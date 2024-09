Lecciones clave del segundo choque de FIV del Senado

Los republicanos del Senado bloquearon por segunda vez un proyecto de ley demócrata que habría creado un derecho federal a la fertilización in vitro y garantizado la cobertura del seguro de la FIV y otros tratamientos de fertilidad. La votación, celebrada menos de dos meses antes de las elecciones, tenía como objetivo poner el tema en la mente de los votantes y resaltar la oposición republicana a la FIV y otros derechos reproductivos. Los republicanos luchan con el mensaje de la FIV desde que el Tribunal Supremo de Alabama dictaminó que los embriones congelados son personas, lo que llevó a múltiples clínicas a pausar las operaciones de FIV por miedo a repercusiones legales. Ted Cruz, un republicano firme antiaborto, intentó desviar algunos de los ataques demócratas al presentar su propio proyecto de ley de FIV que fue bloqueado por Patty Murray. El ex presidente Trump, que se presentó como un “líder en fertilización”, no se pronunció sobre ninguno de los proyectos de ley. Apoyar el acceso a la FIV es un tema ampliamente bipartidista con menos riesgos para los republicanos que hablar sobre política de aborto. Muchos republicanos parecen estar de acuerdo en que los embriones son niños con derechos iguales. Los especialistas en fertilidad han advertido que considerar a estos embriones como niños podría hacer que el procedimiento sea demasiado ética y legalmente complicado de llevar a cabo.