbox que apareció en Exophase en noviembre del año pasado, junto con una página de la tienda de Xbox que fue rápidamente eliminada.

En ese momento, sin embargo, Ubisoft sorprendentemente reconoció la existencia de Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition. El 29 de noviembre de 2023, la cuenta oficial de Twitter de Ubisoft publicó que estaba “emocionado de hablar más sobre esta edición especial pronto…” El mensaje estaba acompañado por una imagen de la protagonista Jade detrás de un logo del remaster. Sí, completa con ese sello tan molesto de “A Ubisoft Original”.

Parece que ‘pronto’ podría estar sucediendo en breve, ahora que tanto los logros de Xbox como las listas de trofeos de PS5 están disponibles. Mientras que muchos fanáticos de la serie indudablemente están ansiosos por más información sobre la secuela de vaporware Beyond Good & Evil 2, es bueno ver que Ubisoft no ha olvidado por completo la franquicia con este próximo remaster.