Las tarifas de acero y aluminio de Trump apuntan a un problema más profundo, pero arriesgan la pérdida de empleos y precios más altos | Noticias de Dinero

Pocos materiales importan tanto como el acero y aluminio.

El acero, una aleación de hierro y carbón, es el ingrediente metálico principal en las estructuras en las que vivimos y los puentes que construimos. Si no está hecho de acero, está hecho con acero.

El aluminio, por otro lado, es un material maravilloso que usamos sin control en estos días. Un metal ligero que usamos en aviones y trenes, en los cuerpos de vehículos eléctricos y en esas líneas de alta tensión que necesitaremos tanto para proporcionar electricidad en los próximos años.

Todo esto para decir que estos metales son la base de gran parte del mundo que nos rodea. Y al igual que la mayoría de las economías desarrolladas, Estados Unidos está lejos de ser independiente cuando se trata de estos materiales. El grado de dependencia de otros países varía entre ellos.

Según el Servicio Geológico de Estados Unidos, la “relación de dependencia neta de importación” de Estados Unidos para el aluminio es cercana al 50%, lo que implica que depende profundamente de las importaciones para satisfacer la demanda entre sus empresas. El grado de dependencia es considerablemente menor para el acero, solo un poco más del 10%.

Al menos parte de la idea detrás de los aranceles es traer algo de producción de vuelta a Estados Unidos, pero imponerlos tendrá consecuencias.

Aluminio fundido. Foto: Reuters

¿Qué tipos de consecuencias? Bueno, en su forma más simple, los aranceles hacen subir los precios. Esto es, cuando lo piensas, cegadoramente obvio. Un arancel es un impuesto sobre un bien que entra en el país. Entonces, si el aluminio y el acero están subiendo de precio, eso significa, todo lo demás igual, que el costo de fabricar desde alas de aviones hasta remaches de acero también sube. Eso a su vez significa que los consumidores terminan pagando el precio, y si una empresa no puede llegar a fin de mes frente a estos aranceles, significa pérdidas de empleo, posiblemente dentro de los mismos sectores industriales que el presidente desea proteger.

Donald Trump se para en el escenario con trabajadores del acero mientras habla en un mitin de campaña en Pennsylvania durante las elecciones en Estados Unidos. Foto: AP

Así dice la teoría económica. Pero en la práctica, la economía no lo es todo. Hay innumerables ejemplos a lo largo de la historia de países desafiando la lógica económica en busca de otros objetivos. Tal vez quieren mejorar su autosuficiencia nacional en un producto dado; tal vez quieren asegurar que se protejan ciertos trabajos en áreas o industrias queridas. Pero nada es gratis, y aunque los aranceles de Donald Trump tengan éxito en persuadir a los productores nacionales a fundir más aluminio o acero, tales cosas no suceden de la noche a la mañana. A corto plazo, es difícil ver cómo estos aranceles no serían significativamente inflacionarios.

Donald Trump en Air Force One: Reuters

Hay un problema más profundo aquí, que vuelve (como muchas de las medidas económicas del Sr. Trump) a China. Tanto los mercados del acero como del aluminio se han enfrentado a enormes oleadas de metales chinos baratos en los últimos años, hasta el punto de que en los últimos meses esas importaciones chinas han sido realmente más baratas que el coste de producción en Europa.

En cierta medida, eso es consecuencia de los altos costos energéticos europeos, pero también se debe en parte al hecho de que China subvenciona a sus productores más que la mayoría de los otros países en el mundo. De hecho, de todos los productos en el mundo, pocos han tenido tantos casos presentados en la Organización Mundial del Comercio como el acero.

Donald Trump estrecha la mano con el presidente de China, Xi Jinping, en 2019 – al igual que en su primer mandato, muchas de sus políticas se centran en China. Foto: AP

Pero si bien vale la pena estar al tanto de estas dinámicas, que están llevando acero barato a muchos mercados, también vale la pena señalar que Estados Unidos en realidad importa mucho menos de China de lo que podrías haber pensado. La gran mayoría de las importaciones de aluminio estadounidense, por ejemplo, provienen de Canadá en lugar de China. Cualquier arancel sobre el metal socavaría aún más la relación económica entre estas partes de América del Norte.

Mucho, por supuesto, ahora depende de la estructura y los detalles de estos aranceles, y en qué medida realmente se implementan. Al igual que con sus amenazantes aranceles sobre Canadá y México, estos plantean tantas preguntas como responden. Esa es probablemente la forma en que serán las cosas durante gran parte de este mandato presidencial.