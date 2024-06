Las últimas funciones próximas de WhatsApp incluyen efectos de realidad aumentada y filtros.

WhatsApp ha sido vista trabajando en múltiples nuevas funciones y mejoras desde el inicio del año, pero no muchas han llegado a la versión estable aún. Aunque no es inusual que aplicaciones grandes como WhatsApp obtengan tan pocas nuevas funciones en comparación con la cantidad de funciones que se están probando, esperábamos una proporción ligeramente mayor. Dicho esto, clasifica esto bajo la categoría de “nuevas funciones en prueba”. Parece que WhatsApp está trabajando en efectos de realidad aumentada y filtros para llamadas de video. Muchas aplicaciones han intentado en el pasado tomar prestado de Snapchat, por lo que no es sorprendente que WhatsApp haya decidido agregar un poco de diversión a una de sus funcionalidades más populares: las llamadas de video.

Según el informe de WABetaInfo, WhatsApp ahora está buscando integrar nuevos efectos de realidad aumentada y filtros que los usuarios podrán aplicar durante las llamadas de video. El informe afirma que los usuarios de WhatsApp podrán aprovechar filtros faciales dinámicos, incluida una herramienta de retoque destinada a suavizar la apariencia de su piel, así como un modo de poca luz cuando necesiten mejorar la visibilidad.

Nuevos efectos/filtros de AR de WhatsApp para llamadas de video, Créditos – WABetaInfo

Además de estos efectos de realidad aumentada y filtros, WhatsApp también fue vista trabajando en una nueva herramienta que permite a los usuarios editar el fondo durante las llamadas. WABetaInfo afirma que esta herramienta en particular también estará disponible en aplicaciones de escritorio, no solo en móviles.

Por último, pero no menos importante, también se está trabajando en una nueva opción para usar un avatar en lugar de la transmisión de video en tiempo real. Está destinado a mantener la privacidad para aquellos que no desean que su rostro aparezca en una llamada de video.