Líderes políticos franceses y extranjeros reaccionan ante la sorpresa en las elecciones francesas Por Reuters

<img src="https://i-invdn-com.investing.com/trkd-images/LYNXMPEK66084_L.jpg" /><br> <p>PARÍS (Reuters) - A continuación, las reacciones a los resultados sorprendentes de las elecciones parlamentarias de Francia el domingo. El país estaba en camino de tener un parlamento sin mayoría clara, con la coalición de izquierda Nuevo Frente Popular (NFP) ocupando el primer lugar, por delante de los centristas del presidente Emmanuel Macron y el partido de extrema derecha Reagrupación Nacional (RN).</p> <p>PRIMER MINISTRO GABRIEL ATTAL </p> <p>"Esta noche, los extremos no tienen una mayoría absoluta, gracias a nuestra determinación y la fuerza de nuestros valores. Nosotros (los centristas) tenemos tres veces más diputados de lo que se preveía al inicio de esta campaña.</p> <p>"Ser primer ministro fue el honor de mi vida. Esta noche el grupo político que represento ya no tiene mayoría y mañana por la mañana presentaré mi renuncia al presidente." </p> <p>JORDAN BARDELLA, PARTIDO DE EXTREMA DERECHA REAGRUPACIÓN NACIONAL</p> <p>"Digo esta noche con gravedad que privar a millones de franceses de la posibilidad de ver sus ideas llegar al poder nunca será un destino viable para Francia.</p> <p>"Esta noche, al tratar deliberadamente de paralizar nuestras instituciones, Emmanuel Macron no solo ha llevado al país hacia la incertidumbre e la inestabilidad, sino que ha privado al pueblo francés de cualquier respuesta a sus dificultades cotidianas durante muchos meses por venir.</p> <p>"En medio de una crisis de poder adquisitivo, con la inseguridad y el desorden golpeando duro al país, Francia es privada de una mayoría, de un gobierno que actúe y, por lo tanto, de un rumbo claro para enderezar el rumbo de Francia."</p> <p>JEAN-LUC MELENCHON, PARTIDO DE IZQUIERDA DURO FRANCIA INDOMABLE</p> <p>"La voluntad del pueblo debe ser estrictamente respetada. Ningún acuerdo sería aceptable. La derrota del presidente y su coalición está claramente confirmada. El presidente debe aceptar su derrota.</p> <p>"El primer ministro debe irse. El presidente debe invitar al Nuevo Frente Popular a gobernar."</p> <p>FRANÇOIS HOLLANDE, EX PRESIDENTE SOCIALISTA</p> <p>"El Nuevo Frente Popular debe darse cuenta de lo que debe hacer hoy. Es el partido más fuerte en la Asamblea Nacional. No tiene mayoría absoluta. En este momento, tiene una mayoría relativa."</p> <p>RAPHAËL GLUCKSMANN, PARTIDO SOCIALISTA</p> <p>"Estamos adelante, pero estamos en un parlamento dividido... así que tendremos que actuar como adultos.</p> <p>"Tendremos que hablar, discutir, entablar un diálogo... El equilibrio de poder ha cambiado en el parlamento... y habrá un cambio fundamental de la cultura política."</p> <p>OLIVIER FAURE, PARTIDO SOCIALISTA</p> <p>"Debemos hacer todo lo posible para reunir al país. La RN había hecho la elección de dividir a los ciudadanos franceses entre sí. Debemos poner al país de nuevo en un camino claro y el Nuevo Frente Popular debe liderar este nuevo capítulo de nuestra historia." </p> <p>EDOUARD PHILIPPE, EX PRIMER MINISTRO Y LÍDER DEL PARTIDO CENTRISTA HORIZONS</p> <p>"Tendremos que escuchar al país, mirar al mundo y la realidad de frente, y trabajar duro para proponer un proyecto coherente y sólido al pueblo francés.</p> <p>"Este trabajo, estoy listo para decir, no puede ser el trabajo de un solo hombre o de un pequeño grupo de expertos, debe reunir la más amplia gama posible de inteligencia y experiencia.</p> <p>"La credibilidad de nuestro país podría verse perjudicada por esto y las fuerzas políticas centristas deben hacer un acuerdo sin compromisos para estabilizar la política pero sin Francia Insumisa y la RN."</p> <p>PRIMER MINISTRO DE POLONIA, DONALD TUSK</p> <p>"En París entusiasmo, en Moscú decepción, en Kiev alivio. Suficiente para estar feliz en Varsovia."</p> <p>PAOLO GENTILONI, COMISARIO EUROPEO DE ECONOMÍA </p> <p>"¡Viva la República!"</p> <p></p> <p>NILS SCHMID, MIEMBRO DEL PARLAMENTO ALEMÁN Y PORTAVOZ DE POLÍTICA EXTERIOR DEL PARTIDO SPD EN EL BUNDESTAG </p> <p>"Se ha evitado lo peor... El presidente está políticamente debilitado, aunque retiene un papel central dada la situación de mayoría poco clara. La formación de un gobierno será complicada." </p>