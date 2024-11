Linde es una empresa ‘fantástica’, ve otro aumento de acciones del 75% como ‘no terminado’

Jim Cramer: Linde es una empresa ‘fantástica’, ve otra acción subir un 75% que ‘no ha terminado’

En el programa “Mad Money Lightning Round” de CNBC, Jim Cramer recomendó comprar Symbotic (NYSE:SYM). Añadió: “Este es un sector muy candente. La buena noticia es que esta empresa sí genera ganancias.”

El 18 de noviembre, Symbotic reportó ganancias trimestrales de cinco centavos por acción, superando la estimación del consenso de los analistas de tres centavos. Los ingresos trimestrales alcanzaron los $576.76 millones, superando la estimación del consenso de los analistas de $470.27 millones y representando un aumento respecto a las ventas de $391.88 millones del mismo período del año pasado.

Cuando le preguntaron sobre Tetra Tech, Inc. (NASDAQ:TTEK), dijo: “No me pareció que el trimestre fuera tan malo. En realidad, tengo la inclinación de comprar, no de vender TTEK.”

El 13 de noviembre, Tetra Tech reportó resultados del cuarto trimestre inferiores a las expectativas en cuanto a EPS.

Linde plc (NASDAQ:LIN) es una empresa “fantástica”, dijo Cramer. “No es una acción especulativa, es una empresa muy buena.”

El 31 de octubre, Linde reportó resultados financieros del tercer trimestre y emitió una guía de EPS ajustado para el FY24 por debajo de las estimaciones.

“Esta acción ha subido prácticamente en línea recta, y saben qué, no ha terminado”, dijo Cramer al ser preguntado sobre Brookfield Corporation (NYSE:BN). Las acciones han subido más de un 75% en el último año.

El 14 de noviembre, Brookfield reportó resultados de EPS ajustados del tercer trimestre mejores de lo esperado.

Acción del precio:

Las acciones de Symbotic cayeron un 13.4% para cerrar en $24 el martes.

Las acciones de Tetra Tech cayeron un 0.11% para cerrar en $41.47.

Las acciones de Linde subieron un 0.52% para cerrar en $457.12.

Las acciones de Brookfield subieron un 1.29% para cerrar en $61.37 durante la sesión.

