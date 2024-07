Lilium amplía POWER-ON, creando un portafolio de soluciones integrales con los principales innovadores digitales de Investing.com

“

FARNBOROUGH, Reino Unido, 21 de julio de 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Lilium N.V. (Nasdaq: LILM), un importante fabricante de aviones eléctricos y pionero en Movilidad Aérea Regional (MAR), anunció hoy la siguiente fase de su cartera de Servicios Posventa POWER-ON, brindando una suite de soluciones digitales para garantizar la operación eficiente y sin problemas del Lilium Jet.

La suite digital incluye soluciones de planificación de vuelos y rendimiento de aeronaves en tierra y soluciones de bolsa de vuelo electrónica, un portal para clientes con acceso a publicaciones técnicas, monitoreo de salud y otras soluciones de operaciones en tierra y seguridad para su base de clientes. El portal integrará funciones de inteligencia artificial para flujos de trabajo más eficientes. Estos sistemas digitales representan otro paso hacia la entrada prevista del Lilium Jet en servicio en 2026 y reflejan la importancia de sistemas digitales robustos para operaciones seguras y eficientes. Representa una parte integral de la organización de servicios pionera en la industria de la compañía, Lilium POWER-ON, que proporcionará una cartera completa de servicios para todos los aspectos de las operaciones diarias de la aeronave.

Los socios iniciales ya están contribuyendo a la campaña de prueba de vuelo de Lilium como parte de la primera fase. Esto incluye la solución en la nube Azure de Microsoft (NASDAQ:) para monitorear la salud de la aeronave para la autorización de prueba de vuelo. A medida que avance el desarrollo, la oferta se expandirá para integrar capacidades críticas adicionales para la planificación eficiente de vuelos para el Lilium Jet aprovechando algoritmos propietarios para los sistemas de energía y propulsión de Lilium, y sistemas de gestión de operaciones en tierra/vertipuerto adecuados para varios tipos de sitios de aterrizaje y modelos operativos.

POWER-ON también tiene como objetivo desarrollar y ofrecer soluciones para el check-in de pasajeros y la seguridad biométrica en vertipuertos, trabajando con Amadeus, una importante compañía de tecnología de viajes para integrarse con las amplias soluciones de IT de aeropuerto existentes de Amadeus, y también asegurar que los sistemas globales de reservas y distribución de Amadeus se puedan utilizar para operaciones eVTOL.

También incluirá Monitoreo de datos de vuelo a través del Sistema de Gestión de Eventos de GE Aerospace para la gestión de seguridad y mejora de la formación. Además, los clientes podrán acceder a documentos técnicos y solicitar soporte de ingeniería a través de un portal de clientes dedicado, que integrará funciones de inteligencia artificial para flujos de trabajo más eficientes.

Lilium POWER-ON es la oferta de servicios de Lilium para clientes y socios, que comprende gestión de baterías, mantenimiento, operaciones de vuelo, formación y soluciones digitales. Anunciado a principios de este año, Lilium POWER-ON asegura que los socios de Lilium puedan acceder a los recursos que necesitan mientras permiten servicios y productos posventa fluidos y eficientes. Pronto se anunciarán más asociaciones para el portafolio digital de Lilium.

Sebastien Borel, Director Comercial de Lilium, dijo: Estamos emocionados de estar desarrollando un portafolio digital completo que establecerá nuevos estándares en el mercado de Movilidad Aérea Regional y de trabajar con socios tan distinguidos. Nuestro objetivo es garantizar que cada aspecto de la operación del Lilium Jet sea lo más eficiente, seguro y fluido posible: nuestra oferta exclusiva Lilium POWER-ON, que ahora incluye este rico portafolio de soluciones operativas esenciales, garantiza que nuestros operadores puedan acceder a una suite de servicios increíblemente completa para operaciones de Lilium Jet. Aprovechar las capacidades únicas de nuestros socios digitales garantiza que podamos beneficiarnos de soluciones establecidas de clase mundial que nuestros operadores ya conocen.

