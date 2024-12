Las tácticas de la ‘picadora de carne’ de Rusia traen éxito en el campo de batalla, pero a un costo horrendo.

Ucrania no permite la publicación de sus propias bajas militares, por lo que no hay estimaciones oficiales que cubran los últimos meses. El Ministerio de Defensa de Rusia dice que más de 38,000 soldados ucranianos se han perdido (muertos y heridos) solo en Kursk, un número imposible de verificar. Yuriy Butusov, un conocido pero controvertido corresponsal de guerra ucraniano, afirma que han sido asesinados 70,000 soldados ucranianos desde febrero de 2022, con otros 35,000 desaparecidos. A principios de semana, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky negó los informes de los medios de comunicación estadounidenses que indicaban que hasta 80,000 tropas ucranianas habían muerto, diciendo que eran “mucho menos”. No ofreció su propia cifra. Sin embargo, las cifras de bajas rusas y ucranianas apuntan a la intensidad aterradora de los combates en Kursk y las regiones orientales de Ucrania. Los funcionarios occidentales no ven señales de que esto vaya a cambiar. “Es muy probable que las fuerzas rusas continúen intentando desgastar a las fuerzas ucranianas utilizando la masa para abrumar las posiciones defensivas y lograr ganancias tácticas”, dijo uno. La velocidad del avance ruso ha aumentado en las últimas semanas (aunque aún no se acerca a la velocidad de sus avances rápidos en los primeros meses de la guerra), detenida solo por un cambio significativo en la proporción de disparos de artillería entre los dos lados. Donde una vez Rusia podía disparar hasta 13 proyectiles por cada uno que Ucrania disparaba de vuelta, la proporción es ahora de alrededor de 1.5 a 1. Esta vuelta dramática se explica en parte por el aumento de la producción nacional, así como por los exitosos ataques ucranianos a depósitos que contenían municiones rusas y norcoreanas. Pero la artillería, aunque importante, ya no juega un papel decisivo. “La mala noticia es que ha habido un aumento masivo en el uso de bombas planeadoras rusas”, dijo un funcionario occidental, “con efectos devastadores en la primera línea”. El uso de bombas planeadoras por parte de Rusia, lanzadas desde jets que vuelan bien dentro del espacio aéreo controlado por Rusia, ha aumentado diez veces en el último año, dijo el funcionario. Las bombas planeadoras y los drones han transformado el conflicto, ya que cada lado compite por innovar. “Estamos en el punto en el que la guerra de drones ha vuelto a la infantería inútil, si no obsoleta”, me dijo Serhiy, un soldado de primera línea a través de WhatsApp. En cuanto al personal, tanto Ucrania como Rusia siguen experimentando dificultades, pero por diferentes razones. Ucrania ha sido reacia a reducir su edad de reclutamiento por debajo de los 25 años, privándola de todos los jóvenes de 18 a 24 años, excepto aquellos que se ofrecen como voluntarios. Rusia, por otro lado, aún puede reemplazar sus pérdidas, aunque la renuencia del presidente Vladimir Putin a llevar a cabo una nueva ronda de movilización apunta a una serie de consideraciones internas. La inflación desbocada, los hospitales desbordados y los problemas con los pagos de compensación a las familias de luto son todos factores. En algunas regiones de Rusia, los bonos ofrecidos a los voluntarios dispuestos a inscribirse en la guerra en Ucrania han llegado a ser tan altos como tres millones de rublos (aproximadamente £23,500; $30,000). “No estoy sugiriendo que la economía rusa esté al borde del colapso”, dijo el funcionario. “Solo digo que las presiones siguen aumentando allí”.