Las tasas podrían mantenerse altas este año

Hoy en día, las tasas de interés hipotecarias han aumentado. Según los datos de Zillow, la tasa de interés fija promedio a 30 años ha subido dos puntos base hasta el 6.74%, y la tasa fija a 15 años ha aumentado cinco puntos base hasta el 6.03% — lo que empuja la tasa a 15 años por encima del 6% por primera vez en más de una semana.

Los economistas no esperan que las tasas hipotecarias caigan significativamente en 2025. Las previsiones de enero tanto de Fannie Mae como de la Asociación de Banqueros Hipotecarios (MBA) sitúan la tasa fija a 30 años en 6.50% para finales de año. Esperar tasas más bajas podría no valer la pena — si estás financieramente preparado para comprar, ahora podría ser un buen momento para empezar.

Estas son las tasas hipotecarias actuales, según los últimos datos de Zillow:

30 años fijo: 6.74%

20 años fijo: 6.49%

15 años fijo: 6.03%

5/1 ARM: 6.69%

7/1 ARM: 6.74%

30 años VA: 6.17%

15 años VA: 5.66%

5/1 VA: 6.07%

30 años FHA: 6.29%

Recuerda, estos son promedios nacionales y se redondean al centésimo más cercano.

Estas son las tasas actuales de refinanciamiento hipotecario, según los últimos datos de Zillow:

30 años fijo: 6.75%

20 años fijo: 6.45%

15 años fijo: 6.08%

5/1 ARM: 6.68%

7/1 ARM: 6.64%

30 años VA: 6.16%

15 años VA: 5.89%

5/1 VA: 6.08%

Nuevamente, los números proporcionados son promedios nacionales redondeados al centésimo más cercano. Las tasas de refinanciamiento hipotecario suelen ser más altas que las tasas al comprar una casa, aunque no siempre es el caso.

Utiliza la calculadora de hipotecas gratuita de Yahoo Finance para ver cómo varias condiciones de hipoteca y tasas de interés afectarán tus pagos mensuales.

Nuestra calculadora también considera factores como impuestos de propiedad y seguro de propietarios al determinar tu pago mensual estimado de la hipoteca. Esto te da una idea más realista de tu pago mensual total que si solo miraras el capital y los intereses de la hipoteca.

La tasa promedio de una hipoteca a 30 años hoy es del 6.74%. Un plazo de 30 años es el tipo de hipoteca más popular porque al distribuir tus pagos en 360 meses, tu pago mensual es más bajo que con un préstamo a plazo más corto.

La tasa promedio de una hipoteca a 15 años es del 6.03% hoy. Al decidir entre una hipoteca a 15 años y una a 30 años, considera tus objetivos a corto plazo versus a largo plazo.

Una hipoteca a 15 años viene con una tasa de interés más baja que un plazo de 30 años. Esto es genial a largo plazo porque pagarás tu préstamo 15 años antes, y eso son 15 años menos para que se acumulen los intereses. Pero el inconveniente es que tu pago mensual será mayor al pagar la misma cantidad en la mitad del tiempo.

Digamos que obtienes una hipoteca de $300,000. Con un plazo de 30 años y una tasa del 6.74%, tu pago mensual hacia el capital e intereses sería de aproximadamente $1,944, y pagarías $399,768 en intereses a lo largo de la vida de tu préstamo — además de esos $300,000 originales.

Si obtienes la misma hipoteca de $300,000 pero con un plazo de 15 años y una tasa del 6.03%, tu pago mensual saltaría a $2,536. Pero solo pagarías $156,558 en intereses a lo largo de los años.

Con una hipoteca de tasa fija, tu rate está bloqueado durante toda la vida de tu préstamo. Obtendrás una nueva tasa si refinancias tu hipoteca, sin embargo.

Una hipoteca de tasa ajustable mantiene tu tasa igual durante un período de tiempo predeterminado. Luego, la tasa subirá o bajará dependiendo de varios factores, como la economía y la cantidad máxima que puede cambiar tu tasa según tu contrato. Por ejemplo, con un ARM de 7/1, tu tasa estaría bloqueada durante los primeros siete años, luego cambiaría cada año durante los 23 años restantes de tu plazo.

Las tasas ajustables suelen comenzar más bajas que las tasas fijas, pero una vez que termine el período de bloqueo inicial de la tasa, es posible que tu tasa suba. Últimamente, sin embargo, algunas tasas fijas han estado comenzando más bajas que las tasas ajustables. Habla con tu prestamista sobre sus tasas antes de elegir entre una u otra.

Los prestamistas hipotecarios suelen dar las tasas de interés más bajas a personas con mayores pagos iniciales, puntajes de crédito excelentes o excelentes y ratios de deuda-ingresos bajos. Por lo tanto, si deseas una tasa más baja, intenta ahorrar más, mejorar tu puntuación de crédito o pagar parte de tu deuda antes de comenzar a buscar casas.

Esperar que las tasas bajen probablemente no sea el mejor método para obtener la tasa hipotecaria más baja en este momento, a menos que realmente no tengas prisa y no te importe esperar hasta finales de 2025. Si estás listo para comprar, enfocarte en tus finanzas personales es probablemente la mejor manera de reducir tu tasa.

Para encontrar el mejor prestamista hipotecario para tu situación, solicita la preaprobación hipotecaria con tres o cuatro empresas. Solo asegúrate de aplicar a todas dentro de un corto período de tiempo — hacerlo te dará las comparaciones más precisas y tendrá menos impacto en tu puntuación de crédito.

Al elegir un prestamista, no solo compares las tasas de interés. Mira la tasa porcentual anual (APR) de la hipoteca — esto incluye la tasa de interés, cualquier punto de descuento y tarifas. El APR, que también se expresa como un porcentaje, refleja el verdadero costo anual de pedir dinero prestado. Este es probablemente el número más importante a tener en cuenta al comparar prestamistas hipotecarios.

Según Zillow, la tasa de interés promedio hipotecaria a 30 años a nivel nacional es del 6.74%, y la tasa promedio de hipoteca a 15 años es del 6.03%. Pero estos son promedios nacionales, por lo que el promedio en tu área podría ser diferente. Los promedios suelen ser más altos en partes caras de los EE. UU. y más bajos en áreas menos costosas.

La tasa de interés promedio de una hipoteca fija a 30 años es del 6.74% en este momento, según Zillow. Sin embargo, es posible que obtengas una tasa aún mejor con un puntaje de crédito excelente, un pago inicial sustancial y un bajo índice de endeudamiento.

No se espera que las tasas hipotecarias bajen drásticamente en un futuro cercano, aunque pueden bajar aquí y allá.