Desbloquea el Editor’s Digest de forma gratuita

Roula Khalaf, Editora del FT, selecciona sus historias favoritas en este boletín semanal.

El escritor es filántropo, inversor privado y cofundador de Pimco

Con la edad vienen algunas perspectivas y al adentrarnos en el 2025, ahora es un buen momento para reflexionar sobre algunas lecciones de mi carrera como inversor que me han servido bien.

Con motivo del año pasado de la publicación de una colección (casi) completa de mis ensayos de Perspectivas de Inversión desde finales de los años 70, me permití un tiempo de reflexión. No sobre la humildad de las llamadas que acerté o no, sino sobre lo que se puede extraer de ellas ahora.

En el panorama general, el capitalismo estadounidense es, en términos relativos, más parecido al oeste salvaje que a algunas economías. Permite tomar riesgos, respaldados por supuesto de muchas maneras por las políticas del gobierno y de los bancos centrales, pero lo suficientemente flexible como para promover al emprendedor moderno en la búsqueda de un beneficio. Esa promoción permite, incluso fomenta, el riesgo y la innovación. Y en la mayoría de los casos, esto también permite no solo el éxito sino el fracaso absoluto y la quiebra. Creo que esta lección es la que un inversor debe reconocer y aprender mientras ascendemos la montaña a largo plazo de la gestión de cartera en esta “nueva era”.

La combinación de apalancamiento y tiempo es crítica a la hora de reconocer en cualquier diseño de cartera. El apalancamiento puede ser peligroso, pero lo es menos dado suficiente tiempo para que las ideas de inversión fundamentales funcionen. Basta con preguntarle a Warren Buffett. Su creencia en rendimientos superiores en acciones a largo plazo se ha basado en los balances de las compañías de seguros de Berkshire Hathaway. El capital de esas compañías ha sido más o menos impermeable a “las llamadas” en momentos inoportunos. Las primas de seguros y la deuda a largo plazo tienen cierta permanencia que el préstamo durante la noche y el capital de los suscriptores no tienen. Y así, Buffett, que debería ser reconocido por su brillantez como arquitecto financiero además de inversor, ha prosperado mientras John Meriwether de Long-Term Capital Management notoriamente tropezó temporalmente frente a llamadas de colateral en las posiciones de negociación de la compañía. Buffett ha demostrado que el tiempo es una tercera dimensión vital en la arquitectura financiera.

Con la paso del tiempo, también he aprendido otra valiosa lección, y es que todos los gestores de dinero y ciertamente los gestores de bonos tienen una responsabilidad que va más allá de la acumulación de activos, la obtención de comisiones y el rendimiento superior a la competencia. Prestan dinero a empresas, países y continentes, y lo que hacen afecta a las fortunas y vidas de cientos de millones, si no miles de millones de personas. Cuando la irracionalidad o la codicia toman la delantera, como ocurrió en la crisis de las cajas de ahorro de EE. UU. a finales de los años 80 o quizás con la burbuja de las punto com y ahora la burbuja de bitcoin, entonces los mercados, las economías y la gente pueden ser dañados durante años y años.

También es útil saber lo que piensan otros inversores porque, como observó John Maynard Keynes hace mucho tiempo, los mercados pueden ser un concurso de belleza, al menos a corto plazo. El impulso es realmente un generador histórico demostrado de “alfa”, rendimientos por encima del mercado. Pero cuando la ola de impulso productivo se estrella, las consecuencias suelen ser inmediatas y los precios cambian de rumbo. Aprendí esto al principio de mi carrera a través de un incidente que involucró a mi primera y única placa de matrícula personalizada.

Originalmente compré una placa de matrícula que leía “BONDS 1” en un intento de enviar un mensaje al presidente de mi entonces empleador Pacific Mutual, que sentía que controlaba el destino de mi próximo aumento y al menos varios más. Si podía conducir ese coche junto al suyo en el garaje de la compañía, quizás rápidamente o al menos eventualmente enviaría una señal subliminal de que yo era una ficha muy valiosa en el mundo de los bonos, una idea, por cierto, que no tenía ningún fundamento en 1973. Bueno, el comentario de “gran placa de matrícula” nunca llegó desde la presidencia, ni tampoco de muchas subidas de salario, pero “BONDS 1” sí atrajo la atención de algunos observadores.

Varias veces mientras llenaba mi tanque de gasolina en Mission Viejo ese año, una persona interesada se acercó a mí y me preguntó si podía sacar de la cárcel del condado de Orange a su sobrino o hermano. Fue entonces cuando aprendí que “BONDS 1” significaba cosas diferentes para personas diferentes. Fue un recordatorio de que los inversores también tienen percepciones muy diferentes sobre activos que podrían estar en desacuerdo con las mías. La experiencia me ha demostrado una y otra vez que me compensa escuchar esas opiniones y que la observación de personas es clave para los mercados financieros. Así que resulta que una de mis lecciones más importantes para dominar los mercados provino de una reflexión en una gasolinera.