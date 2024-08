Lene Lovich: Siempre he sido creativa de manera incontrolable

“Como la mayoría de la gente, realmente no tenía un plan, pero casi de la noche a la mañana mi vida pasó de rasgar una guitarra en mi habitación a tocar en Top of the Pops, que luego llegó a una audiencia de millones,” dijo Lovich que regresa al festival punk Rebellion de Blackpool este fin de semana.

Lene Lovich (Foto: Wendy Janssens)

“Fue agradable ser popular pero fue un poco superficial porque la gente te quiere por el momento.

“La gente me paraba en la calle y en el supermercado y me sentía abrumada por todo.

“Es un poco extraño, la gente tiene ideas sobre ti cuando no te conoce, así que sí, eso fue muy difícil.

“No tenía suficiente experiencia para saber que no iba a durar para siempre.

“Soy super poderosa cuando estoy en el escenario, pero soy una persona muy tímida y privada cuando no estoy actuando.”

Con sus distintivas coletas de pan de jengibre, una llamativa personalidad gótica y canciones oscuras y misteriosas, Lucky Number resultó ser justo eso.

“El éxito de Lucky Number nos sorprendió a todos, estábamos totalmente asombrados,” recordó.

“La compañía discográfica solo pensó ‘Bueno, lo pondremos y alguien lo podría poner en la radio’ y así sucedió.

“Pero estoy increíblemente orgullosa de esa canción y salió de mí por alguna razón, bueno, realmente no lo sé.

“A veces puedes transmitir un mensaje a través de la letra de una canción, pero cuando no puedo explicarme a mí misma es mucho más fácil hacer ruido sin decir ninguna palabra, pero aún así puedes crear una atmósfera y una emoción profunda.”

Nacida en América, Lovich se mudó a Inglaterra cuando tenía 13 años.

Su familia se estableció en Hull, un mundo aparte de su ciudad natal de Detroit, una vez llamada la ciudad automotriz de Estados Unidos.

Lene Lovich (Foto: Wendy Janssens)

“Inglaterra se sentía como otro universo desde los Estados Unidos y, por supuesto, lo era, pero encontré refugio allí,” recordó Lovich.

“Incluso a esa edad quería ser libre, seguir mi propio camino creativo.

“Siempre he sido increíblemente creativa e interesada en cosas espeluznantes.

“Escribo música, moldeo esculturas y hago regalos para las personas que conozco.

“Nunca realmente encajé en ningún lugar, siempre fui la rara, supongo, pero estoy cómoda con eso.

“Necesitaba elegir quién quería ser – y qué quería hacer.

“Creo que ese es el objetivo de todos en esta vida: ¿la necesidad de descubrir quiénes somos?

Lovich, que hace su tercera visita a Rebellion a la edad de 75 años, admite que es una gran seguidora de la reunión punk anual en la costa.

“Hay una gran energía en la libertad de una experiencia compartida y ese intercambio de energía con una audiencia es conectivo y Rebellion es un evento feliz, de mente abierta y no juzgador, así que estoy realmente feliz de estar de vuelta,” dijo.

Lene Lovich se presenta en el Teatro de la Ópera de Blackpool el sábado y Rebellion se lleva a cabo desde hoy hasta el domingo.

Los actos principales incluyen a The Stranglers, Sham 69, Stiff Little Fingers y The Cockney Rejects.

Entradas desde www.rebellionfestivals.com

“