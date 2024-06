Las víctimas de cáncer pierden la oferta para bloquear la propuesta de quiebra de talco de J&J por Reuters

“

Por Brendan Pierson

(Reuters) – Un juez federal rechazó el viernes una solicitud de un grupo de víctimas de cáncer para bloquear a Johnson & Johnson (NYSE:) de llevar a cabo un acuerdo de quiebra propuesto de decenas de miles de demandas que alegan que el talco de la compañía y otros productos de talco contienen asbestos cancerígeno.

Las víctimas de cáncer buscaron una orden preliminar en Nueva Jersey el 11 de junio para evitar que J&J presentara una solicitud de quiebra fuera del estado, lo que hubiera frustrado efectivamente el plan de acuerdo de $6.48 mil millones. La solicitud formaba parte de una demanda colectiva presentada por abogados de los demandantes en contra del plan.

Pero el juez de distrito de EE. UU. Michael Shipp dijo el viernes que no podía conceder la petición porque cualquier daño a las víctimas era “estrictamente hipotético”. Dijo que no tenía jurisdicción para resolver una disputa sobre “eventos que no han ocurrido y que quizás nunca ocurran”.

Un abogado de los demandantes no respondió de inmediato a una solicitud de comentario tarde el viernes.

J&J espera obtener el apoyo del 75% de los demandantes como parte del plan de quiebra preempaquetado. Ha fijado una fecha límite de votación para el 26 de julio.

El conglomerado de atención médica enfrenta demandas de más de 61,000 demandantes que alegan que su talco causó cáncer de ovario o mesotelioma, un cáncer mortal relacionado con la exposición al asbestos.

J&J sostiene que su talco es seguro, libre de asbestos y no causa cáncer. La compañía afirma que un acuerdo de quiebra paga a los demandantes de manera justa y equitativa, a diferencia del sistema de justicia civil en el que la mayoría de los demandantes no reciben nada mientras que algunos obtienen grandes indemnizaciones.

Los abogados de los demandantes que se oponen al plan dicen que es un intento fraudulento de poner miles de millones de dólares de los activos de la compañía fuera del alcance de los demandantes, impidiéndoles obtener la compensación que merecen.

J&J ha fracasado dos veces en ejecutar una maniobra de quiebra destinada a poner fin a las demandas actuales y futuras de talco.

La estrategia, conocida como un “paso de Texas”, implica la creación de una subsidiaria para absorber la responsabilidad del talco de J&J, que luego declara quiebra para resolver los casos. Dos tribunales encontraron anteriormente que la subsidiaria de J&J carecía de la “angustia financiera” necesaria para legitimar una declaración de quiebra.

El plan de J&J se centra en resolver las demandas en quiebra de mujeres con cánceres ováricos y ginecológicos supuestamente relacionados con el talco. Ha resuelto la mayoría de los casos de mesotelioma fuera de la quiebra, y este mes finalizó un acuerdo separado de $700 millones para resolver las demandas de los fiscales generales estatales.

