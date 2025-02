Las ventas de películas – incluyendo Blu-ray 4K – cayeron nuevamente el año pasado, pero si solo estás viendo streaming, te estás perdiendo mucho

Ventas de discos, incluyendo 4K Blu-ray, caen por otro año

Hubo una disminución general del 23.4% interanual en 2024

Los servicios de streaming por suscripción, como Netflix, crecieron un 25.3%

Las ventas de discos 4K Blu-ray (nuestra opción de formato principal para probar los mejores televisores), discos Blu-ray y DVDs disminuyeron por otro año en 2024, bajando por debajo de los $1 mil millones por primera vez en los EE. UU. Las ventas de películas digitales también cayeron durante ese tiempo, agregando más problemas para los estudios de Hollywood.

Según lo reportado por FlatpanelsHD, la venta de formatos de medios físicos disminuyó después de una disminución interanual del 23.4%, que es un mínimo histórico después de un pico de ventas de medios físicos de $16 mil millones en 2005. El formato 4K Blu-ray representa una parte creciente de las ventas de discos en declive, aunque ha visto disminuir sus ventas cada año desde 2018. Las ventas de películas digitales, de lugares como Apple TV, cayeron un 10.2% respecto al año anterior.

Curiosamente, las cifras sugieren que el mercado de entretenimiento en el hogar está realmente creciendo, un 25.3% más que el año anterior. Eso incluye ingresos de los mejores servicios de streaming como Netflix, Disney Plus, Apple TV Plus y más. Con $57.17 mil millones, es siete veces más grande que la taquilla estadounidense.

Esta noticia llega después de un año de altibajos para los medios físicos en 2024, que vio a Best Buy y Disney decidir cesar la venta y distribución de discos, solo para ser seguidos poco después por un acuerdo entre Sony y Disney por el cual la primera se haría cargo de la distribución de medios físicos para la última. LG también anunció que ya no fabricaría reproductores de 4K Blu-ray, mientras que minoristas como Fred Meyers y GameStop anunciaron planes para vender 4K Blu-rays.

¿Te estás perdiendo algo?

El Blu-ray 4K sigue siendo la mejor forma de ver tus películas favoritas, como la épica de crimen de los 90 de David Fincher, “Seven” (en la imagen), que tuvo un lanzamiento en Blu-ray 4K en enero de 2025. (Crédito de imagen: Future)

Nosotros en TechRadar somos amantes del 4K Blu-ray ya que los usamos para probar los televisores, incluyendo los mejores OLED y hasta las mejores barras de sonido. Eso es porque reproducir un disco en uno de los mejores reproductores de Blu-ray 4K te permite disfrutar de tus películas y programas de TV favoritos con una calidad de imagen y sonido superior en comparación con el streaming.

Cuando transmites desde servicios como Netflix en 4K, el nivel de calidad en realidad está más cerca de una Blu-ray HD de 1080p. La velocidad de bits de video promedio para un Blu-ray 4K es de 128mbps, mientras que el streaming en 4K promedia 18mbps, con un máximo de 40mbps en servicios como Apple TV. Cuando probé Blu-ray vs streaming, sin embargo, el impacto se sintió más con el audio: los servicios de streaming comprimen las bandas sonoras Dolby Atmos, mientras que la versión no comprimida presente en los Blu-rays suena mucho más clara y potente.

Otro problema con los servicios de streaming es que no ‘posees’ las películas y programas de TV que ofrecen. He encontrado consistentemente ejemplos de películas que disfruto migrando de un servicio de streaming a otro (generalmente aquellos a los que no estoy suscrito) o desapareciendo por completo. Es una situación increíblemente frustrante que no sucede si tienes una copia física.

Regístrate para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, las mejores ofertas tecnológicas y más.

El último año fue una montaña rusa para el Blu-ray 4K y estas noticias de ventas en declive no han comenzado el año 2025 de la mejor manera, pero sigo siendo optimista para 2025. Nuestros lectores han mostrado un fuerte interés en el Blu-ray 4K, tanto es así que hemos lanzado un resumen mensual de algunos de los mejores lanzamientos de Blu-ray 4K llamado “La Cacería del Blu-ray”, con nuestra última edición de enero de 2025 disponible para leer en el enlace.

Para cualquiera cansado de los precios crecientes de streaming, o tal vez buscando adentrarse en el mundo del cine en casa serio, el Blu-ray 4K es una excelente opción. Si solo te enfocas en el streaming, te estás perdiendo el maravilloso mundo del Blu-ray 4K.

También te puede interesar

“