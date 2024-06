Layton Williams – de Strictly a Cabaret en el West End

Layton estará en el espectáculo durante cuatro meses protagonizando junto a Rhea Norwood quien interpretará a Sally Bowles.

Como si eso no fuera suficiente, Layton se reunirá con su compañero de baile profesional de Strictly, Nikita Kuzmin, para dos espectáculos especiales, Layton & Nikita Live en el Bridgewater Hall de Manchester y el Teatro Drury Lane en Londres.

“Todo se ha vuelto grande y ruidoso en este momento, eso es seguro”, se rió Layton. “Soy alguien a quien le gusta jugar fuerte y trabajar duro, pero cuando llega el trabajo, tiene toda mi atención.

“Me encanta el juego organizado. Inmediatamente después de que Strictly terminó, me fui a Lanzarote, pero luego volví al trabajo con la gira en vivo. Intento descansar cuando puedo, pero cuando estoy trabajando, estoy totalmente concentrado “.

Su papel en Cabaret marca un regreso al teatro musical para Layton, quien llamó la atención por primera vez en el musical There’s Something About Jamie.

“El teatro musical realmente es mi hogar”, dijo. “He tenido la suerte de hacer cosas increíbles en los últimos dos o tres años; he estado en la televisión haciendo Bad Education, hice Strictly y la gira posterior y algunas cosas más, pero ahora siento que estoy volviendo a casa, volviendo al West End”.

Layton está simplemente aliviado de finalmente estar frente a un público en Cabaret. Ha estado ensayando prácticamente solo durante las últimas semanas preparándose para el papel.

“Lo que necesito ahora es un público”, se rió. “Solo puedes hacer Wilkommen tantas veces, un número de 10 minutos o más en un estudio sin otros actores.

“Fue solo hace una semana aproximadamente que comencé a traer al resto del elenco para ensayar conmigo; tienen ocho funciones a la semana que hacer además de ensayar con un nuevo miembro del elenco.

“Así que podría decir que aproximadamente el 75 por ciento del tiempo en el ensayo he estado solo haciendo todo, pero eso es lo que sucede cuando te unes a un espectáculo que ya está en marcha. Creo que me emocionaré con las reacciones del público”.

Layton es el último de una serie de artistas de alto perfil que interpretan al Maestro de Ceremonias en el Kit Kat Club, un lugar especialmente creado que ha transformado el Playhouse Theatre en un club en la Berlín de pre-guerra.

“He visto el espectáculo dos o tres veces antes como fan”, dijo. “Vi a Eddie Redmayne como el Maestro de Ceremonias y a mi amigo John McCrea en el papel.

“Pero hace poco fui pensando ‘OK, tengo que hacer esto’.

“Siempre estás un poco aprensivo cuando asumes roles; nunca realmente sabes cómo va a salir. Pero el equipo detrás de este espectáculo es muy inteligente.

“¿Cuál sería el punto de volver a elegir a alguien por cuatro meses si no van a aportar su propio estilo?

“Han sido muy generosos y ha sido uno de los mejores procesos creativos que he tenido. Cada MC ha sido tan diferente y realmente nos han permitido desarrollar el personaje y nos han alentado a seguir nuestras fortalezas. Por supuesto, tienes la responsabilidad de contar la historia y tratar el papel con respeto.

“Me siento muy afortunado y la mayoría de los papeles que he interpretado hasta ahora han sido así. No es lo común en el teatro musical, así que creo que simplemente he hecho las obras correctas. Pero estoy emocionado por empezar”.

Un papel de alto perfil en un espectáculo del West End sería suficiente para la mayoría de las personas. Pero eso no va con Layton.

Así que entre sus apariciones nocturnas en el Kit Kat Club, estará ensayando para sus dos espectáculos especiales con Nikita, con quien llegó a la final de Strictly Come Dancing.

“Hemos estado trabajando para hacer que esto suceda desde hace mucho tiempo”, dijo. “En un mundo ideal, probablemente habría sucedido antes de que comenzara mi carrera en el West End, pero Nikita tenía otros planes y decidió ingresar a la casa de Gran Hermano (terminó segundo en Celebrity Big Brother). Estas cosas suceden y trabajamos en función de los horarios de cada uno.

“He estado en una videollamada con él probablemente cada dos días hablando sobre el espectáculo, las listas de canciones y qué ambiente queremos crear. Es muy emocionante crear un espectáculo desde cero. Nunca he tenido la oportunidad de hacerlo antes.

“Siento que es el momento perfecto para celebrar todo lo que hemos logrado y básicamente dar las gracias a todos nuestros fans por apoyarnos durante todo el viaje de Strictly.

“Estábamos súper orgullosos de llegar a la final. Ahora son nuestras reglas. Lo haremos solo por nosotros”.

Cualquiera que espere un espectáculo lleno de las rutinas de la pareja en Strictly se sorprenderá.

“Puede que haya algunas insinuaciones de Strictly, pero serán números totalmente nuevos y una oportunidad para que la gente nos vea bailar juntos, posiblemente por última vez, ¿quién sabe?

“Sentíamos que necesitábamos celebrar ese gran vínculo que tenemos”.

Como parte de la gira en vivo de Strictly, Layton y Nikita fueron considerados ganadores por el público en todo el país más que cualquier otra pareja.

“La emoción en vivo fue muy diferente a hacer el programa de televisión”, dijo. “Levantamos al público cada noche. Me sentí como una estrella de pop”.

Claramente, los dos espectáculos en Manchester y Londres son momentos especiales para Layton y Nikita, pero Layton está muy enfocado en su carrera.

“Me he divertido mucho y Strictly fue una gran experiencia, pero ahora quiero centrarme y mostrar a la gente ‘esto es lo que hago’.

“Desde Strictly, la parte más difícil ha sido tomar las decisiones correctas. Los ‘noes’ son constantes mientras que los ‘síes’ son raros. Hace poco me dijeron que no para un papel y me sentí mal conmigo mismo durante aproximadamente una hora, pero simplemente seguí adelante. Ahora es importante para mí hacer cosas que sean adecuadas para mí artísticamente.

“Cada vez que me pongo un poco nervioso, pienso ‘Layton, esto es lo que haces’. Strictly no es lo que hice, presentar alfombras rojas no es necesariamente lo que hice, esto es mi pan y mantequilla, esto es lo que hago. Esto es lo que me introdujo en esta industria. El teatro musical realmente es mi hogar “.

Mientras se preparaba para ir a los ensayos, Layton tenía un mensaje para la gente de su ciudad natal.

“Realmente quiero darle un gran saludo a todos en Bury y sus alrededores por mostrarme tanto amor. Regreso a casa tanto como puedo para ver a mi mamá y al final de mi carrera en Cabaret, planeo llevarla de vacaciones para poder pasar tiempo juntos.

“Pero el apoyo de la gente realmente ha significado mucho en todo lo que he hecho”.

Layton Williams protagoniza como El Maestro de Ceremonias en Cabaret en el Kit Kat Club hasta el 21 de septiembre. Detalles en www.kitkat.club. ¡Layton & Nikita Live! será en el Bridgewater Hall de Manchester el 30 de junio y en el Teatro Real Drury Lane de Londres el 16 de julio. Entradas: www.lambertjackson.co.uk/whats-on/layton-and-nikita-live