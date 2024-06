Legoland New York quiere bailarines de discoteca para romper récord mundial.

Únete a Fox News para tener acceso a este contenido

Legoland New York ofrecerá entrada gratuita a las primeras 2,500 personas que vengan al parque el 24 de junio vestidas con su “mejor atuendo disco” mientras el parque intenta romper el récord mundial de “la fiesta de baile disco más grande”.

Los huéspedes deben registrarse previamente para el evento en el sitio web de Legoland New York, informó el parque temático con sede en Goshen, Nueva York, en un comunicado de prensa del 4 de junio.

“Se anima a los huéspedes a vestirse con su mejor atuendo disco: ropa brillante/lentejuelas, tutús brillantes, accesorios temáticos de bola disco y otros atuendos disco”, dijo la compañía.

El intento de récord es parte de una celebración por la nueva atracción de Legoland New York, el “Minifigure Skyfler”, según dijo la compañía en el comunicado de prensa.

La atracción, que se inaugurará el 24 de junio al público, es una atracción de tipo góndola que promete una “fiesta en el cielo” con siete “cápsulas de fiesta” temáticas, informó Legoland New York.

Legoland New York está intentando romper el récord de “la fiesta de baile disco más grande” el 24 de junio. (The Lego Group)

“La fiesta comienza en tierra con una experiencia inmersiva de fila llena de música de ritmo disco e invitando a los huéspedes a entrar en ritmo con el baile característico del Minifigure Skyflyer”, dijo el comunicado.

El “Minifigure Skyflyer” también servirá como una forma para que los huéspedes lleguen más fácilmente a las diferentes secciones del parque, según Stephanie Johnson, directora divisional de Legoland New York.

“Hay mucha diversión por tener en Legoland New York Resort, pero es un parque extenso, por lo que los huéspedes han estado solicitando formas más fáciles de navegar entre las siete tierras temáticas del parque, ¡y hemos escuchado!”, dijo Johnson en el comunicado.

“Minifigure Skyflyer ofrece una solución emocionante que despierta la creatividad, estimula la imaginación y brinda las mejores vistas de toda la emoción que sucede en el parque y en los bellos alrededores del pintoresco Valle del Hudson, todo desde el aire”, agregó Johnson.

El intento de récord es una celebración de la nueva atracción de Legoland New York, el “Minifigure Skyflyer”. (The Lego Group)

“Más que un simple paseo en góndola, el “Minifigure Skyflyer” contiene varios elementos interactivos”, dijo Legoland New York en un comunicado de prensa de febrero de 2024 que revelaba la atracción.

“Una vez en vuelo, las familias pueden utilizar su imaginación para ayudar a ‘impulsar’ el paseo a través del movimiento mientras bailan mientras viajan por el parque con las mejores vistas sobre Miniland y más, ¡todo desde el cielo!”, dijo Legoland New York.

Las “cápsulas de fiesta” de la atracción tienen capacidad para 10 personas y son accesibles para discapacitados, según un comunicado de Legoland New York. (The LEGO Group)

Las siete temáticas de las “cápsulas de fiesta” se basan en temáticas de LEGO existentes e incluyen un “Pirate Shindig”, “City”, “Disco Pod” y “Galaxy Lego – Out of This World Party”, dijo el comunicado de junio.

Cada una de las cápsulas está “organizada” por una minifigura de Lego, según la compañía.

Legoland New York Resort abrió en mayo de 2021.

Está ubicado en Goshen, Nueva York, a las afueras de la ciudad de Nueva York.

El parque temático cuenta con siete “tierras” diferentes, cada una basada en un tema de Lego.

Además del parque temático, que está abierto de forma estacional, el complejo también alberga el Hotel Legoland abierto todo el año.

Otros parques temáticos de Legoland en Estados Unidos son Legoland Florida, ubicado en Winter Haven cerca de Orlando, y Legoland California, ubicado en Carlsbad cerca de San Diego.