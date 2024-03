Líderes religiosos y manifestantes caminan 22 millas por peregrinación por el alto el fuego en East Bay.

(KRON) — Líderes de iglesias, mezquitas y sinagogas se han unido en una peregrinación de 22 millas a lo largo de East Bay, exigiendo un alto el fuego en Gaza el sábado.

Desde las 7 a.m. hasta las 7 p.m., este evento de un día completo sirvió como un gesto simbólico al mapear Gaza sobre East Bay. Los participantes caminaron desde Berkeley hasta Alameda, reflejando la distancia desde la Ciudad de Gaza hasta el campamento de refugiados del cruce de Rafah.

Cientos de manifestantes que llevaban bufandas de oración con la palabra “alto el fuego” también se unieron a los líderes religiosos el sábado, cada uno llevando ramas de olivo para servir como símbolo de paz.

Según una de las organizadoras, la Reverenda Dra. Allison Tanner, más de 45 comunidades religiosas se han comprometido con la protesta del sábado, con más de 16 congregaciones religiosas exhibiendo pancartas de alto el fuego para la peregrinación.

“Me uno a esta peregrinación porque mis ancestros y descendientes me exigen que siempre busque y viva la compasión y la justicia en el mundo”, dijo el Rev. Bruce Reyes-Chow, pastor y ex moderador de la Iglesia Presbiteriana de EE. UU. “El trauma generacional que se está infligiendo y se ha infligido a todos los involucrados puede detenerse si el mundo mostrara la voluntad política y humana para hacerlo”.

La peregrinación pide un alto el fuego sostenido y un flujo inmediato de alimentos, agua, combustible y servicios humanitarios que salven vidas. Los manifestantes también exigen la liberación de todos los rehenes: tanto los rehenes israelíes retenidos por Hamas, como los rehenes palestinos en cárceles israelíes.

Beyt Tikkun: Una Sinagoga sin Muros se une a esta peregrinación porque nuestra tradición judía nos exige que hablemos y tomemos medidas para evitar el daño cuando se comete un crimen en nuestro nombre. De hecho, nuestras enseñanzas nos dicen que si no protestamos cuando se comete un daño, ya sea en nuestra familia, nuestra comunidad o en el mundo, somos responsables del daño. Nuestra Torá nos enseña a elegir la vida: orar con nuestros pies es una forma de decir sí a la vida y no a la guerra. La acción no violenta es una oferta positiva a la historia, está conectada con el cambio político y social más profundo y ayuda a mitigar la desesperación de la humanidad. Estamos en solidaridad con nuestros primos palestinos y exigimos un alto el fuego inmediato. Decimos inequívocamente: Nunca más para nadie.

Rabina Cat Zavis, Sinagoga Beyt Tikkun

Esta peregrinación fue parte de un movimiento global más amplio de peregrinaciones solidarias, que tuvo lugar en 145 ciudades en 18 países, incluida una peregrinación en cada continente.

