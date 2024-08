Líderes empresariales del Reino Unido se preparan para evitar la conferencia del Partido Conservador después de la derrota electoral.

Desbloquee la Digestión del Editor de forma gratuita

Muchos líderes empresariales del Reino Unido están evitando la conferencia anual del Partido Conservador en Birmingham este otoño después de que el partido fuera desterrado a la oposición con un grupo residual de 121 diputados en su peor resultado electoral de la historia.

Durante 14 años, la conferencia conservadora ha sido un imán para los lobistas, asesores de asuntos públicos y ejecutivos de empresas que buscan influir en las políticas y establecer contactos de alto nivel con el partido mayoritario o único en el gobierno.

Pero la reunión del próximo mes se sentirá más como una “despedida”, según un importante lobista, con los delegados mayormente centrados en el “desfile de belleza” de candidatos para reemplazar a Rishi Sunak como líder de la oposición.

Incluso los altos funcionarios conservadores son pesimistas en privado sobre la participación de figuras corporativas. “¿Qué empresa le importa comprometerse con el Partido Conservador en este momento? El día de negocios en la conferencia será un completo fracaso”, dijo uno. Los principales partidos políticos tradicionalmente dedican un día fijo de sus conferencias de cuatro días al compromiso empresarial.

A pesar de que algunos empresarios ya han comprado boletos para la conferencia, los asesores de asuntos públicos dijeron que el entusiasmo por asistir había sido mínimo desde la derrota electoral del 4 de julio.

Un jefe de una empresa de asuntos públicos dijo que había “poco interés” por parte de sus clientes de ir al evento “centrado internamente”, que se llevará a cabo entre el 29 de septiembre y el 2 de octubre, aunque algunos aparecerían brevemente.

“Están diciendo, ¿deberíamos ir? A lo que mi respuesta es: no, porque es completamente inútil,” dijo, señalando que con 121 diputados en comparación con los 404 de Laboristas, la influencia de los Tory en el parlamento era muy limitada.

“También está el punto de que ni siquiera sabemos quiénes serán los ministros en la sombra para departamentos específicos todavía,” agregó el ejecutivo. “Digamos que quieres conocer al ministro en la sombra para el cero neto, aún no están en su lugar y no lo estarán hasta que haya un nuevo líder elegido, y eso es después de la conferencia.”

Un funcionario conservador contraatacó, diciendo que todos los roles del gabinete en la sombra y casi un complemento completo de ministros junior en la sombra habían sido designados. Acusaron al gobierno laborista de retrasar la confirmación de los roles de los comités selectos y dijeron que esta era la razón por la que no todos los roles de alto nivel conservadores habían sido anunciados.

Otro director de asuntos públicos dijo: “Mis clientes simplemente no quieren estar allí, aunque algunos mostrarán sus rostros por hábito.”

Adam Jones, director en Strand Partners, una consultoría de asuntos corporativos y ex asesor especial del gobierno, dijo: “La nueva realidad política tan marcada significa que estamos aconsejando a los clientes que prioricen la conferencia Laborista… y que solo vayan a la conferencia Tory si hay una razón específica para hacerlo.”

Un lobista dijo que no se había “molestado” en reservar una mesa en la cena de negocios de la conferencia conservadora, que generalmente cuesta alrededor de £10,000.

“En qué planeta gastas £10k para sentarte al lado de alguien que no será ministro durante cinco años y posiblemente no en 10 años,” dijo. “La primera conferencia después de una gran derrota electoral cuando has estado en el poder durante años siempre va a parecer una despedida.”

Un ex alto conservador que ahora asesora a empresas dijo que la conferencia de este año era “un evento sin importancia” para cualquiera fuera del partido.

“La aritmética parlamentaria significa que las empresas no deberían y no se preocuparán mucho por el compromiso,” dijo la persona, agregando que el calendario para el concurso de liderazgo “dominará… y será un doloroso ejercicio de introspección.”

James Robinson, ex asesor laborista y fundador del grupo de asuntos públicos Woburn Partners, dijo que aunque no asistiría en septiembre, sería un error para las empresas ignorar a la oposición en un sistema de dos partidos.

“Las empresas ahora tienen la oportunidad de ayudar a dar forma al debate sobre el futuro del Partido Tory y serían prudentes al identificar a los diputados que probablemente liderarán el partido cuando vuelva a estar en el gobierno,” dijo. “La probabilidad es que muchos de ellos solo hayan sido elegidos el mes pasado.”

Algunas empresas ya habían comprado boletos para el día de negocios antes de que Sunak convocara a las elecciones en mayo, mientras que otras habían alquilado lugares para organizar eventos y, por lo tanto, estaban comprometidas a asistir. El Partido Conservador le dijo al Financial Times en abril que el 85 por ciento del espacio comercial para la conferencia ya se había vendido.

Algunos funcionarios del partido dicen que una propuesta —rechazada por los diputados conservadores— de presentar a los dos candidatos finales al liderazgo al inicio de la conferencia y revelar al ganador en su último día habría generado más emoción y compromiso en torno a la reunión, incluido de las empresas.

En cambio, cuatro contendientes aparecerán en la conferencia y el ganador será anunciado el 2 de noviembre.

El debilitado grupo en la Cámara de los Comunes del partido significaba que alrededor de la mitad de sus 121 diputados tendrían que asistir al día de negocios para igualar el nivel de acceso que las empresas han disfrutado en años anteriores, según un asesor de la empresa.

Un sombrío gran anciano Tory dijo: “Esta será la primera conferencia de partido en unos 17 años en la que no parece que vamos a llegar al poder, o estemos en el poder. Es un verdadero shock para el sistema.”

Un portavoz conservador dijo: “La conferencia del Partido Conservador regresará con todo su esplendor este año, incluido su día de negocios. Hasta ahora hemos visto un interés significativo en esto, con una alta demanda de boletos y asociaciones y un salón de exposiciones completo. Las asociaciones del día de negocios en particular ya están significativamente por encima de la conferencia del año pasado.”