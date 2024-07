Lattice ‘hizo historia’ al dar a sus ‘trabajadores digitales’ de IA el mismo tratamiento de contratación que a los humanos – 3 mil millones de dólares.

“

El uso de inteligencia artificial en el trabajo es algo antiguo. Dar un trato similar a los “empleados” de IA a sus homólogos humanos es la próxima frontera, según la empresa de software de recursos humanos Lattice.

El unicornio tecnológico, fundado por el hermano de Sam Altman, Jack Altman, y valorado en $3 mil millones en 2022, anunció que “hizo historia” esta semana al brindar registros de empleados a los llamados “trabajadores digitales” e integrarlos en organigramas, permitiendo a sus compañeros humanos ver los roles de la IA en su lugar de trabajo. El cambio es parte del mayor esfuerzo de Lattice para integrar la IA en el lugar de trabajo de una manera “responsable”, lo que supuestamente significa tratar a la tecnología como un contratación humana: entrenarla, incorporarla, e incluso asignarle un gerente.

“Lleva la idea de un ‘empleado de IA’ de concepto a realidad, y marca el comienzo de un nuevo camino para Lattice, para liderar a las organizaciones hacia adelante en la contratación responsable de trabajadores digitales”, dijo la CEO Sarah Franklin en un post de LinkedIn.

Lattice se disparó a la fama gracias al trabajo remoto de la era pandémica y a la escasez de mano de obra que obligó a las empresas a enfrentar prácticas de contratación y apoyo a empleados que antes eran poco convencionales. Pero el anuncio de la empresa centrada en las personas causó revuelo entre sus seguidores de LinkedIn, quienes respondieron al anuncio de Franklin con sorpresa y preocupación por el futuro de la integración de la IA en el espacio de trabajo.

“Esta estrategia y mensaje no dan en el clavo de ninguna manera, y lo digo como alguien que está construyendo una empresa de IA”, escribió en respuesta al post de Franklin Sawyer Middeleer, jefe de personal de la plataforma de ventas de IA Aomni. “Tratar a los agentes de IA como empleados falta al respeto a la humanidad de tus empleados reales. Peor aún, implica que ves a los humanos simplemente como ‘recursos’ para ser optimizados y medidos contra las máquinas”.

Ya existe una creciente ansiedad en torno al papel de la IA en el lugar de trabajo, especialmente a medida que su uso se generaliza en diversas industrias. Un informe de marzo de 2023 de Goldman Sachs encontró que la IA podría reemplazar o degradar hasta 300 millones de empleos en EE. UU. y Europa, y el capitalista de riesgo Kai-Fu Lee predijo que el 50% de los trabajadores humanos serán reemplazados por IA para 2027. Las predicciones han afectado a los trabajadores, con un tercio de los empleados diciendo que están preocupados por que sus trabajos sean reemplazados por la tecnología, según encontró el servicio de consultoría PWC en 2022.

La propia transición de Lattice a la IA puede no haber calmado esas ansiedades. Su anuncio sobre la contratación responsable de empleados de IA llega un año después de que la empresa despidiera al 15% de su personal, más de 100 trabajadores, en enero de 2023 en medio de desaceleraciones en la contratación y el gasto. La empresa no respondió a la solicitud de comentarios de Fortune.

¿La IA realmente nos reemplazará?

La onda expansiva de la tecnología de IA en el lugar de trabajo ya está empezando a causar revuelo, aunque quizás no de la manera que los trabajadores ansiosos anticiparon inicialmente. En medio de un cambio estratégico para invertir en IA generativa, Intuit despedirá a 1,800 trabajadores—un esfuerzo que no tiene que ver con reducir costos, dijo su CEO en un memo interno. La empresa de software financiero recontratará casi la misma cantidad de empleados mejor capacitados para el cargo. Alrededor de 1,000 de los empleados despedidos no lograron cumplir con las expectativas de rendimiento.

Los líderes tecnológicos no están convencidos de que estos despidos sean un presagio de una ola de IA que reemplace trabajos: “Hablo con muchos CEO, y rápidamente aprendí que no están pensando en la IA reemplazándonos—puedo decirlo con total autoridad”, dijo Ronnie Sheth, CEO de la firma de asesoría Senen Group, a Fortune.

Aunque la tecnología eventualmente pueda reemplazar algunos trabajos en la línea de ensamblaje y tareas administrativas—lo que podría resultar en algunos despidos—responsabilidades como la marca y la gestión aún no están bajo amenaza. Los CEO están más interesados en construir y preservar una sólida cultura empresarial que en los beneficios cuantitativos que la IA pueda proporcionar. Además, la incorporación de la IA en los lugares de trabajo no significa necesariamente que esos empleados no puedan encontrar oportunidades de trabajo significativas en otros lugares, argumentó Sheth.

“Creo que hay un equilibrio entre capacitar nuevamente a la fuerza laboral y establecer políticas para garantizar que la IA se esté usando para el bien humano”, dijo. “y no para quitarles los medios de vida a las personas”.

