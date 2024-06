Leyes que prohíben el sexo gay declaradas inconstitucionales por la Corte Suprema.

En una decisión trascendental para los defensores de los derechos de los homosexuales, las leyes que prohíben los actos homosexuales entre hombres han sido declaradas inconstitucionales en Namibia. Las condenas por los delitos de la era colonial de “sodomía” y “actos sexuales antinaturales” eran raras pero alimentaban la discriminación contra los hombres gay que vivían con miedo de ser arrestados. No existen leyes que prohíban el sexo entre mujeres en Namibia. El matrimonio entre personas del mismo sexo sigue siendo ilegal en la nación del sur de África. Sin embargo, si una pareja del mismo sexo se casa en el extranjero y uno de ellos no es ciudadano namibio, su unión es legalmente reconocida. Después de que se leyera el fallo el viernes en un tribunal superior en la capital, Windhoek, los defensores del grupo LGBTQ Equal Namibia compartieron fotos de personas abrazándose en el tribunal. “Bienvenidos a una nueva Namibia. Una Namibia nacida libre”, dijo el grupo en las redes sociales. El término “nacido libre” se utilizó más famosamente en la vecina Sudáfrica para describir la primera generación de niños que crecían en el amanecer de la democracia después de que terminara el dominio de la minoría blanca en 1994. Este caso fue llevado a cabo por un activista namibio llamado Friedel Dausab, con el respaldo de la organización benéfica británica Human Dignity Trust. “Ya no será un crimen amar”, dijo el Sr. Dausab, reaccionando al veredicto. “Ya no me siento como un criminal prófugo en mi propio país simplemente por ser quien soy. Resumiendo sus emociones, le dijo a la agencia de noticias Reuters que estaba “simplemente feliz”. También aplaudió el fallo la ONU, calificándolo de “paso poderoso” hacia una nación más inclusiva que también mejoraría el acceso a los servicios de salud y al tratamiento del VIH. Temiendo represalias por la decisión, el grupo de derechos Amnesty International insta al gobierno namibio a garantizar la seguridad y dignidad de las personas LGBTQ. Dijo que ya había documentado instancias de discursos “alarmantes” y “amenazantes” en el país durante el período previo al juicio. Namibia, colonizada por primera vez por Alemania, obtuvo la independencia de Sudáfrica en 1990 después de una guerra prolongada. Varios países en África han derogado leyes anti-LGBTQ en los últimos años, pero Sudáfrica es el único país donde las parejas del mismo sexo pueden casarse y adoptar.