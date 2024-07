Liderazgo tory: Advertencia de las indirectas de Suella Braverman sobre ‘incoherencias’ desata alarma por ataques ‘azul sobre azul’ | Noticias de Política

Los votantes quieren un partido que “no vaya a pelear como gatos en una bolsa”, dijo un destacado Tory al advertir contra los ataques “azules contra azules” en la próxima contienda por el liderazgo y abogó por la “civildad”.

El alcalde del Valle de Tees, Lord Houchen, también dijo en el programa de Sky News ‘Sunday Morning With Trevor Phillips’ que un pacto con el partido Reforma de Nigel Farage sería “locura”.

Hizo el llamado después de que la ex ministra del Interior Suella Braverman, quien se cree está preparando una candidatura para liderar al partido, reemplazar a Rishi Sunak, dijera que los Conservadores corrían el riesgo de convertirse en “zumbados centristas”.

La Sra. Braverman ha demostrado ser una figura divisiva dentro de las filas conservadoras, enfureciendo a muchos con su intervención antes del día de votación, declarando que la contienda estaba “terminada”.

Lord Houchen dijo que el partido “había perdido el rumbo” en los últimos años y enfatizó la necesidad de reconectar con el público.

Dijo: “Quieren buenos servicios y también quieren alguien en quien confiar, y también quieren un partido que no vaya a pelear como gatos en una bolsa y eso es en última instancia lo que impulsó el resultado electoral.

“La gente simplemente ya no confiaba en nosotros y pensaba que en última instancia nos preocupaba más el Partido Conservador y las peleas y posicionamientos dentro del Partido Conservador… que servir a nuestro país”.

El par Tory añadió: “Creo que cualquier contendiente al liderazgo necesita descartar una asociación o coalición o cualquier tipo de relación con Reforma.

“Son un síntoma del problema, no la causa del problema en el Partido Conservador. Y creo que eso es una locura”.

Siguió: “No debería haber ataques azules contra azules. Si queremos pasar los próximos dos, tres, cuatro o cinco meses peleando entre nosotros, eso va a la causa de la derrota electoral hace solo dos semanas.

“Y exhortaría a Suella, así como a cada uno de los contendientes al liderazgo, a llevar a cabo este concurso por el liderazgo con civildad.

“Unámonos y ofrezcamos una opción positiva al país”.

El comentarista conservador Iain Dale fue mucho más enérgico en su crítica a la Sra. Braverman.

Dijo a Phillips: “Me pregunto cuando mencionó la palabra zumbados, si estaba realmente mirándose en el espejo en ese momento”.

Añadió: “No creo que ni siquiera se postule porque ha arruinado su campaña antes de que siquiera haya comenzado.

“Ese artículo que escribió en el Telegraph dos días antes de la elección, no dos días después, fue recibido de forma crítica por los miembros del Partido Conservador”.

Dijo que las probabilidades de que se pase a Reforma eran “parejas”, aunque esto ha sido negado por la Sra. Braverman.

El Comité de diputados conservadores 1922 establecerá las reglas y el cronograma para la carrera para suceder a Sunak, con desacuerdo sobre cuánto tiempo debe durar la contienda.

En una encuesta de Conservative Home a 995 miembros del Partido Tory a principios de este mes, la secretaria sombra de comunidades Kemi Badenoch quedó en primer lugar con un 26%.

Tom Tugendhat estaba en el 13% junto con Robert Jenrick, con la Sra. Braverman en el 10% y el secretario sombra de Interior James Cleverly en el 9%.

Dame Priti Patel quedó en sexto lugar con un 3%.

Mientras tanto, el ex canciller Jeremy Hunt dijo que el partido debería “tomarse su tiempo” para elegir un nuevo líder si es necesario.

Dijo a la BBC: “El próximo año, lo único que importará no es si tenemos un nuevo líder en su lugar para octubre o diciembre, sino si tenemos al líder adecuado en su lugar, alguien que pueda reconquistar esa confianza que perdimos.

“Así que creo que, si es necesario, absolutamente deberíamos tomarnos nuestro tiempo”.