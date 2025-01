Legislador de Groenlandia dice que la visita de Trump Jr. ‘fue todo un montaje’

Un miembro del Parlamento de Groenlandia dijo que la visita de Donald Trump Jr. a la isla esta semana fue “todo actuado” para hacer parecer que los groenlandeses apoyaban al presidente electo Trump a medida que aumenta la retórica sobre la adquisición del territorio autónomo danés.

“Ningún periodista pudo entrevistarlo”, dijo Pipaluk Lynge, miembro del Parlamento del partido más grande de Groenlandia y presidenta del comité parlamentario de política exterior y de seguridad, a Politico. “Todo fue fingido para que pareciera que nosotros, el pueblo groenlandés, éramos MAGA y amábamos ser parte de los Estados Unidos”.

Ella señaló que Groenlandia quiere “nuestra propia independencia y democracia”.

Una fuente familiarizada con la visita de Trump Jr. dijo que el hijo del presidente electo Trump había visitado Groenlandia “para grabar algo de contenido divertido para podcasting” y no tenía planeado reunirse con funcionarios gubernamentales mientras estuviera allí.

Lynge dijo que muchos ciudadanos no parecían darle una cálida bienvenida a Trump Jr.

“La gente estaba curiosa, pero algunos le tomaron fotos dándole el dedo en el aeropuerto… Algunos escribieron en Facebook: Yankee go home”, dijo a Politico.

Los medios locales informaron que el equipo de Trump Jr. repartió gorras “Make America Great Again” durante su visita.

The Hill se comunicó con Trump Jr. para comentar. Un portavoz calificó las críticas de Lynge como “ridículas” en un comentario a Politico.

Trump recientemente revivió sus ambiciones de comprar Groenlandia en una publicación en redes sociales anunciando a Ken Howery como su nominado para servir como embajador en Dinamarca.

“Por motivos de seguridad nacional y libertad en todo el mundo, los Estados Unidos de América consideran que la propiedad y el control de Groenlandia es una necesidad absoluta”, dijo en un comunicado el 23 de diciembre.

Esta semana, se negó a descartar el uso de fuerza económica o militar para tomar el control de Groenlandia, argumentando que es un imperativo de seguridad nacional.

“Sabemos cómo tratan a los inuit en Alaska”, dijo Lynge. “Arreglen eso antes de intentar invadirnos”.

Lynge se refería a los nativos de Alaska, que comparten ancestros con los inuit groenlandeses y han enfrentado una historia de discriminación y disparidades, incluida la segregación vista en internados dirigidos por el gobierno de EE. UU. hasta la década de 1960.

Groenlandia ha sido históricamente un territorio controlado por Dinamarca. Sin embargo, en 1979, obtuvo autonomía y obtuvo un estado semidependiente en 2009, con el gobierno danés solo controlando la defensa, la seguridad y la política exterior.

Aunque los líderes en Groenlandia y Dinamarca han hecho declaraciones en contra del control estadounidense, las llamadas de Trump han puesto en evidencia la lucha de Groenlandia por la plena independencia.

