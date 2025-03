Leyenda de Coronation Street listo para regresar después de casi 10 años.

Ryan Thomas, quien interpretó el papel de Jason Grimshaw desde 2000 hasta 2016, al parecer volverá como parte de la historia de salida de su madre en la pantalla, Eileen Grimshaw.

Hace nueve años, Jason se despidió de Weatherfield cuando emprendió su viaje hacia una nueva vida en Tailandia.

Pero ahora se rumorea que empezará a grabar escenas nuevamente como invitado especial a finales de este mes, y su regreso ha sido descrito como “algo obvio” por fuentes internas.

La próxima semana: Carla identifica un cadáver, Dee-Dee toma una gran decisión sobre el futuro de su bebé, y Julie planea su funeral.

Lea más aquí: https://t.co/FZ71crQ1LS#Corrie pic.twitter.com/gvMlBhDEqx

— Coronation Street (@itvcorrie) 4 de marzo de 2025

Ryan Thomas de Coronation Street listo para regresar después de 9 años



Una fuente le dijo a The Sun: “Fue obvio para Ryan regresar cuando se lo pidieron, todo es por Sue.

“Ella es como una segunda madre para él y estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para que su despedida sea tan especial como se lo merece.

“Él no ha actuado por un tiempo, así que es un poco intimidante, pero interpretó a Jason durante tanto tiempo que tiene ganas de volver a las calles empedradas”.

Desde que Ryan dejó la telenovela de ITV después de 16 años, ha aparecido brevemente en Neighbours y ganó Celebrity Big Brother en 2018.

Top 10 Mejores Series de TV Británicas



Más recientemente, fue coronado ganador de Dancing on Ice en 2024.

Jason no es el único personaje que regresará para la partida de Eileen, ya que recientemente su media hermana Julie Carp (Katy Cavanagh) regresó después de una ausencia de 10 años de Corrie.

Julie llegó por primera vez a Weatherfield en 2008 después de un romance de vacaciones con Kirk Sutherland (Andy Whyment).

Después de 25 años, Sue anunció su salida de Coronation Street para salir de su “zona de confort” y “hacer algo nuevo”.

Ella le dijo al panel de Loose Women de ITV: “Tengo 61 años ahora y siento que estoy en una etapa de mi vida, como la mayoría de las madres, tenemos responsabilidades, tenemos otras cosas que considerar [y] estamos criando a nuestras familias.

“Y he llegado a la etapa en que mi hijo ya es adulto, tiene 29 años, no me quedan responsabilidades y quiero hacer algo nuevo.

“Quiero que esta década sea para mí. Realmente quiero empoderar a otras mujeres. La sociedad en este momento quiere que nos vayamos, ¿verdad? Simplemente desaparece tranquilamente, ‘has tenido tus días’.

Lectura recomendada:

“No, esta es mi década. Estoy más emocionada por esta década, con suerte, ya sabes, siempre y cuando me mantenga bien, esta será la década más emocionante para mí. Estoy realmente emocionada.

“Ha habido momentos de miedo al salir de tu zona de confort, pero creo firmemente que solo suceden cosas buenas, nada bueno sucede si no sales de tu zona de confort.”

Newsquest se ha puesto en contacto con Coronation Street para hacer comentarios.