Líder del partido anuncia recepción para celebrar el 70 cumpleaños de Merkel.

La dirección de la Unión Demócrata Cristiana (CDU) de Alemania planea honrar a la ex líder del partido y canciller Angela Merkel con una recepción para celebrar su cumpleaños número 70. El historiador de arte Horst Bredekamp dará una conferencia en la ceremonia en la Academia de Ciencias en Berlín, según anunció el líder de la CDU, Friedrich Merz, en una reunión de la junta directiva de su partido en Berlín el lunes. La ceremonia como parte de la serie “Charlas de Berlín” de la CDU ha sido acordada con Merkel. La ex canciller cumple 70 años el 17 de julio. Merz le dijo a dpa después que había informado a los comités de la CDU que el partido “celebrará el 70 cumpleaños de nuestra ex presidenta y canciller Angela Merkel el 25 de septiembre”. “Estamos deseando que llegue”, dijo Merz. Merkel destituyó a Merz de la presidencia del grupo parlamentario de la CDU en 2002. Desde entonces, la relación entre el líder actual del partido y del grupo parlamentario conservador y la ex canciller ha estado muy tensa. Como en años anteriores, Merkel no aceptó una invitación a la conferencia del partido de la CDU en mayo. Algunos en la CDU la acusan de haberse distanciado cada vez más de su partido. En diciembre, Merkel se retiró de la Fundación Konrad Adenauer afiliada a la CDU. Los críticos en su propio partido acusan a Merz de haber orientado la CDU de forma más conservadora que bajo Merkel. El hecho de que el líder del partido ahora anuncie la fiesta de cumpleaños él mismo también podría considerarse como una concesión a los seguidores de Merkel en su propio partido. Desde que asumió el cargo después del desastre del bloque conservador en las elecciones parlamentarias de 2021 y el paso a la oposición después de 16 años de gobierno de Merkel, Merz ha trabajado arduamente para reunir al partido.