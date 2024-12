Líder de la oposición de Mozambique promete instalarse como presidente

El líder de la oposición principal de Mozambique, Venâncio Mondlane, ha declarado que se instalará como presidente el 15 de enero después de rechazar su derrota en las elecciones presidenciales. Su anuncio llegó mientras sus seguidores llevaban a cabo violentas protestas en todo el país para exigir el fin de los 49 años de gobierno del partido Frelimo. La capital Maputo parecía una ciudad fantasma en Nochebuena, con casi todos los negocios cerrados y la gente quedándose en casa para evitar ser atrapados en los peores disturbios en la ciudad desde que Frelimo llegó al poder en 1975. Las oficinas de Frelimo, comisarías, bancos y fábricas han sido saqueadas, vandalizadas e incendiadas en todo el país. Los últimos disturbios comenzaron el lunes después de que el tribunal más alto de Mozambique confirmara la victoria del candidato presidencial de Frelimo, Daniel Chapo, en las elecciones celebradas en octubre. Mondlane había desafiado el resultado, alegando que las elecciones estaban amañadas. En una transmisión en directo en Facebook a sus seguidores el martes, Mondlane dijo que rechazaba la decisión del tribunal constitucional, añadiendo que asumiría el cargo de presidente el 15 de enero – el día en que Chapo debe prestar juramento. El presidente Filipe Nyusi está a punto de dejar el cargo al final de sus dos mandatos. No está claro cómo Mondlane pretende asumir el cargo, ya que actualmente se encuentra en el exilio voluntario en un país desconocido. Ha arengado a menudo a sus seguidores a través de discursos en directo en Facebook, pero les ha instado a mantener la paz. “Estamos con la gente. No abogamos por ninguna forma de violencia”, dijo Mondlane en su último discurso. Chapo aún no ha comentado su declaración. Las elecciones de octubre fueron la primera vez que ambos se presentaron a la presidencia, con la comisión electoral declarando a Chapo como ganador con el 71% de los votos frente al 20% de Mondlane. El tribunal constitucional revisó el resultado, dando al candidato de Frelimo el 65% y a Mondlane el 24%. Grupos de derechos humanos dicen que más de 100 personas han muerto en los disturbios desde las elecciones. Acusan a las fuerzas de seguridad de ser responsables de muchas de las muertes, pero el comandante de la policía Bernadino Rafael había dicho anteriormente a la BBC que sus agentes se estaban defendiendo después de ser atacados. Mondlane huyó de Mozambique después de acusar a la policía de comportamiento amenazante, y dos de sus colaboradores fueron asesinados a tiros en octubre. El pastor evangélico de 50 años disputó la elección como independiente después de separarse del principal partido de oposición Renamo. Su apoyo es más fuerte entre los jóvenes, muchos de los cuales están desempleados y exigen cambios. Frelimo presentó al candidato presidencial más joven de la historia del partido, el Chapo de 47 años. Anteriormente rechazó las sugerencias de que él y Frelimo habían manipulado las elecciones, diciendo: “Somos un partido organizado que prepara sus victorias”. Sudáfrica, Nigeria y Kenia lideran la marcha económica en África. Visite BBCAfrica.com para obtener más noticias del continente africano. Síganos en Twitter @BBCAfrica, en Facebook en BBC Africa o en Instagram en bbcafrica. Podcasts de la BBC África.