Hace aproximadamente 14 minutos, el editor de Europa, Paul Kirby, informó que una victoria de Rally Nacional podría significar que Jordan Bardella sea el próximo primer ministro de Francia. El partido de extrema derecha de Francia ha destacado sus planes para abordar la crisis del costo de vida mientras se dirige hacia la inmigración y la ley y el orden, con la promesa de que están listos para gobernar. Jordan Bardella, de 28 años, dijo a los votantes antes de la primera vuelta de las elecciones parlamentarias de este domingo que Rally Nacional era “la única alternativa creíble” para responder a las aspiraciones de Francia. Espera ser el próximo primer ministro de Francia si Rally Nacional se convierte en el partido más grande en la Asamblea Nacional, según las encuestas de opinión. Además de expulsar a los criminales extranjeros, su partido quiere restringir la inmigración abolir el derecho de nacionalidad – droit du sol – para cualquiera que haya vivido en suelo francés al menos cinco años desde los 11 hasta los 18 años. Las encuestas de opinión sitúan a Rally Nacional (RN) varios puntos por delante del Nuevo Frente Popular de izquierda. El partido centrista del presidente Emmanuel Macron, Renew, se encuentra en tercer lugar, después de responder a la victoria de RN en las elecciones europeas este mes convocando a elecciones anticipadas. La votación se realizará en dos rondas, el 30 de junio y el 7 de julio. Pero las encuestas sugieren que Rally Nacional podría no alcanzar una mayoría absoluta de 289 escaños en la Asamblea Nacional de 577 escaños. Los tres grupos líderes se enfrentarán en un debate televisado el martes, enfrentando a Bardella contra el Primer Ministro Gabriel Attal y Manuel Bompard por el Nuevo Frente Popular. Attal ya ha ridiculizado los planes económicos de RN como un desastre. Macron advirtió en un podcast que los planes de los “dos extremos” conducirían a una “guerra civil” – tanto los de Rally Nacional como los de Francia Insumisa, que forma una gran parte de la alianza de cuatro partidos de izquierda. Mientras tanto, mencionó que Rally Nacional era divisivo porque reducía a las personas a una religión o etnia, la extrema izquierda no era muy diferente debido a su enfoque en el “comunitarismo”. Bardella, haciendo alarde de sus credenciales nacionalistas, dijo que los puestos más sensibles en defensa y seguridad estarían limitados a ciudadanos franceses, excluyendo a ciudadanos con doble nacionalidad. El presupuesto de bienestar se reduciría bajo un programa de prioridad nacional que limitaría el gasto social a ciudadanos franceses, añadió. Esto probablemente contravendría la constitución francesa, por lo que Bardella dijo que, si es necesario, lo aprobaría con un referéndum. El Ministro de Finanzas Bruno Le Maire dijo que temía por las relaciones civiles: “Veo a RN como un factor de desorden y violencia”. Bardella dijo que habría penas mínimas para reincidentes, tráfico de drogas y ataques a funcionarios públicos, y cualquier organización que usara violencia sería disuelta, ya sea de “ultra-derecha o ultra-izquierda”. También prometió un “gran cambio” de autoridad en educación con una prohibición de teléfonos móviles en las escuelas y un ensayo de uniformes escolares. A lo largo de los años, el partido de Bardella ha sido visto como cercano a Rusia de Vladimir Putin, y se esforzó por garantizar un apoyo continuo a Ucrania. Pero señaló que trazó una “línea roja” en la entrega de misiles de largo alcance a Kiev o en el envío de tropas francesas, como sugirió Macron. Muchos de los planes de RN se centran en la crisis del costo de vida en Francia. Las impopulares reformas de pensiones de Macron serían “repeled en principio”, y cualquier persona que hubiera trabajado durante 40 años podría jubilarse a los 60. Las políticas de Rally Nacional han sido ampliamente condenadas por los oponentes políticos como no sostenibles, en particular un compromiso de reducir el IVA (impuesto sobre las ventas) de los productos energéticos del 20% al 5,5%, estimándose un coste de hasta 17 mil millones de euros (£ 14 mil millones), según el ministerio de economía de Francia. Continuando, Bardella afirmó que su partido era el único baluarte republicano contra la “extrema izquierda de Jean-Luc Mélenchon”. Redistributions, pétitions, compilations utilisez notre licence API.