Lauren Oakley de Strictly se unirá a Anton Du Beke en gira.

El bailarín profesional y juez de Strictly, Du Beke, actuará junto a una banda en vivo y un grupo de bailarines en lugares de todo el país de marzo a noviembre y estará acompañado por Lauren Oakley.

Oakley llegó a la final de Strictly con la estrella de JLS, JB Gill, este año y se unirá a él para una serie de espectáculos en la primavera.

Anton Du Beke de gira con Lauren Oakley en 2025



Du Beke dijo: “Estoy emocionado de que Lauren Oakley se una a mí el próximo año para los espectáculos de primavera como mi protagonista.

“¡Ella es una superestrella absoluta, así que aunque no quieras venir a verme, ven a verla a ella.

“¡Es increíble! Talentosa, fabulosa, extraordinaria, Lauren es todas esas cosas”.

Oakley dijo que unirse a Du Beke en la gira será un “verdadero placer” ya que es una “gran fan” de los musicales, agregando: “Esperamos verte el próximo año”.

La pareja interpretará números de musicales como Moulin Rouge, Anything Goes, Chorus Line y My Fair Lady.

Cómo ver la gira de musicales de Anton Du Beke



La gira comenzará en Dunstable en Bedfordshire el 2 de marzo de 2025 con espectáculos en todo el Reino Unido.

Los fans de la danza en Glasgow, Manchester, Londres, Cardiff y más ciudades pueden disfrutar de los espectáculos.

Las entradas se pueden reservar en línea en www.antontour.com.

El espectáculo también contará con el cantante Lance Ellington y el coreógrafo Bill Deamer está ayudando a crear el espectáculo.

Du Beke dijo: “También estoy encantado de que el ganador del premio Olivier Bill Deamer me esté ayudando a montar el espectáculo.

“Además de ser una estrella del teatro musical, su coreografía es insuperable. Estoy muy contento de tenerlo a bordo”.