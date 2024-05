Las universidades pueden pagar a los estudiantes después de que la NCAA y las conferencias acuerden un arreglo de $2.8 mil millones.

“

La NCAA y las cinco conferencias más grandes del país anunciaron el jueves por la noche que han acordado pagar casi 2,8 mil millones de dólares para resolver una serie de reclamos por prácticas anticompetitivas, una decisión monumental que sienta las bases para un modelo revolucionario de repartición de ingresos que podría comenzar a dirigir millones de dólares directamente a los atletas tan pronto como el semestre de otoño de 2025.

El presidente de la NCAA, Charlie Baker, junto con los comisionados de la Conferencia de la Costa Atlántica, la Big Ten, la Big 12, la Pac-12 y la Conferencia Sureste, emitieron un comunicado conjunto el jueves por la noche anunciando que habían acordado los términos del acuerdo. Lo llamaron “un paso importante en la continua reforma del deporte universitario que proporcionará beneficios a los estudiantes-atletas y brindará claridad en el atletismo universitario en todas las divisiones en los años venideros”.

El acuerdo aún debe ser aprobado por el juez federal que supervisa el caso y podrían surgir desafíos, pero si el acuerdo se mantiene, marcará el comienzo de una nueva era en el deporte universitario donde los atletas son compensados más como profesionales y las escuelas pueden competir por talento utilizando pagos directos.

“No hay duda al respecto. Es un gran salto cuántico”, dijo Tom McMillen, el ex jugador de baloncesto de Maryland y congresista que ha liderado una asociación de directores atléticos universitarios en los últimos ocho años.

Los detalles en el plan señalan el fin del modelo de amateurismo fundamental de la NCAA que se remonta a su fundación en 1906. De hecho, los días de las sanciones de la NCAA para los atletas que conducen automóviles proporcionados por benefactores comenzaron a desaparecer hace tres años cuando la organización levantó las restricciones sobre los acuerdos de patrocinio respaldados por el llamado dinero de nombre, imagen y semejanza.

Ahora no es descabellado mirar hacia adelante a temporadas en las que un mariscal de campo estrella o un prospecto destacado en un equipo de baloncesto universitario no solo estén obteniendo grandes acuerdos de NIL, sino que tengan un pago escolar de $100,000 en el banco para jugar.

Aún hay una serie de detalles por determinar, pero el acuerdo establece que la NCAA y las conferencias pagarán 2.77 mil millones de dólares en 10 años a más de 14,000 atletas universitarios actuales y anteriores que dicen que las reglas ahora abolidas les impidieron ganar dinero con acuerdos de patrocinio y respaldo que datan de 2016.

“Aunque fue solo por la abrumadora presión legal, la NCAA, las conferencias y las escuelas están de acuerdo en que los atletas universitarios deben ser remunerados”, dijo Ramogi Huma, ex jugador de fútbol americano de UCLA y defensor de larga data de los atletas universitarios. “Y no hay vuelta atrás desde ahí. Eso es verdaderamente innovador”.

Parte del dinero vendrá de los fondos de reserva de la NCAA y el seguro, pero aunque la demanda se dirigió específicamente a cinco conferencias que están compuestas por 69 escuelas (incluida Notre Dame), docenas de otras escuelas miembro de la NCAA verán distribuciones más pequeñas de la NCAA para cubrir el enorme pago.

Las escuelas de la Big Ten, Big 12, la Costa Atlántica y las conferencias Sureste terminarán soportando la mayor parte del acuerdo a un costo de alrededor de 300 millones de dólares cada una durante 10 años, la mayoría de los cuales se pagarán a los atletas en el futuro.

La Pac-12 también formará parte del acuerdo, con los 12 compartiendo la responsabilidad, aunque Washington State y Oregon State serán los únicos miembros de la liga que queden para este otoño después de que las otras 10 escuelas se vayan.

PAGO A ATLETAS

En el nuevo modelo de compensación, cada escuela podrá pero no estará obligada a reservar hasta 21 millones de dólares en ingresos para compartir con los atletas por año, aunque a medida que los ingresos aumenten también podría aumentar el límite.

Los atletas de todos los deportes serían elegibles para pagos y las escuelas tendrían la libertad de decidir cómo se reparte ese dinero entre los programas deportivos. Los límites de becas por deporte serán reemplazados por restricciones de plantilla.

No se sabe si el nuevo modelo de compensación está sujeto a la ley de equidad de género de Title IX, al igual que si las escuelas podrán llevar a cabo actividades de NIL en sus instalaciones como esperan y eliminar los colectivos dirigidos por benefactores que han surgido en los últimos años para pagar a los atletas. Ambos temas podrían llevar a más demandas.

EL CASO

La demanda colectiva federal en el centro del acuerdo, House v. la NCAA, estaba programada para ir a juicio en enero. La denuncia, presentada por el ex nadador de Arizona State Grant House y Sedona Prince, una ex jugadora de baloncesto de Oregon y actual jugadora de TCU, afirmaba que la NCAA, junto con las cinco conferencias más ricas, prohibieron indebidamente a los atletas ganar dinero por patrocinios.

La demanda también argumentaba que los atletas tenían derecho a una parte de los miles de millones de dólares que la NCAA y esas conferencias generan a partir de acuerdos de derechos de medios con redes de televisión.

Ante la presión política y pública, y enfrentando la perspectiva de otra pérdida en la corte que algunos en el deporte universitario afirmaron que podría rondar los 20 mil millones de dólares en daños, los funcionarios de la NCAA y de las conferencias cedieron en lo que durante mucho tiempo ha sido un principio fundamental de la empresa: que las escuelas no pagan directamente a los atletas por jugar más allá de una beca.

Ese principio ya había sido socavado en numerosas ocasiones durante la última década.

En particular, la Corte Suprema falló de manera unánime en contra de la NCAA en 2021 en un caso relacionado con beneficios educativos. El enfoque estrecho del caso Alston no colapsó el sistema deportivo universitario, pero la fuerte reprimenda al modelo de amateurismo de la NCAA abrió la puerta a más demandas. El juez Brett Kavanaugh, ex atleta de Yale, lo puso claramente: “En última instancia, la NCAA y sus colegios miembros están reprimiendo el salario de los estudiantes-atletas que generan colectivamente miles de millones de dólares en ingresos para los colegios cada año”.

LOS OTROS CASOS

Se espera que el acuerdo cubra otros dos casos de prácticas anticompetitivas que enfrentan la NCAA y las grandes conferencias que desafían las reglas de compensación de los atletas. Hubbard vs. la NCAA y Carter vs. la NCAA también están actualmente ante jueces en el Distrito Norte de California.

Un cuarto caso, Fontenot vs. NCAA, crea una complicación potencial ya que sigue en un tribunal de Colorado después de que un juez denegó una solicitud para combinarlo con Carter. Si Fontenot forma parte del acuerdo aun es desconocido y es importante porque la NCAA y sus conferencias no quieren ser responsables de más daños en caso de perder en la corte.

“Continuaremos litigando nuestro caso en Colorado y esperamos saber los términos de una propuesta de acuerdo una vez que se publiquen y se presenten ante un tribunal”, dijo George Zelcs, abogado de los demandantes en Fontenot.

REESTRUCTURACIÓN DEL DEPORTE UNIVERSITARIO

La solución acordada en el acuerdo es histórica, pero no sorprendente. El deporte universitario ha estado tendiendo en esta dirección durante años, con los atletas recibiendo beneficios monetarios y derechos que dicen que se debieron hace mucho tiempo.

En diciembre, el presidente de la NCAA, Charlie Baker, el ex gobernador de Massachusetts que ha estado en el cargo durante 14 meses, propuso crear un nuevo nivel de atletismo de la División I donde las escuelas con más recursos estarían obligadas a pagar al menos la mitad de sus atletas 30,000 dólares por año. Esa sugerencia, junto con muchas otras posibilidades, siguen bajo discusión.

El acuerdo no elimina todos los problemas que enfrenta el deporte universitario. Todavía queda la cuestión de si los atletas deben ser considerados empleados de sus escuelas, algo contra lo que Baker y otros líderes del deporte universitario están luchando.

Es probable que todavía se necesite algún tipo de legislación federal o exención antimonopolio para codificar los términos del acuerdo, proteger a la NCAA de futuras demandas y evitar leyes estatales que intenten debilitar la autoridad de la organización. Como está, la NCAA sigue enfrentando demandas que desafían su capacidad para gobernarse a sí misma, incluyendo la creación de reglas que limiten los traslados múltiples de los atletas.

Los legisladores federales han indicado que les gustaría lograr algo, pero aunque se han presentado varios proyectos de ley, ninguno ha avanzado.

A pesar de las preguntas sin respuesta, una cosa está clara: El deporte universitario mayor está a punto de parecerse más que nunca a los deportes profesionales.

“