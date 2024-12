Legisladores podrían retrasarse un día en la publicación del texto sobre el proyecto de ley de gastos de emergencia.

Únete a Fox News para acceder a este contenido

Has alcanzado tu máximo de artículos. Inicia sesión o crea una cuenta GRATUITA para seguir leyendo.

Al ingresar tu correo electrónico y presionar continuar, estás aceptando los Términos de Uso y la Política de Privacidad de Fox News, que incluye nuestro Aviso de Incentivo Financiero.

Por favor, introduce una dirección de correo electrónico válida.

¿Tienes problemas? Haz clic aquí.

Se espera que los detalles en torno al proyecto de ley de gasto de emergencia se retrasen y pueden “pasar por alto un día” a medida que se acerca la fecha límite para evitar un cierre del gobierno.

Se esperaba que los legisladores compartieran el texto del proyecto de ley de gasto de emergencia para evitar un cierre del gobierno y abordar la ayuda en caso de desastres el domingo, pero Fox News ha sido informado de que el texto “puede retrasarse un día”.

Esto sucede mientras los legisladores de la Cámara y del Senado negocian sobre qué tan grande debería ser el paquete de ayuda para desastres y si debería estar adjunto a un proyecto de ley de financiamiento federal de fin de año que es crucial para evitar un cierre parcial del gobierno durante la temporada navideña.

Esto podría plantear un problema porque la financiación gubernamental expira a las 11:59:59 p.m. del viernes. Si se pospone, significa que la Cámara puede que no pueda procesar el proyecto de ley hasta el final de la semana.

LOS REBELDES REPUBLICANOS VAN A LA GUERRA POR LA MASIVA SOLICITUD DE $98 MIL MILLONES DE AYUDA POR DESASTRE DE BIDEN

Daños causados por el huracán Milton y el huracán Helene. (Servicio Meteorológico Nacional)

También se señala que no se necesita mucho para que el Senado ralentice las cosas si los senadores exigen tiempo.

La Cámara tiene una llamada “regla de tres días” que requiere que el texto se publique durante tres días antes del debate y la votación. Sin embargo, esperar hasta mañana significa que la Cámara puede que no considere el proyecto de ley hasta el jueves o viernes, el punto álgido de la fecha límite.

Se informa a Fox News que no hay retrasos con la financiación gubernamental, hasta mediados de marzo, o el paquete de ayuda para los huracanes Helene, Milton, los incendios forestales en Maui, el colapso del puente Francis Scott Key en Baltimore y los tornados en el Medio Oeste, pero que hay un problema con las disposiciones agrícolas “y otras cosas importantes para los líderes de ambos lados”.

BIDEN PIDE AL CONGRESO $98 MIL MILLONES EN FONDOS DE AYUDA POR DESASTRES PARA HELENE, MILTON

El presidente Biden escribió al presidente de la Cámara, Mike Johnson, sobre la ayuda por desastre después de Helene y Milton. (Getty Images)

Una fuente declinó responder cuando Fox preguntó si había un esfuerzo para incluir provisiones de última hora en la medida general para Siria o drones.

A principios de octubre, el presidente de la Cámara, Mike Johnson, R-La., dijo a Fox News Digital que Helene probablemente sería “una de las tormentas más costosas que el país haya enfrentado”.

La administración Biden ha pedido más de $100 mil millones en fondos para ayuda por desastres después de los huracanes Helene y Milton.

La ultraconservadora Casa del Libertad del Congreso está pidiendo a los líderes republicanos que rechacen la solicitud de ayuda por desastre del presidente Biden.

El grupo exige un paquete más reducido que cubra lo que es “absolutamente necesario”, que se compense con recortes de gastos en otros lugares.

HAGA CLIC AQUÍ PARA OBTENER LA APLICACIÓN DE FOX NEWS

“El Congreso no debería aprobar un proyecto de ley de financiamiento suplementario de desastres de $100 mil millones no pagado, que los demócratas usarán para consolidar sus propias prioridades no relacionadas, en los últimos días del control demócrata en Washington justo antes de que los republicanos tomen el control de la Casa Blanca y ambas Cámaras”, dice el comunicado de la Casa de la Libertad del Congreso.

“La Cámara solo debería considerar lo que es absolutamente necesario en este momento para proporcionar un alivio crítico a las víctimas de los huracanes y a los agricultores, y pagarlo con recortes de gastos innecesarios en otras partes del gobierno, luego esperar a que el presidente Trump asuma el cargo para gestionar mejor la ayuda por desastres”.

Si no se aprueba un nuevo gasto mediante proyectos de ley de apropiaciones o una medida provisional, podría producirse un cierre parcial del gobierno antes de Navidad.

Elizabeth Elkind, de Fox News Digital, contribuyó a este informe.

Stepheny Price es escritora de Fox News Digital y Fox Business. Puedes enviar sugerencias e ideas para historias a [email protected]