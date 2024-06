Licencia de televisión: Me amenazaron con una multa y la cárcel.

Todo comenzó una tarde de enero del año pasado cuando escuché un golpe en la puerta. Al abrirla, me recibió un hombre que asumí era un oficial de policía: estaba vestido todo de negro con una cámara de cuerpo de alta visibilidad atada a su pecho.

Era un Oficial de Licencia de TV, un rol subcontratado a una empresa privada que ‘procesa servicios’, Capita Experience, pero fue lo suficientemente amigable como para atraerme a una conversación informal.

Nos burlamos del clima, discutimos mi trabajo desde casa, mi trabajo en general, mi coche de aspecto desgastado en la entrada por un accidente de coche en el que había estado recientemente, cuánto tiempo había vivido en la zona, luego en la dirección y si era consciente de que no tenía licencia de TV.

Expliqué que no lo sabía y que no podía haber pasado mucho tiempo: mi ex pareja solía pagarla mensualmente y se había mudado recientemente. No recibí ninguna carta recordatoria y confesé, lo olvidé.

Eso, y mi ex se llevó su televisor, así que no tenía un recordatorio físico, tampoco.

Admití que había visto un episodio de The Apprentice en BBC iPlayer (Imagen: NQ/Unsplash)

Pero sí tenía un proyector con un Firestick y de alguna manera terminé admitiendo que había visto un episodio de The Apprentice en BBC iPlayer, que acababa de salir al aire en las últimas dos semanas.

Recibí una advertencia verbal por mi honesta confesión y establecí un débito directo para reanudar el pago de la licencia. Al día siguiente recibí una carta de confirmación por correo para mi plan de pago, y una segunda carta, con mi nombre mal escrito, que indicaba que no sería enjuiciado “esta vez”. Olvidé por completo la interacción.

Unas semanas después, mi casero quería vender su casa. Me mudé en marzo y transferí todas mis facturas a la nueva dirección.

Avanzamos rápido hasta agosto y recibí una carta de aspecto aterrador a través del correo, que, en resumen, me decía que pagara £438 ‘o sino’.

La ‘notificación de medidas adicionales’ provenía de la Unidad de Cuentas y Ejecución de Greater Manchester y decía que, dado que había “fallado en realizar pagos como se indicó”, podía esperar un golpe a mi informe crediticio, que fueran a inmovilizar, retirar y vender mi coche, y/o agentes de ejecución irrumpirían para llevarse mis bienes, a menos que pagara la cantidad total en 10 días.

El número de teléfono nunca contestaba. Durante las innumerables veces que marqué ese número a lo largo de la saga de nueve meses que siguió, nadie respondió. Las reseñas de Google cuentan una historia similar, ya que la mayoría se pregunta si todo esto es una gran farsa.

Las cartas amenazantes que recibí de GM Accounts and Enforcement (Imagen: NQ)

Sin embargo, logré comunicarme por correo electrónico y una mujer del equipo de ejecución me llamó e me informó que la multa se relaciona con un enjuiciamiento por licencia de TV fechado en enero de 2023.

Respiré aliviado: “Es un error. He estado pagando la licencia desde entonces”.

Ella persistió: “No, fuiste enjuiciado. Hay imágenes tuyas admitiendo haber visto BBC iPlayer”.

Explicó que la multa había aumentado desde una multa inicial debido a mi ‘falta’ de presentarme en la corte, lo que significaba que ahora había cargos de corte y un recargo a la víctima agregados a la multa.

Se me presentaron dos opciones: una revisión de multas, que creía que era una forma de apelar la cantidad, o una declaración jurada, que reabría los procedimientos judiciales pero me permitía informar a los jueces que no estaba al tanto del enjuiciamiento, ya que me había mudado de casa.

De cualquier manera, me dijo, tendría que pagar una multa, ya que en última instancia era culpable de no tener una licencia de TV durante 15 días.

El centro de contacto de ‘dec stat’ me instó a seguir la ruta de revisión de multas y el equipo de ejecución me desaconsejó hacerlo. Me dijeron que esa ruta tenía una abrumadora cantidad de casos pendientes, pero me sentí sin opción ya que igualmente tenía una multa que pagar.

Me dijo que podía comenzar haciendo un pago para reducir la multa mientras estaba bajo revisión. Llené un formulario de evaluación de medios. No había otra forma para mí de argumentar mi caso.

El agente de ejecución me llamó nuevamente y me preguntó sobre mis ingresos y gastos. Establecí un débito directo mensual de £25 para la multa y ella dijo que podía enviar un correo electrónico argumentando mi caso ‘SI’ quería, pero que no había garantía de que el tomador de decisiones siquiera lo mirara.

Cartas de la compañía de Licencias de TV muestran que no debería haber sido enjuiciado (Imagen: NQ)

El 5 de octubre, el día después de mi cumpleaños, recibí otra carta aterradora de una citación a la corte, ya que había “fallado” en pagar £403. Nota cómo la carta reconocía que había pagado £25 según el plan de pago pero que debería pagar “todo el dinero adeudado de una vez” o asistir a la citación donde el magistrado decidiría “si te obliga a pagar enviándote a prisión o de alguna otra manera”.

Después de otro correo electrónico frenético, otro agente me llamó y explicó que la carta se había enviado por error.

Mi citación fue cancelada pero me la enviaron porque ‘alguien’ en el equipo de ejecución no creía que pudiera pagar £25 al mes según mis otros compromisos financieros, a pesar de pagar a tiempo y configurar la orden permanente.

Todavía estoy sorprendido de que una condena de prisión sea una alternativa genuina para personas consideradas en deuda o con bajos ingresos. La única deuda pendiente que tengo son préstamos estudiantiles; nunca he omitido un pago de factura ni he incurrido en mora en mi vida.

Sin embargo, incluso si no podía permitirme £25 al mes, ¿dónde pensaban que conseguiría £403 “de una vez” para evitar ir a la cárcel?

De todos modos, luego decidí seguir la ruta de ‘dec estat’ ya que mi confianza en el equipo de ejecución y la ruta imposible de revisión de multas había sido eliminada.

Mis pagos fueron suspendidos hasta que tuviera mi día en la corte.

Tenía un formulario para llenar con solo unas pocas preguntas, que me preguntaban cómo y cuándo supe por primera vez del enjuiciamiento y mis razones para hacer una declaración tardía, que fue debido al disparate con la ruta de revisión de multas.

Fui enjuiciado por no tener una licencia de TV durante 15 días (Imagen: NQ)

Mi paquete de declaración jurada también incluyó copias de la compañía de licencia de TV que se habían enviado a mi dirección anterior. Descubrí que habían decidido enjuiciarme a fines de mayo, más de cuatro meses después de que el hombre llamara a mi puerta y más de dos meses después de que me mudara y cambiara la licencia a mi nueva dirección.

Mi audiencia estaba programada para el 7 de mayo en el Tribunal de Magistrados de Manchester. Luego recibí otra carta que decía que se había reprogramado del 3 de junio al 28 de mayo, por lo que simplemente otro error en una carta importante, entonces.

De todos modos, finalmente llegó el gran día y no sabía qué esperar cuando entré en el edificio de la corte armado con mi carpeta de evidencia y mi papá para apoyo moral.

Mi audiencia estaba programada para la 1:30 pm, pero no había nadie en recepción y un oficial de seguridad dijo que los empleados estaban de almuerzo hasta las 2 pm. Esperamos con varias personas reunidas afuera de la Sala 14, a quienes también se les había dicho que vinieran a la hora en que no había nadie.

Finalmente, me llamaron adentro y leí mi declaración jurada a tres magistrados. También tuve la oportunidad, finalmente, de decir lo que pasó.

Me disculpé ante la corte por lo que sentí que era ingenuidad de mi parte, pero dije que quizás era solo un gran malentendido. Admití que era culpable, que no tenía una licencia de TV durante 15 días, pero nunca debí ser enjuiciado. Agité frenéticamente mis cartas, pero ni siquiera las miraron antes de dar su veredicto.

Mi declaración fue tardía porque la ruta de revisión de multas no era posible (Imagen: NQ)

Se canceló la multa. Ellos estaban satisfechos de que mi ‘evasión’ no fue intencional, pero tengo una descarga condicional de 12 meses en la que pensar.

Aunque estoy aliviado de que pueda cerrar este capítulo ahora, toda la farsa ha sido un desastre de principio a fin.

Básicamente, fue una pérdida de tiempo de los magistrados; no es de extrañar que haya un retraso, y me trataron como un criminal por ¿qué? ¿Por olvidar? ¿Cometer un error? ¿Ser honesto? ¿No ganar suficiente dinero?

Pero mi batalla con la empresa de licencias de TV de la BBC, intimidante, desafortunadamente no es única.

Miles de personas quedan atrapadas en la trampa cada semana en todo el país, donde no hay margen para los errores humanos más simples o circunstancias atenuantes, como mudarse, estar discapacitado, divorciado, viudo o haber sufrido algún otro evento traumático, como está bien documentado por el reportero judicial del Evening Standard, Tristen Kirk.

El sistema punitivo se asegura de que seas marcado con una condena y cargado con una fuerte multa sin dejarte hablar.

Mayormente son mujeres las que son enjuiciadas por la empresa de licencias de TV (Imagen: PA)

En marzo de este año, los diputados debatieron si era el momento de despenalizar el impago de la tarifa de licencia después de descubrir que un número desproporcionado de los condenados, alrededor del 75 por ciento, son mujeres.

En Greater Manchester, 889 personas fueron enjuiciadas por no pagar su licencia de TV en 2022, de las cuales 659 (73 por ciento) eran mujeres.

El año pasado, la BBC publicó un análisis sobre la disparidad de género en la persecución por evasión de la licencia de TV y no encontró “evidencia de discriminación directa”.

No puedo decir que me haya sentido discriminado por el proceso, pero entre las cartas amenazantes, los errores administrativos, el estrés y la burocracia implacable y anónima de la empresa de licencias de TV y el equipo de ejecución punitivo, la estrecha ventana de oportunidad para defenderse, puedo comprender por qué la gente pierde la fe en el sistema y le cierra la puerta en la cara a los oficiales de ejecución de licencias de TV cuando llegan a tocar.

Claramente, la criminalización no está funcionando cuando ciudadanos inocentes de otro modo enfrentan el brutal peso del sistema de justicia.

Tuve la suerte de que el tribunal se apiadara de mí y que pude dar mi versión, pero otros, asustados por las cartas y el Procedimiento de Justicia Única, pueden desconocer las opciones disponibles para ellos y pueden quedarse entre la espada y la pared al enfrentar el tener que pagar cientos de libras o tiempo tras las rejas, todo por ver un episodio de The Apprentice.

Cuando contacté a la compañía de licencias de TV, esperé una semana por una respuesta y aún así no recibí disculpas, aunque la BBC me dijo que no utilizaba agentes judiciales y que “nadie va a la cárcel por no pagar la Licencia de TV”.

Un portavoz de TV Licensing también dijo: “Cualquiera que vea televisión en vivo o iPlayer debe tener una Licencia de TV.

“Los Oficiales de Visita de TV Licensing buscan evidencia de que la ley se ha quebrantado durante las visitas, y si el cliente ha acordado hacer pagos para evitar enjuiciamiento, los oficiales explican que estos deben mantenerse.

“Luego escribimos a los clientes explicando nuevamente la necesidad de mantener los pagos y preguntando si hay razones particulares que les llevaron a no tener licencia. Si recibimos información del cliente, la consideramos antes de presentar un caso ante el tribunal.

“El objetivo principal de TV Licensing es ayudar a las personas a mantenerse licenciadas y la persecución siempre es el último recurso.

“Ofrecemos orientación en el sitio web de TV Licensing para ayudar a los clientes a mantenerse licenciados, incluida información sobre qué hacer al mudarse de casa.”

Se ha contactado también con la Unidad de Cuentas y Ejecución de Greater Manchester para hacer comentarios.

¿Tienes una historia? Envíame un correo a [email protected]