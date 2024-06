¿Le dará la Euro 2024 a Alemania otro cuento de hadas veraniego?

Hace 13 minutos

Por Nick Beake, corresponsal en Europa

PA Media

El equipo masculino de Alemania no ha ganado en las rondas eliminatorias de un torneo internacional en ocho años

Fuera del ayuntamiento en el centro histórico de Múnich, comienza una conmovedora interpretación del himno nacional.

Es un espectáculo musical que despierta un cálido aplauso entre los intrigados lugareños bávaros que se detienen para apreciarlo.

Pero el músico solitario no es alemán. Es escocés. Y su instrumento es una gaita.

De hecho, podría ser difícil encontrar a un alemán completamente feliz de interpretar su propio himno de esta manera. Las muestras de patriotismo público melodioso o improvisado no son muy alemanas.

Sin embargo, este interludio melódico refleja perfectamente cómo los aficionados al fútbol visitantes están energizando y dando un impulso a sus anfitriones que, hasta ahora, parecían algo apáticos ante la fiesta que están a punto de celebrar este verano.

Los fanáticos escoceses se han reunido en Múnich antes del primer partido del torneo, en el que enfrentarán a Alemania

Los investigadores atribuyen esta actitud a una combinación de ocho años sin una victoria en las rondas eliminatorias de un torneo internacional para el equipo masculino, el alto precio de las entradas y también a un malestar nacional más amplio.

La política de Alemania es cada vez más fragmentada y conflictiva, con enfrentamientos dentro del gobierno de coalición, y el crecimiento económico es, en el mejor de los casos, lento.

Lo que el país realmente necesita es otro “Sommermärchen” – un cuento de verano.

Este es el apodo que se atribuyó cariñosamente al verano de 2006, cuando Alemania fue sede de la Copa del Mundo masculina.

Aunque hoy en día la mayoría de los alemanes aún levantarían una ceja ante una actuación improvisada en la calle de su himno, 2006 fue notable en que los fanáticos agitaban banderas con alegría despreocupada.

Antes, muchos se sentían profundamente incómodos mostrando los colores nacionales – un legado del turbulento siglo XX.

El equipo local fue eliminado en las semifinales hace 18 años, pero no antes de capturar la imaginación del público. Esto, a su vez, mostró al mundo un país unido, colorido y más seguro de sí mismo.

En 2006, Alemania fue eliminada de la Copa del Mundo en las semifinales contra Italia, los ganadores actuales

“Todos esperan un Sommermärchen 2.0 con el ambiente alegre de 2006 regresando en 2024, pero soy escéptico,” dice el destacado periodista deportivo Philipp Köster.

Identifica varias razones por las que se siente así.

“Es una situación diferente, tenemos la guerra en Ucrania, acabamos de pasar por la pandemia, la sociedad está dividida, la gente no sabe qué dirección tomar.”

La coalición de tres vías que gobierna Alemania, que asumió el poder en 2021, ha aprobado legislación clave, pero las peleas constantes la han hecho impopular.

Al mismo tiempo, la extrema derecha antiinmigración AfD ha estado ganando apoyo y logró un éxito sin precedentes, quedando en segundo lugar en las elecciones al Parlamento Europeo del fin de semana pasado.

“Será interesante ver si este torneo hace que la gente se una, se convierta en buenos anfitriones y tal vez encuentre alguna dirección por sí misma,” dice Philipp Köster.

En el club de fútbol ESV Freimann en el norte de Múnich hay mucha dirección.

Viene de las legiones de entrenadores voluntarios que reparten aliento vocal a las decenas de jóvenes jugadores que están entrenando en el césped impecablemente cuidado.

Más de 300 niños juegan aquí cada semana con 18 equipos en total. El equipo femenino es actualmente el más exitoso.

Si el apetito por la Euro 2024 es escaso entre muchos adultos alemanes, los adolescentes aquí van en contra de la tendencia. Se regodean en la perspectiva de ser anfitriones.

“Creo que unirá a la gente porque es algo que compartimos como comunidad porque a mucha gente le encanta el fútbol”, dice Samuel, de 14 años.

Pero él no cree que Alemania sea lo suficientemente buena como para ganar el torneo.

Es una vista compartida por su compañero de equipo Ryan, aunque predice que el impacto de una victoria en casa sería enorme.

“Si los alemanes ganan, entonces muchas más personas jugarán el juego y eso es algo muy bueno. Pero simplemente no puedo creer que todo esto esté sucediendo donde vivo.”

Para los organizadores nacionales, la seguridad de todos los fanáticos es la prioridad número uno.

La Euro 2024 se lleva a cabo en un momento de mayor tensión internacional, debido a la guerra en curso en Ucrania y al conflicto renovado en Oriente Medio.

Frente a las comisarías de policía en el centro de Múnich, me encuentro con el Comisionado Adjunto Michael Dibowski.

Desde su base aquí, comandará las operaciones alrededor de los seis partidos que se celebrarán en la ciudad durante el próximo mes.

Él dice que su objetivo es asegurarse de que cada fanático se divierta lo más posible, pero su equipo se está preparando para todo tipo de amenazas que uno podría esperar en un evento tan destacado.

“Durante las últimas semanas hemos tenido algunas publicaciones en las redes sociales del Estado Islámico,” dice.

“Revisamos estas publicaciones pero no esperamos un peligro concreto. Es posible que alguien pueda sentirse motivado por esta publicación, por lo que tenemos que estar aquí, presentes y preparados.”

Alemania ha sido escenario de varios ataques políticamente motivados recientemente.

A principios de este mes, un policía fue apuñalado hasta la muerte en Mannheim, en el suroeste del país, mientras se celebraba una reunión de extrema derecha.

Con gran parte de la preparación hasta ahora teniendo lugar lejos de la mirada pública, puede ser comprensible en cierta medida que la emoción colectiva no esté aún en un punto febril.

Y vale la pena recordar que en la previa al verano dorado de Alemania en 2006, no había mucho entusiasmo públicamente evidente por el torneo.

Pero luego comenzó la acción y se escribió el cuento de hadas.

El veterano periodista Philipp Köster dice que nunca se debe dudar del potencial de este juego.

“Si algo puede reunir a Alemania, a la gente aquí, es el fútbol,” dice.

“La última gran hoguera nacional, donde la gente puede sentirse en casa independientemente de sus diferencias políticas o religiosas.”

Alemania haciendo bien es crucial, considera, pero no lo es todo.

“Naturally, we want to be good hosts. When 100,000 Scotsmen, Englishmen, Dutch, Spaniards, Italians turn up here, we don’t want to be the sour-faced Germans. It’s a good opportunity to show Germany’s friendly face.”