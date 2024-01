Líder de Hezbollah amenaza a Israel, dice que no hay miedo de guerra tras la muerte de alto funcionario de Hamas.

El jefe de Hezbollah amenazó a Israel el miércoles, diciendo que el grupo terrorista libanés no le teme a la guerra, luego de un ataque con drones el martes que mató a un líder senior de Hamas en Beirut.

El líder de Hezbollah, Sayyed Hassan Nasrallah, calificó de “agresión israelí flagrante” y de “un gran, peligroso crimen sobre el que no podemos quedarnos callados” durante un discurso televisado reportado por Reuters.

Si Israel elige empezar una guerra en Líbano, Nasrallah dijo que no habría “techos” y “reglas” para Hezbollah.

“Quienquiera que piense en hacer guerra con nosotros, en una palabra, se arrepentirá”, dijo Nasrallah.

Un dron impactó un apartamento en la capital del Líbano el martes y mató a Arouri, lo que provocó preocupaciones por represalias de partde Hezbollah. Los medios de comunicación vinculados a Hezbollah informaron que un ataque aéreo israelí mató al subdirector de Hamas.

Los funcionarios israelíes han negado su participación en el ataque, pero señalaron la precisión “quirúrgica” del mismo.

Los grupos terroristas respaldados por Irán lanzaron cohetes a través de la frontera el 8 de octubre en apoyo del ataque mortal de Hamas en el sur de Israel el día anterior, lo que provocó el último conflicto en curso en Oriente Medio.

Desde el estallido de la violencia, el gobierno israelí ha redoblado sus esfuerzos para atacar a los líderes clave de Hamas

Fuente del artículo original: Hezbollah leader threatens Israel, says there is no fear of war following death of top Hamas official