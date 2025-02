Líderes listos para la Conferencia de Seguridad de Múnich mientras el orden mundial está en peligro de colapsar

Frank Gardner

Corresponsal de Seguridad

Reuters

JD Vance ha llegado a Munich para la conferencia y se espera que exponga el plan de Estados Unidos para Ucrania

El Vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, el Presidente de Ucrania Zelensky y hasta 60 líderes mundiales y tomadores de decisiones se reunirán en Munich durante los próximos tres días para la Conferencia anual de Seguridad de Munich (MSC).

Durante casi dos décadas he estado asistiendo y cubriendo este evento para la BBC y no recuerdo un año en el que haya tanto en juego en términos de seguridad global. Un oficial occidental senior y altamente experimentado dijo esta semana “este es el momento más peligroso y disputado que he conocido en mi carrera”.

¿Por qué?

Simplemente, el orden de seguridad mundial actual – el llamado Orden Basado en Reglas Internacionales – está en peligro de desmoronarse. Algunos argumentarían que esto ya está sucediendo.

El fin del consenso

Cuando el Presidente Putin lanzó su invasión a gran escala de Ucrania hace tres años, fue ampliamente condenado por gran parte – aunque no toda – del mundo. La OTAN, la UE y Occidente en general alcanzaron un nivel extraordinario de unidad al unirse para ayudar a Ucrania a defenderse, sin verse envueltos en un conflicto directo con Rusia.

A excepción de algunas objeciones de Eslovaquia y Hungría, hubo un consenso general de que la invasión de Putin debía fracasar o la OTAN misma se debilitaría críticamente mientras que Rusia eventualmente se sentiría tentada a invadir otro país vecino, como Estonia. A menudo se decía que a Ucrania se le debía dar lo que fuera necesario y durante el tiempo que fuera necesario para asegurar una paz duradera desde una posición de fuerza.

Ya no es así.

El Presidente Trump ha efectivamente sacado el tapete de debajo de la posición negociadora de Ucrania al ceder, a través de su Secretario de Defensa Pete Hegseth, que restaurar el territorio de Ucrania a donde estaba antes de la primera invasión rusa en 2014 simplemente “no es realista”.

Estados Unidos también ha desvanecido las esperanzas de Kyiv de unirse a la OTAN, una ambición clave del Presidente Zelensky, y ha descartado enviar tropas estadounidenses para ayudar a proteger sus fronteras en caso de que Rusia decida invadir nuevamente.

Un golpe aún mayor ha llegado con la noticia de que el Presidente Trump tuvo una aparentemente cordial llamada telefónica de 90 minutos con el Presidente Putin, poniendo fin abruptamente al congelamiento de tres años de Occidente en hablar con el líder ruso que ha estado vigente desde el momento de la invasión.

EPA

Las esperanzas de Ucrania de unirse a la OTAN han sido frustradas por Estados Unidos

Durante las próximas 72 horas escucharemos en Munich el plan detallado de la administración de Trump para Ucrania. Parte de ello aún está por definirse después de que su enviado, el General retirado del Ejército de EE. UU. Keith Kellogg, viaje a Kyiv la próxima semana.

Pero por ahora, la unidad de la OTAN se ve seriamente debilitada ya que claramente hay una amplia diferencia de opiniones sobre Ucrania entre Washington y Europa. Uno quiere que la guerra termine lo más rápido posible, incluso si eso significa ceder a muchas de las demandas de Moscú.

El otro creía, al menos hasta esta semana, que con Rusia perdiendo alrededor de mil bajas en el campo de batalla al día y enfrentando problemas económicos graves a largo plazo, la mejor manera de alcanzar una paz duradera sería mantener la presión sobre Moscú hasta que su ejército estuviera exhausto y acordara términos de paz más favorables para Ucrania.

Eso no sucederá ahora.

Grietas preocupantes en la OTAN

Para la alianza de la OTAN, ahora en su 76º año, están empezando a aparecer otras grietas preocupantes que también serán discutidas aquí en la Conferencia de Seguridad de Munich.

El mes pasado, el Presidente Trump anunció que quería “comprar” Groenlandia, una parte autónoma del Reino de Dinamarca. Cuando la Primera Ministra de Dinamarca, Frederiksson, aseguró a su población que “Groenlandia no está en venta”, siguió una llamada telefónica que fue calificada de “horrenda” por Donald Trump, quien no ha descartado el uso de la fuerza para tomar Groenlandia.

La idea de un país de la OTAN amenazando con apoderarse del territorio de otro país de la OTAN hubiera sido impensable hasta ahora. En el caso de Groenlandia, no hay justificación en términos de seguridad ya que hay más tropas estadounidenses en Groenlandia que danesas y Copenhague está dispuesta a acordar formas de aumentar la defensa mutua para la isla.

Pero incluso si nunca se materializa esta idea, y la mayoría de Escandinavia espera que así sea, en ciertos aspectos el daño ya está hecho. El mensaje ha salido del líder del mundo libre de que está bien amenazar a tus vecinos con la fuerza si quieres su territorio.

“Puede ser,” dice Lord Kim Darroch, ex asesor de seguridad nacional del Reino Unido y Embajador Británico en Washington, “que la amenaza de Trump de medidas económicas contra un aliado de la OTAN, Dinamarca, y su negativa a descartar la acción militar en su contra, sean solo tácticas de negociación. Pero incluso si no se concreta, ha causado un gran daño. Es otro indicio del desdén de Trump por la OTAN. Y será interpretado en Moscú y Pekín como un mensaje de que tienen carta blanca en Ucrania y Taiwán respectivamente”.

Los aliados europeos de Washington buscarán alguna tranquilidad aquí en Munich de que eso no sea así. Pero el Presidente Trump ya va camino a remodelar el papel de Estados Unidos en el mundo y las indicaciones son que es poco probable que preste atención a quejas provenientes de Europa.