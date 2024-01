Legislador surcoreano atacado por asaltante que arrojaba piedras.

(Bloomberg) — Una parlamentaria del partido gobernante de Corea del Sur fue golpeada en la cabeza por un asaltante armado con una roca en las calles de Seúl y llevada de urgencia a un hospital con lesiones que no parecían poner en peligro su vida, informó su partido.

Bae Hyun-jin, quien alguna vez se desempeñó como portavoz del presidente Yoon Suk Yeol, sangraba por la cabeza y estaba consciente, según dijo un oficial del partido.

La persona sospechosa del ataque afirmó tener 15 años y fue detenida por la policía para ser interrogada, informó la agencia de noticias Yonhap.

La oficina de Bae le dijo a Yonhap que el agresor se acercó a la parlamentaria, confirmó su identidad y luego la atacó.

Bae también se había desempeñado como portavoz del conservador Partido del Poder Popular a partir de 2020 y fue presentadora de noticias en televisión antes de entrar en la política.

El ataque ocurrió después de que el líder del partido de la oposición principal, Lee Jae-myung, fuera apuñalado en el cuello por un asaltante armado con un cuchillo durante una visita a la ciudad costera del sur de Busan y llevado de urgencia a un hospital a principios de este mes. Lee fue dado de alta unos 10 días después.

(Actualizado con detalles sobre el ataque)

