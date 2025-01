Linda Nolan: Homenajes pagados después de que la cantante fallece a los 65 años.

Fue diagnosticada con cáncer de mama en 2005 antes de recibir el alta en 2011,

Sin embargo, en 2017 le diagnosticaron cáncer de mama secundario que se había extendido para 2020.

Linda saltó a la fama a los 15 años junto a sus tres hermanas que formaban parte de The Nolans.

Con gran tristeza anunciamos el fallecimiento de la querida Linda Nolan. Enfrentó el cáncer incurable con valentía, gracia y determinación, inspirando a millones.

Rodeada de su familia, falleció pacíficamente. Un icono pop y un faro de esperanza, Linda nunca será olvidada ❤️ pic.twitter.com/f1mUJTOzyP

— The Nolans (@The_Nolans) 15 de enero de 2025

Las hermanas fueron un pilar de la televisión de los sábados en la década de 1970, con su mayor éxito siendo ‘I’m in the Mood for Dancing’ de 1979.

Fuera de su carrera musical, fue colaboradora recurrente en Loose Women desde 2018 y también fue columnista de The Mirror.

Sus hermanas – Anne, 74, Denise, 72, Maureen, 69, y Coleen, 59 – estuvieron supuestamente a su lado durante sus últimos momentos.

Muchos homenajes fueron dedicados en línea a Linda, con la cuenta oficial de The Nolans en X (anteriormente conocido como Twitter) publicando: “Con gran tristeza anunciamos el fallecimiento de la querida Linda Nolan. Enfrentó el cáncer incurable con valentía, gracia y determinación, inspirando a millones.

“Rodeada de su familia, falleció pacíficamente. Un icono pop y un faro de esperanza, Linda nunca será olvidada.”

Personas dentro de la industria de medios del Reino Unido enviaron mensajes de condolencias, incluida la autora, columnista y agente de talentos Melanie Blake.

Ella escribió: “Qué triste noticia que sabíamos que llegaría algún día pero #LindaNolan realmente mostró al Cáncer lo que pensaba de él – una verdadera leyenda que siempre estará ‘in the mood for dancing’.”

Qué triste noticia que sabíamos que llegaría algún día 😞 pero #LindaNolan realmente mostró al Cáncer lo que pensaba de él🖕 – una verdadera leyenda que siempre estará ‘in the mood for dancing’ 👑 💔 xx https://t.co/gWBHH14eah

— Melanie Blake (@MelanieBlakeUK) 15 de enero de 2025

Loose Women, donde Nolan era colaboradora, compartió una breve declaración en Instagram.

Escribieron: “Estamos entristecidos por la noticia de que Linda Nolan, hermana de Coleen, que fue diagnosticada con cáncer de mama secundario en 2017, ha fallecido a los 65 años.”

“Enviamos todo nuestro amor a Coleen y la familia de Linda,” continuaron.

Mientras tanto, el actor y escritor Brett Herriot compartió: “Qué triste saber que mi original Mrs Johnstone de Blood Brothers, la maravillosa Linda Nolan, ha fallecido. Un talento increíble y un ser humano generoso.”

Jessica Boulton, editora de Showbiz en The Mirror, escribió: “Noticia increíblemente triste en @DailyMirror hoy. Hemos perdido a una maravillosa columnista @LindaNolan_ que fue tan generosa, divertida y positiva. Gracias por tu arduo trabajo hasta el final. Pensamientos con todos #TheNolans #LindaNolanRIP”.

La cantante Cheryl Baker publicó: “¡Oh no! Acabo de enterarme de la noticia sobre @LindaNolan_ . La voz más increíble, el sentido del humor más malvado, un talento enorme. Ahora estás con Brian, Lin. Mis pensamientos están con toda la familia.”

Además de eso, el sobrino de Linda, Shane, simplemente escribió: “Mi hermosa Tía Linda. Tuve la oportunidad de pasar unas horas con ella ayer por lo que estoy muy agradecido.”

La organización Breast Cancer Now también compartió un mensaje, diciendo: “Estamos destrozados al escuchar sobre la muerte de nuestra embajadora de mucho tiempo @LindaNolan_.

“Linda fue una defensora inquebrantable de nuestro trabajo, especialmente como defensora de las necesidades de las personas que viven con cáncer de mama secundario.”