Las tasas de hipoteca en Estados Unidos se acercan al 7% en un signo ominoso para el mercado de vivienda.

Las tasas de interés hipotecarias en Estados Unidos están subiendo, acercándose al 7%, lo que amenaza con presionar a los compradores que intentan ingresar al mercado inmobiliario.

La tasa promedio de una hipoteca a 30 años subió a 6.91% a partir del 2 de enero, frente al 6.85% de la semana anterior, según los datos de Freddie Mac publicados el jueves. Un indicador de la Asociación de Banqueros Hipotecarios avanzó 8 puntos base a 6.97% en el período que terminó el 27 de diciembre, el nivel más alto en casi seis meses.

Los altos costos de endeudamiento están afectando la asequibilidad. También han presionado la demanda recientemente, con el índice de solicitudes de compra de viviendas de la MBA cayendo casi un 7% al nivel más bajo desde mediados de noviembre. Aunque las cifras están ajustadas por efectos estacionales, siguen siendo propensas a grandes fluctuaciones alrededor de las vacaciones de fin de año.

“No es precisamente una buena manera de comenzar el nuevo año”, dijo Odeta Kushi, economista jefe adjunta de First American Financial Corp. “Los expertos de la industria están llegando al consenso de que 2025 será otro año de tasas más altas por más tiempo para el mercado inmobiliario. No son buenas noticias”.

Las tasas hipotecarias tienden a seguir los rendimientos del Tesoro, que continuaron aumentando a finales de diciembre después de que los formuladores de políticas de la Reserva Federal proyectaran un ritmo más lento de recortes en las tasas de interés en 2025 en medio de una inflación persistente.

“En comparación con esta época del año pasado, las tasas están elevadas y los obstáculos a la asequibilidad en el mercado persisten”, dijo el jueves Sam Khater, economista jefe de Freddie Mac, en un comunicado.

Si las tasas hipotecarias se estabilizan, incluso a un nivel alto, eso podría ayudar a impulsar una recuperación en el mercado inmobiliario, dijo Kushi. Y si la Fed continúa recortando su tasa de interés de referencia, eso podría ayudar a que las tasas hipotecarias se alivien respecto a los niveles actuales, afirmó.

A pesar del aumento de las tasas hipotecarias hacia fin de año, datos separados de la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios mostraron que los potenciales compradores de viviendas se están adaptando cada vez más a un entorno de tasas más altas.

En noviembre, cuando las tasas promediaron alrededor del 6.8%, un indicador de firmas de contratos para compras de viviendas usadas avanzó al nivel más alto desde febrero de 2023. La demanda ha sido impulsada por un aumento en el inventario.

La encuesta de la MBA, que se ha realizado semanalmente desde 1990, utiliza respuestas de banqueros hipotecarios, bancos comerciales y cajas de ahorro. Los datos cubren más del 75% de todas las solicitudes de hipotecas residenciales minoristas en Estados Unidos.

