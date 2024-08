Liam Gallagher casi confirma la especulación sobre la reunión de Oasis

Cuando hubo rumores de una reunión de Oasis en abril, Liam los desmintió: “Nunca mencioné la reunión de Oasis, se acabó, todos debemos seguir adelante realmente por nuestra salud mental”.

Sin embargo, los rumores de reunión han vuelto, con Liam alimentando la especulación.

Noel y Liam Gallagher parecen haber resuelto sus diferencias y, si la tregua se mantiene, tocarán conciertos masivos en Londres y en el Heaton Park de Manchester en 2025

https://t.co/OCRiM76G3i

— The Times and The Sunday Times (@thetimes) 24 de agosto de 2024

Según The Times, fuentes de la industria dicen que una gira de Oasis sucederá el próximo verano.

Su última actuación fue en el V Festival en Stafford el 22 de agosto de 2009.

Liam casi confirmó la noticia, respondiendo al artículo diciéndole a un fan: “Te veo en primera fila, gran ***ño”.

Se dice que la pareja está lista para tocar varios conciertos en el Heaton Park de Manchester y romper el récord establecido por Taylor Swift al tocar diez noches en el estadio de Wembley.

El periódico informa que un anuncio sobre la gira podría llegar tan pronto como el martes.

Fuentes de la industria también le dijeron al periódico que la pareja está siendo preparada para encabezar el Festival de Glastonbury el próximo verano como parte de un mega regreso para los hermanos antes enfrentados.

La pareja ha estado distanciada desde que se separaron en 2009.

Su relación pareció haber mejorado cuando cada uno elogió al otro durante el reciente lanzamiento de la versión aniversario de su exitoso álbum debut Definitely, Maybe.

“Noel dijo de Liam: “Cuando yo cantaba una canción, sonaba bien. Cuando él la cantaba, sonaba genial”.