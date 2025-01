LinkedIn, propiedad de Microsoft, podría haber utilizado en silencio tus mensajes directos para entrenar inteligencia artificial.

“

En el mundo actual impulsado por la inteligencia artificial, los datos se han convertido en un activo increíblemente valioso para desarrolladores y empresas por igual. Los patrones de uso y las interacciones de miles, o incluso millones, de usuarios a menudo contribuyen al entrenamiento de modelos de IA. Ahora, LinkedIn, la mayor plataforma de redes profesionales del mundo, se encuentra en problemas. Una nueva demanda acusa a la empresa de supuestamente compartir mensajes directos de usuarios para entrenar sistemas de IA.

LinkedIn, propiedad de Microsoft, que tiene una estrecha colaboración con OpenAI (sí, los creadores de ChatGPT), ahora se enfrenta a una demanda. Los usuarios Premium de LinkedIn acusan a la plataforma de compartir sus mensajes privados con terceros para entrenar modelos de IA, y nunca dieron su consentimiento para ello.

La demanda alega que en agosto, LinkedIn “silenciosamente” implementó un nuevo ajuste de privacidad que inscribía automáticamente a los usuarios en un programa que permitía a terceros utilizar sus datos personales para el entrenamiento de IA. También acusa a la empresa propiedad de Microsoft de encubrir sus huellas un mes después al actualizar su política de privacidad para indicar que los datos de los usuarios podrían compartirse con fines de entrenamiento de IA.

Para empeorar las cosas, el documento dice que LinkedIn editó su sección de preguntas frecuentes, mencionando que los usuarios podían optar por no compartir datos para el entrenamiento de IA. Sin embargo, también dejó claro que optar por no participar no desharía ningún entrenamiento que ya se hubiera realizado utilizando sus datos.

La queja argumenta además que el paso de LinkedIn de “encubrir sus huellas” muestra que sabía que estaba rompiendo su promesa de solo utilizar datos personales para mejorar su plataforma, todo mientras intentaba evitar la reacción pública y problemas legales. Por supuesto, LinkedIn niega estas acusaciones.

Estas son acusaciones falsas sin mérito.

– Portavoz de LinkedIn, enero de 2025

La demanda, presentada en una corte federal en San José, California, representa a los usuarios Premium de LinkedIn que intercambiaron mensajes InMail y tuvieron sus datos privados compartidos con terceros para el entrenamiento de IA antes del 18 de septiembre. Exige daños por incumplimiento de contrato y violaciones de la ley de competencia desleal de California, junto con $1,000 por usuario bajo la Ley de Comunicaciones Almacenadas federal.