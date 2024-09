Leqembi podría dar a los pacientes de Alzheimer más tiempo, pero el camino hacia el tratamiento es largo.

“

Hannah Yoon | The Washington Post | Getty Images

Leqembi, un medicamento contra el Alzheimer de Biogen y Eisai, no es una cura para la enfermedad que daña la mente.

Pero el tratamiento promete dar a pacientes como Missie Meeks más tiempo para vivir sus vidas diarias de manera normal e independiente de los demás.

Meeks, una profesora de inglés con sede en Ellisville, Mississippi, fue diagnosticada con una etapa temprana de Alzheimer el verano pasado antes de cumplir 50 años. Eso eventualmente la convirtió en una buena candidata para Leqembi, que obtuvo la aprobación regulatoria en los Estados Unidos en julio de 2023.

Meeks recibió su primera infusión de Leqembi en septiembre de 2023 después de superar algunos obstáculos logísticos, como asegurar una cita con un neurólogo y lograr que el seguro cubriera el costoso tratamiento, que inicialmente se negó debido a su edad. Desde entonces, ha estado recibiendo infusiones del medicamento cada dos semanas.

Meeks ya no está enseñando, pero dijo que Leqembi está “extendiendo mi tiempo de vida normal”.

“Todavía cometo errores. No soy perfecta en absoluto. Pero puedo funcionar todos los días de manera bastante normal. Puedo conducir, puedo ir al médico, puedo salir a comer”, dijo Meeks a CNBC. “Está extendiendo mi tiempo de vida normal”.

Leqembi se considera un avance para una enfermedad progresiva que ha resultado extremadamente difícil de tratar. Leqembi es un anticuerpo monoclonal que ralentiza moderadamente el declive en la memoria y el pensamiento en pacientes en las primeras etapas del Alzheimer. Solo una estrecha franja de los casi 7 millones de pacientes en EE. UU. con la enfermedad se encuentran en esas fases tempranas.

Sin embargo, el medicamento conlleva riesgos de inflamación cerebral y hemorragia. Algunos neurólogos y otros expertos también dicen que los pacientes que toman el medicamento no lo han tomado lo suficiente como para ver un beneficio clínico sustancial, que se observó a los 18 meses en el ensayo de fase avanzada de Biogen y Eisai.

La experiencia de Meeks también señala el nuevo y complicado sistema asociado con la toma de Leqembi, que ha dificultado el despliegue del medicamento. Hay cuellos de botella relacionados con incertidumbres de reembolso, requisitos de pruebas diagnósticas, la necesidad de escáneres cerebrales regulares y dificultades para encontrar neurólogos. Algunos hospitales y clínicas simplemente no están equipados para acomodar el nuevo flujo de pacientes que podrían tomar el medicamento.

Algunos médicos también se muestran reacios a recetar Leqembi, citando sus preocupaciones sobre sus riesgos y su escepticismo sobre cuánto beneficia realmente a los pacientes.

Algunos expertos dicen que esas cuestiones reflejan en parte la empinada curva de aprendizaje que conlleva un nuevo medicamento como Leqembi, que ha iniciado una nueva era para el espacio de tratamiento del Alzheimer.

“Cada vez que hay nueva tecnología o medicamentos, pone un poco de estrés en el sistema, porque el cambio es difícil”, dijo el Dr. Julio Rojas, un profesor y neurólogo conductual que está involucrado en la administración de Leqembi en la Universidad de California, San Francisco Health. “Todavía estamos descubriendo cómo usar el medicamento, cómo monitorearlo, cuándo dejar de usarlo, cómo decidir si está funcionando o no”.

De todos modos, algunos pacientes y sus cuidadores dicen que el riesgo y el arduo proceso valen la pena.

“Sé que Leqembi no cura el Alzheimer. El enfoque es detener la progresión”, dijo la madre de Meeks, Patricia Waldrup. “Ella tiene dos hijos, y tendrá más tiempo para disfrutar de sus vidas y de su esposo… Tenemos alabanzas por eso”.

Mientras tanto, el número de pacientes que toman Leqembi parece estar aumentando.

El tratamiento generó casi $60 millones en ventas durante la primera mitad del año, frente a los $10 millones que el medicamento generó durante su primer año en el mercado en 2023, según los informes de ganancias del primer y segundo trimestre de Biogen. En la última actualización de Biogen, en mayo, dijo que aproximadamente 5,000 personas estaban tomando el medicamento en ese momento.

Un largo camino hacia el diagnóstico

El despliegue de Leqembi ha sido gradual en parte debido al arduo proceso involucrado en diagnosticar a un paciente con deterioro cognitivo leve o demencia leve, las dos primeras etapas más tempranas del Alzheimer.

El Alzheimer es la forma más común de demencia, un término general para la pérdida de memoria, lenguaje y otras capacidades de pensamiento.

Brian B. Bettencourt | Toronto Star | Getty Images

Tracey Collins, una oficial de relaciones públicas global con sede en Portland, Maine, dijo que le tomó aproximadamente 2 años y medio recibir un diagnóstico de Alzheimer temprano después de comenzar a experimentar síntomas de deterioro cognitivo, como pérdida de memoria.

Collins, de 54 años, dijo que esto se debió en parte a que era más joven que el paciente típico de Alzheimer y a que su médico atribuía los síntomas a otros factores, como el trauma de problemas familiares recientes y trastorno por déficit de atención con hiperactividad.

Collins también se estaba recuperando de un meningioma benigno, un tumor no canceroso que se forma en el tejido que recubre el cerebro y la médula espinal, lo que también puede causar disfunción cognitiva. Pero el médico de Collins finalmente la remitió a un neurólogo en Boston que le realizó una prueba de líquido cefalorraquídeo para diagnosticarla con Alzheimer temprano en 2022.

Simplemente encontrar un neurólogo puede ser una tarea difícil, ya que no hay suficientes de ellos practicando en los EE. UU., dijo Alex Scott, director administrativo principal de Eisai, a CNBC.

“Una vez que le dicen que vaya a ver a un neurólogo, ¿adivinen qué? Eso te pone en la posición de esperar entre cuatro y ocho meses aproximadamente para ver a uno”, dijo Scott.

Ese fue el caso de Meeks, quien dijo que esperó unos meses para obtener su primera cita con su neurólogo en el sur de Mississippi.

Un estudio de 2020 de los pacientes de Medicare encontró que solo el 24% de los pacientes con una condición neurológica fueron vistos por un neurólogo, con diferencias regionales significativas. Para aquellos con demencia, el 38% de las personas en áreas más rurales vieron a un neurólogo, en comparación con el 47% en áreas urbanas.

Cuellos de botella de elegibilidad y seguro

Incluso después de un diagnóstico, los pacientes y los neurólogos deben superar varios obstáculos para determinar la elegibilidad para Leqembi, según expertos.

El medicamento funciona en parte eliminando placas tóxicas en el cerebro llamadas amiloide, un sello distintivo del Alzheimer, según sus fabricantes. Eso significa que los pacientes deben someterse a una tomografía por emisión de positrones (PET) o a una prueba de líquido cefalorraquídeo para determinar si el amiloide se ha acumulado en sus cerebros.

Los pacientes suelen preferir las tomografías PET, que son indoloras, para detectar amiloide, según Scott. Pero, dijo, Medicare decidió ampliar la cobertura de esas exploraciones para el Alzheimer en octubre, lo que contribuyó al lento lanzamiento inicial de Leqembi.

Los neurólogos también realizan una resonancia magnética (RM) para asegurarse de que los pacientes no tengan otras enfermedades cerebrales que puedan estar causando problemas cognitivos, dijo el Dr. Ronald Petersen, director del Centro de Investigación de la Enfermedad de Alzheimer de la Clínica Mayo, a CNBC. Los neurólogos utilizan la RM para evaluar si los pacientes tienen microhemorragias en sus cerebros, lo que podría hacerlos inelegibles para Leqembi porque los pone en mayor riesgo de sus efectos secundarios graves, según expertos.

Algunos hospitales y clínicas también requieren pruebas genéticas para dos copias de la llamada variante genética APOE4, que también está asociada con un mayor riesgo de inflamación cerebral y hemorragia, según expertos y Eisai. Estos efectos secundarios también se conocen como anormalidades de la imagen relacionadas con amiloide, o ARIA.

Una vez completadas esas pruebas, un panel de 20 a 30 neurólogos, radiólogos, psiquiatras y otros expertos votan sobre si creen que un paciente califica para el tratamiento con Leqembi, dijo Petersen, refiriéndose al proceso en el centro de Alzheimer de la Clínica Mayo.

Dijo que aproximadamente el 60% de las personas evaluadas por el panel de la Clínica Mayo terminan siendo elegibles para el tratamiento y que la mayoría de esos pacientes aceptan tomarlo. El centro de la Clínica Mayo, que comenzó a evaluar a los pacientes para Leqembi en octubre, tiene actualmente de 50 a 60 pacientes tomando el medicamento, según Petersen.

Petersen dijo que el centro evalúa de tres a cinco nuevas referencias de pacientes al comienzo de cada semana y su equipo determina si son elegibles para Leqembi para el jueves.

Aun así, Petersen dijo que un paciente en la Clínica Mayo puede tardar meses en recibir Leqembi debido a otros obstáculos, como problemas de seguro.

Aunque Medicare cubre Leqembi, algunos pacientes que no tienen la edad suficiente para inscribirse en el programa federal pueden tener dificultades para obtener cobertura. Algunos planes de salud comerciales simplemente no cubren el medicamento, dicen los expertos, que tiene un precio anual de $26,500 antes del seguro.

Collins, la paciente de Portland, dijo que su seguro le denegó su solicitud de cobertura de Leqembi tres veces, retrasando su capacidad para comenzar a tomar el medicamento. Fue remitida a un neurólogo en abril de 2023 y recibió su primera infusión en enero.

Puede llevar incluso más tiempo a otros pacientes, especialmente si van a centros de salud que no están completamente equipados para realizar resonancias magnéticas u otros requisitos.

Michael Irizarry, vicepresidente senior de investigación clínica de Eisai, reconoció el largo proceso que los pacientes tienen que pasar para recibir Leqembi. Pero señaló que “todos esos pasos son completamente nuevos, prácticamente desde la aprobación de [Leqembi], y realmente es una transformación en la atención de estos pacientes”.

Las clínicas de infusión pueden ser difíciles de encontrar

Una vez que un paciente obtiene cobertura para Leqembi, pueden comenzar las infusiones intravenosas quincenales del medicamento. Pero algunos neurólogos no tienen clínicas de infusión en sus consultorios, por lo que tienen que enviar a los pacientes a otro centro de salud que sí las tenga.

En algunos casos, la clínica de infusión más cercana puede estar a decenas de millas de distancia, lo que puede ser un gran obstáculo para los pacientes y cuidadores que no tienen acceso confiable al transporte o tiempo para conducir a otra ubicación.

Un análisis publicado en abril por Being Patient, una fuente de noticias en línea dedicada a la enfermedad de Alzheimer, estimó que hay más de 850 sitios de infusión en los EE. UU. que ofrecen Leqembi. Pero el análisis encontró que 11 estados tenían cinco o menos clínicas de infusión administrando el medicamento.

Un portavoz de Eisai no proporcionó un número específico de clínicas de infusión de Leqembi en los EE. UU., pero señaló que la compañía tiene una herramienta que ayuda a los pacientes a localizar sitios en los EE. UU. cerca de ellos.

Pero Eisai y Biogen dijeron que están trabajando en formas más convenientes de Leqembi que podrían reducir la carga para los pacientes y sus cuidadores y potencialmente expandir la adopción.

Las compañías esperan obtener la aprobación reguladora de una dosis de “mantenimiento” de Leqembi, que extendería los intervalos de infusión a una vez al mes después de un período inicial de recibir infusiones quincenales.

Scott de Eisai añadió que la compañía espera obtener la aprobación regulatoria de una versión de Leqembi que se inyecta semanalmente bajo la piel en casa o en un centro médico. La aprobación permitiría a los pacientes eventualmente cambiar a esa forma subcutánea del medicamento como dosis de mantenimiento de Leqembi.

Collins conduce 20 minutos hasta su médico de atención primaria en South Portland para recibir infusiones de Leqembi, lo que ella dijo se siente como “un día de spa” a pesar de tener un suero en el brazo durante casi una hora.

“Me ofrecen café, refrigerios, y me siento y leo en sillas reclinables. Lo hago un evento divertido”, dijo ella. “Mis hijos a veces han venido a pasar el rato conmigo. No está realmente en un entorno hospitalario, por lo que no se siente intimidante.”

Meeks dijo que sus infusiones se sienten como “sesiones de terapia” porque puede hablar con otros pacientes y sus cuidadores en su clínica sobre sus experiencias con la enfermedad.

“Es reconfortante escuchar las historias de otras personas mientras estás sentado allí”, dijo Meeks, agregando que la infusión de aproximadamente 40 minutos se “termina antes de que te des cuenta”.

Los pacientes pueden experimentar reacciones relacionadas con la infusión durante sus dos primeras sesiones, como síntomas similares a los de la gripe, según Irizarry.

Los neurólogos también realizan resonancias magnéticas regulares en los pacientes para monitorear los efectos secundarios de ARIA, o inflamación y hemorragia cerebral, según Eisai.

Efectos secundarios

Hasta ahora, Leqembi ha sido bien tolerado por los pacientes, según Rojas. Pero dijo que el riesgo de ARIA está “siempre en nuestra mente en todo momento”.

La clínica de UCSF hará que los pacientes dejen de recibir infusiones de Leqembi hasta que ARIA desaparezca, o usen esteroides para disminuir la inflamación cerebral.

El centro de Alzheimer de la Clínica Mayo también suspende la dosificación de los pacientes si ARIA aparece en una RM, según Petersen. El centro ha visto algunos casos de esos efectos secundarios, pero “nada demasiado dramático, nada fatal”, dijo.

“Nuestra experiencia hasta ahora generalmente ha sido positiva”, dijo Petersen.

El neurólogo de Meeks, el Dr. Wendell Helveston, dijo que una RM de seguimiento detectó un pequeño área de sangrado en su cerebro que no causó ningún síntoma.

Helveston, quien trabaja en la Clínica Hattiesburg en Mississippi, dijo que el sangrado de Meeks estaba “muy por debajo del nivel en el que tendríamos que dejar de administrar” Leqembi.

También dijo que la tasa de deterioro cognitivo de Meeks se ha estabilizado después de varios meses de tratamiento, lo cual es “exactamente lo que nos gustaría ver” en los pacientes que toman el medicamento.

La promesa de Leqembi

Pero incluso a medida que aumenta la adopción del medicamento, Petersen dijo que aún puede ser demasiado pronto para decir cuánto están beneficiando los pacientes del medicamento.

Leqembi redujo el deterioro cognitivo en un 27% después de 18 meses en el ensayo