Licitan plazo del 19 de julio para concursantes del telégrafo en guerra de ofertas de £600 millones | Noticias de negocios

Los posibles compradores del Daily Telegraph han sido informados de que deben presentar ofertas indicativas antes del 19 de julio si desean tomar el control de dos de los periódicos más influyentes de Gran Bretaña.

Sky News ha aprendido que las partes interesadas han recibido la fecha límite, que llega apenas dos semanas después de las elecciones generales, mientras buscan reunir financiación para sus ofertas.

La subasta de los títulos del Telegraph y la revista The Spectator ha sido lanzada por RedBird IMI, el vehículo respaldado por el estado de Abu Dhabi que alcanzó un acuerdo a principios de este año para tomar el control de los activos.

Sin embargo, sus ambiciones se vieron frustradas por la intervención del gobierno, ante la reacción contraria de la posibilidad de que un estado extranjero posea efectivamente periódicos nacionales prominentes.

Confirmando el lanzamiento de la subasta la semana pasada, un portavoz de RedBird IMI dijo: “Los posibles dueños ahora pueden presentar sus ofertas iniciales a partir de hoy.

“Este ha sido un proceso exhaustivo que involucró hablar con partes interesadas de todo el mundo y no es sorprendente que el interés haya permanecido extremadamente fuerte.”

Se espera que los licitantes incluyan al financiero de fondos de cobertura Sir Paul Marshall y al propietario del Daily Mail, Lord Rothermere.

También es probable que National World de David Montgomery esté entre los pretendientes.

El destino del Telegraph, históricamente un firme partidario del Partido Conservador, ha estado en el aire durante casi un año después de que Lloyds Banking Group tomara el control de sus empresas matrices después de que Barclays no pudiera pagar sus deudas.

A principios de este año, Sky News reveló que Raine Group, conocido en Gran Bretaña por sus roles en acuerdos recientes que involucran a los clubes de fútbol Manchester United y Chelsea, y Robey Warshaw están siendo preparados para asesorar en la próxima fase de propiedad del Telegraph.

RedBird IMI se negó a hacer comentarios sobre la fecha límite de la oferta.

