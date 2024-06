Le Pen amenaza con desafiar los poderes del ejército de Macron

Hace 15 horas por Paul Kirby, BBC Noticias en París DENIS CHARLET/AFP. Marine Le Pen quiere que Jordan Bardella sea el próximo primer ministro de Francia. El líder del partido de extrema derecha de Francia, Marine Le Pen, ha advertido que el presidente Emmanuel Macron no podrá enviar tropas a Ucrania como jefe del ejército si su partido forma el próximo gobierno. “Jefe de las fuerzas armadas, para el presidente, es un título honorífico, ya que es el primer ministro quien controla los hilos del presupuesto”, dijo el líder de National Rally en el parlamento en una entrevista en un periódico. Francia vota el domingo en la primera de dos rondas de elecciones parlamentarias anticipadas. Las últimas encuestas de opinión sugieren que National Rally podría ganar un potencial 36% de los votos, aunque podría quedarse corto de la mayoría absoluta que necesita para controlar el parlamento. Como presidente, Macron es el comandante en jefe y tradicionalmente desempeña un papel clave en la política internacional y de defensa de su país. Ha sido uno de los líderes más fuertes de Europa en apoyo a Ucrania desde la invasión a gran escala de Rusia, y se ha negado a descartar el envío de tropas “si Rusia decide ir más allá”, haciendo hincapié en que Rusia no puede ganar en Ucrania. Desde entonces ha sido respaldado por un puñado de otros países. Pero Le Pen le ha dicho al periódico local Le Télégramme que cree que si el líder de National Rally (RN) Jordan Bardella se convierte en el próximo primer ministro de Francia, entonces los poderes del presidente se verían reducidos. “Jordan no tiene intención de enemistarse con él, pero ha establecido líneas rojas: el presidente no podrá enviar tropas”, explicó. Si RN gana una mayoría absoluta en el parlamento, dice que Macron tendría poco margen de maniobra más que nombrar al líder de su partido de 28 años. Eso significaría un gobierno de coalición, conocido en Francia como cohabitación, entre un presidente y un gobierno de un partido distinto, no visto en el país desde 2002. Sin los 289 escaños necesarios para una mayoría absoluta en la Asamblea Nacional, Bardella ha dicho que no será primer ministro de un parlamento colgado. La última encuesta de opinión – con una muestra considerable de casi 12.000 votantes – sugiere que National Rally podría ganar un potencial 36% de los votos, reforzado por una serie de candidatos a los que está respaldando de los conservadores de Los Republicanos. El subdirector de la empresa demoscópica Ipsos, Brice Teinturier, dice que la encuesta muestra “un bloque RN increíblemente poderoso”. A tres días de que se celebre la votación, una de las figuras deportivas más importantes de Francia, Victor Wembanyama, ha hablado sobre las elecciones. “Por supuesto, las decisiones políticas son personales”, dijo a los reporteros la joven estrella de baloncesto de la NBA de 19 años. “Pero para mí es importante tomar distancia de los extremos, que no es la dirección a seguir para un país como el nuestro”. La semana pasada, el capitán de la selección nacional de fútbol de Francia, Kylian Mbappé, llamó a los jóvenes votantes a rechazar “extremistas”, que dijo estaban “a las puertas del poder”. La izquierda Frente Popular Nuevo se encuentra en segundo lugar detrás de National Rally, y la alianza Ensemble de Macron está en tercer lugar. El aliado de Macron, François Bayrou, ha acusado a Le Pen de cuestionar los poderes del presidente bajo la constitución francesa de nombrar los cargos civiles y militares del Estado, presidir las fuerzas armadas y el consejo de defensa. Le Pen siguió diciendo que no estaba poniendo en duda el poder del presidente de enviar tropas al extranjero, simplemente que el primer ministro “tiene control sobre el presupuesto, los medios para oponerse”. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, tiene la confianza de que Francia seguirá apoyando a Kiev después de las elecciones y que el próximo gobierno “seguirá apoyando de manera integral a Ucrania tanto en el campo de batalla como en nuestro camino históricamente irreversible hacia la UE”. LUDOVIC MARIN/AFP. Como presidente, Emmanuel Macron es el comandante en jefe de las fuerzas armadas. Jordan Bardella dijo en un debate televisivo cara a cara esta semana que su partido seguiría apoyando a Ucrania, pero no enviaría misiles de largo alcance o tropas francesas. RN ha mantenido durante mucho tiempo estrechos lazos con Rusia, y cambió su postura cuando tuvo lugar la invasión rusa en 2022. Macron ha sido ampliamente criticado por convocar las elecciones parlamentarias de dos rondas de repente a principios de este mes, una hora después de que quedara claro que el partido de Bardella había ganado las elecciones europeas. Varios de sus propios aliados han desafiado abiertamente su decisión de convocar elecciones anticipadas, y el primer ministro Gabriel Attal se ha quedado para luchar una campaña cuando las calificaciones de las encuestas de su alianza Ensemble están luchando. El alto costo de vida se percibe como el principal problema para los votantes, aunque la inmigración no se queda atrás, lo cual es un gran enfoque del programa de National Rally.