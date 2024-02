Liderazgo de UC Berkeley condena protesta contra conferencista israelí

(KRON) — La dirección de la Universidad de California, Berkeley está hablando en contra de una protesta que ocurrió en el campus la noche del lunes. La canciller de la universidad, Carol Christ, dijo que los manifestantes se tornaron violentos cuando irrumpieron en un edificio del campus para tratar de detener un evento que iba a presentar a un orador de Israel.

El orador israelí y el público tuvieron que ser evacuados del Zellerbach Playhouse debido a preocupaciones por su seguridad. La protesta fue organizada en redes sociales por un grupo que pide el fin de la guerra en Gaza.

Fue la última de una serie de protestas alrededor del área de la bahía que piden un alto el fuego. El lunes, alrededor de 200 manifestantes se reunieron en UC Berkeley para intentar detener un discurso de Ran Bar-Yoshafat, un abogado israelí y ex miembro de las Fuerzas de Defensa de Israel.

“La otra noche hubo acoso, violencia y antisemitismo manifiesto,” dijo Tyler Gregory, director ejecutivo del Consejo de Relaciones Comunitarias Judías de la Bahía.

Gregory se enteró de la protesta a través del centro principal de estudiantes judíos en el campus y dijo que hubo dos agresiones contra estudiantes judíos durante la protesta.

En una carta enviada a la comunidad del campus, la oficina de la cancillería universitaria dijo que los manifestantes derribaron puertas del Zellerbach Playhouse. El público y el orador que esperaban adentro tuvieron que ser evacuados.

“En ninguna parte de esa declaración mencionaron nada sobre acoso a los judíos o usaron la palabra antisemitismo una vez,” dijo Gregory. “Entonces, creo que hay muchos estudiantes judíos que se sienten alienados.”

La carta calificó el ataque al edificio y al evento como un ataque a los valores fundamentales de la universidad y dijo que el evento fue trasladado a un lugar más seguro.

En cuanto a la guerra en Gaza, Gregory dice que un alto el fuego permanente no puede ocurrir hasta que Hamás sea destituido del poder y todos los rehenes israelíes regresen a casa.

“La comunidad judía lamenta la pérdida de familias y niños inocentes en Gaza, pero al mismo tiempo no se puede esperar que Israel no defienda a su propio pueblo e intente recuperar a esos rehenes,” dijo.

KRON4 también se comunicó con el grupo de UC Berkeley que convocó a la protesta del lunes por la noche para obtener un comentario. Hasta el momento, no hemos recibido respuesta.

