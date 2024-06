Lisa Cook, gobernadora de la Reserva Federal, dice que la IA ‘no nos reemplazará’

Lisa Cook, una gobernadora de la Reserva Federal, no teme perder su trabajo ante los robots pronto. Hablando en un evento del Economic Club of New York el martes, Cook dijo que cuando eres gobernador de un banco central cada palabra cuenta de una manera que no solo la tomó por sorpresa al principio, sino que probablemente tomará por sorpresa a la inteligencia artificial durante bastante tiempo.

“Cada palabra es disputada”, dijo Cook, provocando risas en la audiencia. “No creo que la IA vaya a reemplazarnos en ese sentido, a corto plazo”.

Como ejemplo, Cook habló sobre un informe reciente en el que tuvo que elegir entre usar la palabra “modesto” o “moderado”, explicando que la elección generó mucha “acidez de estómago” en su oficina. Aunque el comentario provocó risas en la audiencia, explicó además que la Reserva Federal actualmente está investigando cómo los proveedores de terceros están utilizando la inteligencia artificial.

Earlier today, the Bank for International Settlements said central banks needed to prepare for AI’s “profound” impact on economies and financial systems worldwide. In January, the International Monetary Fund predicted that advanced economies with more high-skilled jobs stood to see the biggest impacts from artificial intelligence, with as many as 60% of jobs affected. And in February, the New York Times reported that banks and other financial institutions would be disproportionately impacted, with as many as 80% of jobs being changed or removed altogether.

‘En un camino lleno de baches’

Cook, quien se unió a la Junta de Gobernadores del Sistema de la Reserva Federal en mayo de 2022 y fue reelegida en septiembre pasado para un mandato que finaliza en 2038, también se refirió a la economía de manera más general. Hablando desde comentarios preparados, predijo que las cifras de inflación de tres y seis meses seguirán disminuyendo “en un camino lleno de baches” como resultado de la resistencia de los consumidores a los aumentos de precios. El mes pasado, el índice de precios al consumidor ajustado por temporada para todos los consumidores urbanos se mantuvo sin cambios en comparación con el 3.3% no ajustado.

Cook afirmó además que las cifras de inflación de 12 meses se moverán “aproximadamente” de lado el resto de este año, y que los datos mensuales probablemente serán similares a lo que ella caracterizó como lecturas “favorables” durante la segunda mitad del año pasado. Después de comenzar 2023 en 6.4%, la inflación cayó a 3% en junio antes de subir lentamente a 4.1% para fin de año. La inflación actual es del 3.3%.

Yendo al próximo año, Cook espera que la inflación se desacelere “bruscamente”, con los precios de los servicios de vivienda probablemente disminuyendo a medida que más personas firman nuevos arrendamientos.

En cuanto al lado laboral del mandato dual de la Fed, Cook señaló que el mercado laboral ha “vuelto en gran medida a una mejor alineación entre la oferta y la demanda”, a pesar de un aumento del desempleo del 3.9% en abril al 4% en mayo. En general, el mercado laboral se acerca a donde estaba antes de la pandemia, ajustado pero no sobrecalentado. “Tuvimos casi 30 meses consecutivos de una tasa de desempleo del 4% o menos, y en la historia moderna, eso es un récord”.

