Las víctimas del fraude de Madoff reciben $4.3 mil millones mientras el fondo completa los pagos.

“Las distribuciones de MVF compensan uno de los crímenes financieros más monstruosos jamás cometidos”, dijo Richard C Breeden, quien dirige el MVF. El Sr. Breeden es un ex presidente del regulador financiero de EE. UU., la Comisión de Valores y Bolsa (SEC). “Hemos llevado a decenas de miles de víctimas a la mayor recuperación que podríamos lograr”, agregó. Las víctimas de Madoff eran una mezcla de individuos adinerados, personas menos favorecidas y empresas, tanto grandes como pequeñas, así como escuelas, organizaciones benéficas y fondos de pensiones. El MFV estima que habrá recuperado casi el 94% de las pérdidas comprobadas de las víctimas cuando complete su misión en 2025. Otros $14.7 mil millones han sido devueltos a través de los procedimientos de quiebra a los clientes de Madoff. La firma de inversiones de Madoff colapsó durante la crisis financiera de 2008. Establecida en 1960, Bernard L Madoff Investment Securities se convirtió en uno de los mayores creadores de mercado de Wall Street, igualando compradores y vendedores de acciones, y Madoff se desempeñó como presidente de la plataforma de negociación de acciones Nasdaq. A lo largo de los años, la firma fue investigada ocho veces por la SEC porque generaba retornos excepcionales. Pero fue la recesión global la que provocó el fin de la firma, ya que los inversores de Madoff, afectados por la caída, intentaron retirar alrededor de $7 mil millones y él no pudo encontrar el dinero para cubrirlo. La lista de engañados incluía al actor Kevin Bacon, el jugador de béisbol del Salón de la Fama Sandy Koufax y la fundación benéfica del director de cine Steven Spielberg, Wunderkinder. Los bancos del Reino Unido también estaban entre los que perdieron dinero, con HSBC Holdings diciendo que tenía una exposición de alrededor de $1 mil millones. Otras víctimas corporativas fueron Royal Bank of Scotland y Man Group y Nomura Holdings de Japón.