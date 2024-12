Las ventas del Viernes Negro se aceleran con las compras en línea como punto destacado.

“

Las ventas del Viernes Negro crecieron a un ritmo más rápido en los Estados Unidos este año, subrayando que los consumidores selectivos aún están abriendo sus billeteras cuando encuentran los productos adecuados.

Las ventas minoristas, excluyendo automóviles, crecieron un 3,4% el día después del Día de Acción de Gracias, el comienzo tradicional de la temporada de compras navideñas, según Mastercard SpendingPulse. Esa cifra superó el crecimiento del año pasado y no está ajustada por la inflación.

Las ventas en tiendas físicas aumentaron un 0,7%, menor que el ritmo del año pasado. El comercio electrónico fue un punto destacado con un crecimiento de las ventas en línea del 14,6%, superior al del año pasado.

Para los minoristas, el suave crecimiento de las ventas en tiendas físicas ilustra los desafíos que enfrentan para atraer a los consumidores sensibles al precio. Los compradores, agotados por años de precios más altos debido a la inflación posterior a la pandemia, están comparando más a menudo y esperando encontrar las mejores ofertas posibles. Algunos dicen que están recortando presupuestos e intentando ser más intencionales en sus gastos.

El Viernes Negro se considera uno de los barómetros del gasto del consumidor estadounidense, aunque sus características han estado evolucionando. Las personas cada vez más están distribuyendo sus compras navideñas y comprando regalos con anticipación. Las compras en línea continúan aumentando, mientras que los grandes descuentos limitados de tiempo han disminuido. La temporada de compras continúa durante el fin de semana, seguida por la Semana Cibernética.

Las ventas de comercio electrónico en los Estados Unidos alcanzaron un récord de $10.8 mil millones el Viernes Negro, según datos de Adobe Inc. El tráfico en las tiendas físicas ese día disminuyó un 8,2% respecto al año pasado, según datos preliminares de Sensormatic Solutions. El mediodía fue el momento más popular para explorar en las tiendas físicas.

“Los consumidores estaban esperando, picoteando aquí y allá, y realmente aparecieron en el Viernes Negro”, dijo Michelle Meyer, economista jefe del Instituto de Economía de Mastercard.

Las ventas de comercio electrónico fueron más suaves durante aproximadamente dos semanas antes del Día de Acción de Gracias, mientras que las ventas en tiendas físicas fueron relativamente sólidas durante ese período, dijo. Esto indica que las personas pueden gastar, pero están prestando atención a lo que compran y buscan valor.

La inflación ha disminuido, y hay artículos que cuestan menos que el año pasado, dijo Meyer, señalando productos como electrónica y muebles. El clima se volvió más frío recientemente en ciertas partes del país, lo que ayudó a aumentar las ventas de ropa.

Los operadores están apostando todo a las ofertas para atraer a los consumidores y navegar por una temporada de compras más corta este año. Walmart Inc. extendió sus especiales del Viernes Negro y está ofreciendo más descuentos. El minorista más grande del mundo dijo que los AirPods de Apple, los televisores Roku de 65 pulgadas y los vaqueros para hombres estaban entre los más vendidos en las tiendas el Viernes Negro. Los compradores también compraron ropa de invierno como conjuntos de pijama y sudaderas con capucha después de un noviembre más cálido de lo normal.

Home Depot Inc. y Best Buy Co. ofrecieron descuentos en artículos que van desde decoraciones navideñas hasta televisores grandes. Target Corp. recurrió a artículos exclusivos, incluidos tres productos de Taylor Swift: un libro de la gira y grabaciones en vinilo y CD. La empresa dijo que los tres han superado las expectativas y que “The Eras Tour Book” ya es su título más vendido del año.

