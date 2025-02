Laura Croft y el Guardián de la Luz Ofrece un Montón de Diversión con Saqueos de Tumbas.

“

Un clásico de consola, Laura Croft and the Guardian of Light, ahora está disponible para jugar en tu iPhone o iPad.

El juego ofrece exactamente lo que esperarías: mucha acción y saqueo de tumbas. En la aventura, la arqueóloga favorita de todos se dirige a la jungla mexicana, pantanos y cavernas para enfrentarse a Xolotl, el Guardián de la Oscuridad, antes de que sumerja al mundo en una noche eterna.

Laura luchará contra los no muertos con armas desbloqueables y reliquias superpoderosas. Y además de la aventura, tendrás que superar rompecabezas y desafíos llenos de trampas.

Además de jugar solo, también puedes llevar a un amigo para salvar el mundo con acción local o multijugador.

Para disfrutar del mejor juego, puedes personalizar los controles táctiles como desees o usar un mando de juego.

Laura Croft and the Guardian of Light es una compra de $9.99 en la App Store ahora.

“