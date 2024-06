Líder republicano del condado de Arizona amenazó con “linchar” a funcionario electoral.

Un republicano en el condado más grande de Arizona amenazó con “linchar” al principal funcionario electoral del condado durante un evento público hace tres meses, según un video recién descubierto que circula en las redes sociales.

El funcionario electoral, Stephen Richer, publicó un video del comentario en X el lunes. En él, la vicepresidenta del Partido Republicano de Maricopa, Shelby Busch, señala a uno de los oponentes de la campaña de reelección de Richer y lo llama un “buen hombre cristiano”. Luego lo contrasta con Richer, que es judío.

“Si Stephen Richer entrara en esta habitación, lo lincharía”, dice Busch en el video. “No me uno con personas que no creen en los principios en los que creemos y en la causa estadounidense que fundó este país”.

En una declaración a POLITICO el martes, Busch dijo que el comentario “fue una broma”.

“Todos saben que no me gusta Richer”, escribió Busch. “La declaración fue una broma y se hizo en broma. No apruebo y nunca aprobaría la violencia contra nadie. Fue hiberbole”.

El comentario se hizo durante un evento de campaña el 20 de marzo en Mesa, Arizona, para el republicano Jerone Davison, que se postula para un escaño en la Cámara de EE. UU., Y se transmitió en vivo por primera vez en la plataforma de redes sociales conservadora Rumble. Davison el lunes defendió a Busch en X como una “mujer de fe” y dijo que no estaba expresando “ningún tipo de odio racial”.

“Nadie nunca supo o le importó si eras judío o no”, escribió Davison a Richer.